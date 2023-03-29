Автор романа «Милые кости» ложно обвинила афроамериканца в изнасиловании. Он провел 16 лет в тюрьме

Нападение на Сиболд произошло в 1981 году в парке недалеко от Сиракузского университета (штат Нью-Йорк), где 18-летняя будущая писательница училась на первом курсе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Часто говорят, что все тайное когда-нибудь становится явным. Однако иногда восстановления справедливости приходится ждать многие годы. Вот и 62-летний афроамериканец Энтони Бродуотер ждал почти 40 лет, чтобы добиться справедливости. Как пишет газета «Нью-Йорк таймс», штат Нью-Йорк согласился выплатить мужчине $5,5 миллионов (420 млн рублей) в качестве компенсации за 16 лет в тюрьме, которые гражданин США провел, будучи осужденным за обвинение в изнасиловании писательницы Элис Сиболд, известной по роману «Милые кости».

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВОСТОРЖЕСТВОВАЛА

Бродуотер заключил с властями США соглашение о компенсации после того, как в ноябре 2021 года он был оправдан по этому же делу, а несправедливый приговор был отменен судьей суда штата. Теперь для завершения всех формальностей требуется одобрение судьи, но, по словам представителей экс-обвиняемого, в предварительном плане согласие у них уже имеется.

«Я ценю то, что сделала генпрокурор штата Летиция Джеймс, и надеюсь и молюсь, чтобы другие люди, оказавшиеся в моей ситуации, смогли добиться такой же справедливости», — заявил Бродуотер.

По словам его юристов, их подзащитный был особенно рад, что представители властей не стали требовать от него еще раз давать показания и рассказывать о произошедших событиях, так как для мужчины «было бы очень трудно пройти через это» еще раз.

ТРАГИЧЕСКАЯ ОШИБКА

Нападение на Сиболд произошло в 1981 году в парке недалеко от Сиракузского университета (штат Нью-Йорк), где 18-летняя будущая писательница училась на первом курсе. Она подробно описала происшествие в своих мемуарах 1999 года «Счастливчик», которые стали предшественником романа-бестселлера «Милые кости», в котором также рассказывается об изнасиловании подростка мужчиной.

Сразу после этого девушка обратилась в службу безопасности студенческого кампуса, рассказала о нападении и написала заявление в полицию. Со слов Сиболд был составлен фоторобот преступника, но парадокс - человек, описанный студенткой, не был похож на реального нападавшего.

Как же Бродуотер оказался в суде? Пять месяцев спустя Сиболд прошла мимо него на улице и обратилась в полицию, сказав, что, возможно, видела мужчину, который ее изнасиловал. После этого афроамериканца задержали.

Впоследствии во время опознания в полиции писательница указала на другого человека, даже не узнав якобы насильника. Как она написала в «Счастливчике», Бродуотер и мужчина рядом с ним выглядели одинаково, и вскоре после опознания Сиболд почувствовала, что ошиблась. Позже в суде женщина указала уже на «правильного» подозреваемого.

Адвокаты подсудимого утверждали, что подобное поведение было спровоцировано неправомерными действия правоохранителей, так как прокурор солгал Сиболд, сказав, что Бродуотер и мужчина рядом с ним были друзьями, которые специально пришли на опознание вместе, чтобы обмануть ее. Эта ложь, по мнению защитников впоследствии и повлияла на показания Сиболд.

БОРЬБА ЗА ПРАВА

Бродуотер изо всех сил пытался оправдаться и всегда утверждал, что невиновен, однако в 1982 году он был отправлен за решетку. По словам его адвокатов, американцу отказывали в условно-досрочном освобождении пять раз, потому что он отказывался признаваться в совершении преступления. Не помогали даже дважды успешно пройденные тесты на детекторе лжи.

В местах лишения свободы Бродуотер провел более 16 лет. После того, как он освободился в 1999 году из тюрьмы, работодатели отказывали ему в работе. Клеймо сексуального насильника сопровождало афроамериканца всю жизнь.

В результате мужчина решил очистить свое доброе имя от клеветы. В конце 2021 года состоялось заключительное заседание суда. Судья Верховного суда штата Нью-Йорк Гордон Каффи отменил обвинительный приговор об изнасиловании и другие связанные с ним вопросы в отношении 61-летнего Бродуотера. Окружной прокурор признал, что это дело было ужасной ошибкой.

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