Американка стала успешной писательницей, рассказав, как ее изнасиловал незнакомец. 40 лет спустя выяснилось, что она оклеветала невиновного

Бестселлер американской писательницы Элис Сиболд «Милые кости» - один из главных литературных хитов XXI века. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бестселлер американской писательницы Элис Сиболд «Милые кости» - один из главных литературных хитов XXI века. Книга распродали миллионными тиражами и перевели на десятки языков, в том числе русский. Это история 14-летней девочки, которую изнасиловал и убил сосед — несмотря на такой жуткий сюжет, роман стал сверхпопулярным у американских подростков и был экранизирован знаменитым режиссером Питером Джексоном.

Впрочем, тема изнасилования оказалась излюбленной у писательницы. В своем первом биографическом романе «Счастливая», опубликованном в 1999 году, Сиболд поведала, как в 1981-м она подверглась насилию в Сиракузском парке в штате Нью-Йорк. Эта книга положила начало писательской карьере Сиболд. Почему «Счастливая» - спросите вы? Потому что других девушек, над которыми надругался неизвестный, он после этого убил, а Элис посчастливилось выжить.

Нападение произошло, когда Сиболд училась на первом курсе Сиракузского университета. Сразу после этого девушка обратилась в службу безопасности студенческого кампуса, рассказала о нападении и написала заявление в полицию. Со слов Сиболд был составлен фоторобот преступника, но парадокс - человек, описанный студенткой, не был похож на реального нападавшего, пишет CNN.

Энтони Бродуотер был арестован через пять месяцев, после того, как однажды Сиболд случайно проехала мимо него по улице. Ей показалось, что, возможно, это тот самый человек - и она обратилась в полицию.

Во время опознания в полицейском участке Сиболд указала в этот раз на совершенно другого мужчину, даже не узнав Бродуотера. В своих мемуарах писательница оправдывалась, что Энтони и человек, стоящий рядом с ним, выглядели одинаково, и через несколько минут после того, как она указала на незнакомца, поняла, что ошиблась. Разумеется, в суде будущая писательница исправилась и опознала Бродуотера как своего насильника.

Суд спустя 40 лет оправдал американца, отсидевшего 16 лет за изнасилование автора бестселлера «Милые кости» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Энтони Бродуотер изо всех сил пытался оправдаться и всегда утверждал, что невиновен. В 1982 году он был отправлен за решетку. По словам его адвокатов, американцу отказывали в условно-досрочном освобождении пять раз, потому что он отказывался признаваться в совершении преступления. Не помогали дважды успешно пройденные тесты на детекторе лжи.

В тюрьме Бродуотер провел более 16 лет и даже после освобождения мужчина не сдался: он решил очистить свое доброе имя от клеветы.

В начале этой недели состоялось заключительное заседание суда. Судья Верховного суда штата Нью-Йорк Гордон Каффи отменил обвинительный приговор об изнасиловании и другие связанные с ним вопросы в отношении 61-летнего Бродуотера. Окружной прокурор признал, что дело против Энтони был ужасно ошибочным.

Адвокаты несправедливо осужденного заявили в суде, что следствие полагалось исключительно на правдивость слов Сиболд и ее выбор во время опознания. Хотя путаница в показаниях будущей писательницы должна была смутить полицию. Кроме того, анализ волоса с места преступления, который провели судмедэксперты, был осуществлен с нарушениями и позднее признан недействительным.

Когда судья зачитывал решение об отмены приговора 61-летний Бродуотер заплакал. После того, как он освободился в 1999 году из тюрьмы, работодатели отказывали ему в работе. Клеймо сексуального насильника сопровождало афроамериканца всю жизнь.

- Я никогда не сдавался. Я не мог жить с таким грузом на плечах. Я хотел сделать все возможное, чтобы доказать свою невиновность, - сказал он. - Я сочувствую Сиболд, что с ней такое случилось. Я не злюсь на нее и просто надеюсь, что получу от нее искренние извинения.