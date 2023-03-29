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Политика29 марта 2023 11:40

Одна важная фраза вскрыла карты Зеленского: Он мысленно уже сдал Артемовск

О каких своих страхах президент Украины рассказал в интервью АР
Игорь ЯКУНИН
Игорь ЯКУНИН
Владимир Зеленский дал большое интервью одному из крупнейших мировых агенств Associated Press.

Владимир Зеленский дал большое интервью одному из крупнейших мировых агенств Associated Press.

Фото: REUTERS

Владимир Зеленский дал большое интервью одному из крупнейших мировых агенств Associated Press. Где он заявил, что, если украинские войска потерпят поражение в Артемовске (Бахмуте), то Киев начнут подталкивать к компромиссу с Москвой. И шестой президент незалежной признал, что проигрыш «станет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим». И что без помощи Америки победы Украине не видать.

KP.RU обратились за комментарием к члену президентского совета по межнациональным отношениям Богдану Безпалько.

- Зеленский мысленно уже сдал Артемовск (Бахмут) и готовится к тяжелым последствиям для себя?

- Сдача Артемовска отразится на авторитете украинской власти. И украинский народ перестанет верить в победу. В пропаганду о том, что Запад всегда поможет и доставит столько танков и самолетов, сколько надо. И они, наконец, победят Россию.

- Лидер самостийной стелет соломку для грядущих бед?

- В этом интервью была фраза о том, что, возможно, после сдачи Артемовск придется идти на компромисс с Россией. Да, Зеленский соломку подстилает. Но тут он впервые озвучивает — возможно, под давлением западных кураторов - необходимость того, к чему они его давно подталкивали.

- К чему?

- К тому, что придется заключать варианты перемирия с Россией. Возможно, на ситуацию сильно повлияла встреча Си Цзиньпина с Путиным в Москве. И решение по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии.

- Зеленский полагает, что народ не простит ему ни сдачу Артемовска, ни другие поражения на Востоке - и давление на него усилится, и компромиссы неизбежны?

- Официально вряд ли нынешний Киев хоть в каком-то виде признает освобожденные территории утраченными для Украины. Под компромиссом, о котором говорит Зеленский, можно подразумевать прекращение огня. Вступление на «корейский путь» - с перемирием и «временной границей». Если Зеленский вслух откажется от Крыма и Донбасса, от Херсона и Запорожья — тогда...

- Его могут вывести из игры?

- Его не убьют, но как политик он карьеру закончит.

- Зеленский зовет Си Цзиньпина на разговор — напрасно?

- Китайский лидер уже дал понять, что не желает коммуницировать с Зеленским. Ни в виде телефонного звонка, ни как-то иначе. А телефонный звонок, если что, не обязывает вообще ни к чему. Пять минут из 10 займут переводчики. Глава КНР демонстративно дал понять, на чьей он стороне. И с кем он собирается взаимодействовать в дальнейшем.

- Руководитель Китая в ближайшее время Киев не посетит?

- Это не предположение. Это факт.

- Украинский лидер признал, что без поддержки США ему не одолеть Россию.

- Это очередное требование помощи от Запада сверх того, что поступает сейчас. Но помощь уже и так колоссальна. Украина - на содержании Запада. Если эту помощь убрать, киевский режим рухнет мгновенно как карточный домик.

- Но и этих вливаний недостаточно?

- Киев постоянно клянчит помощь. Невзирая на ее размеры. И разыгрывает спектакли. Когда иностранные корреспонденты посещают линию соприкосновения. А там украинский пулеметчик сидит в траншее с пулеметом Максим. И говорит на камеру, что вот этот пулемет воюет уже 120 лет. Мол, оружия не хватает, видите, каким старьем сражаемся? Дайте нам новых танков, самолетов, пулеметов.

- Главный посыл интервью Зеленского — увеличивайте помощь?

- Там посылов несколько. Помогайте нам больше и быстрее - иначе придется идти на компромисс. Мы готовы воевать дальше — и после перемирия. Киев ждет, что его насытят вооружениями и восстановят всю инфраструктуру. Оттренируют войска и проведут новую, более спокойную мобилизацию. Подтянут людей, уехавших в Европу. Дадут еще больше денег. И потом, после перемирия, вновь натравят на Россию. Под лозунгом «восстановим границы 1991-го!». Но и мы получим передышку. Возможность восстановить нужные экономические связи и необходимое производство, например, боеприпасов.

- Это интервью украинского президента не выдает его страхов?

- У него паники нет, мне кажется. И больших оснований паниковать тоже нет. Линия боевого соприкосновения серьезно не меняется. Помощь Запада не снижается. Его министр обороны позирует на фоне поступающей западной бронетехники. Конфликт для него — возможность списать все экономические и иные трудности на Россию или на внутренних врагов. Он получил возможность уничтожить всех оппонентов и даже православную церковь — а всем в мире на это плевать. И ведь лично он, в случае полного поражения Украины, сядет на самолет и улетит в Западное полушарие, в домик на Карибских островах. Где его семья будет жить спокойно.

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