Одна важная фраза вскрыла карты Зеленского: Он мысленно уже сдал Артемовск

Владимир Зеленский дал большое интервью одному из крупнейших мировых агенств Associated Press. Фото: REUTERS

Владимир Зеленский дал большое интервью одному из крупнейших мировых агенств Associated Press. Где он заявил, что, если украинские войска потерпят поражение в Артемовске (Бахмуте), то Киев начнут подталкивать к компромиссу с Москвой. И шестой президент незалежной признал, что проигрыш «станет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим». И что без помощи Америки победы Украине не видать.

KP.RU обратились за комментарием к члену президентского совета по межнациональным отношениям Богдану Безпалько.

- Зеленский мысленно уже сдал Артемовск (Бахмут) и готовится к тяжелым последствиям для себя?

- Сдача Артемовска отразится на авторитете украинской власти. И украинский народ перестанет верить в победу. В пропаганду о том, что Запад всегда поможет и доставит столько танков и самолетов, сколько надо. И они, наконец, победят Россию.

- Лидер самостийной стелет соломку для грядущих бед?

- В этом интервью была фраза о том, что, возможно, после сдачи Артемовск придется идти на компромисс с Россией. Да, Зеленский соломку подстилает. Но тут он впервые озвучивает — возможно, под давлением западных кураторов - необходимость того, к чему они его давно подталкивали.

- К чему?

- К тому, что придется заключать варианты перемирия с Россией. Возможно, на ситуацию сильно повлияла встреча Си Цзиньпина с Путиным в Москве. И решение по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии.

- Зеленский полагает, что народ не простит ему ни сдачу Артемовска, ни другие поражения на Востоке - и давление на него усилится, и компромиссы неизбежны?

- Официально вряд ли нынешний Киев хоть в каком-то виде признает освобожденные территории утраченными для Украины. Под компромиссом, о котором говорит Зеленский, можно подразумевать прекращение огня. Вступление на «корейский путь» - с перемирием и «временной границей». Если Зеленский вслух откажется от Крыма и Донбасса, от Херсона и Запорожья — тогда...

- Его могут вывести из игры?

- Его не убьют, но как политик он карьеру закончит.

- Зеленский зовет Си Цзиньпина на разговор — напрасно?

- Китайский лидер уже дал понять, что не желает коммуницировать с Зеленским. Ни в виде телефонного звонка, ни как-то иначе. А телефонный звонок, если что, не обязывает вообще ни к чему. Пять минут из 10 займут переводчики. Глава КНР демонстративно дал понять, на чьей он стороне. И с кем он собирается взаимодействовать в дальнейшем.

- Руководитель Китая в ближайшее время Киев не посетит?

- Это не предположение. Это факт.

- Украинский лидер признал, что без поддержки США ему не одолеть Россию.

- Это очередное требование помощи от Запада сверх того, что поступает сейчас. Но помощь уже и так колоссальна. Украина - на содержании Запада. Если эту помощь убрать, киевский режим рухнет мгновенно как карточный домик.

- Но и этих вливаний недостаточно?

- Киев постоянно клянчит помощь. Невзирая на ее размеры. И разыгрывает спектакли. Когда иностранные корреспонденты посещают линию соприкосновения. А там украинский пулеметчик сидит в траншее с пулеметом Максим. И говорит на камеру, что вот этот пулемет воюет уже 120 лет. Мол, оружия не хватает, видите, каким старьем сражаемся? Дайте нам новых танков, самолетов, пулеметов.

- Главный посыл интервью Зеленского — увеличивайте помощь?

- Там посылов несколько. Помогайте нам больше и быстрее - иначе придется идти на компромисс. Мы готовы воевать дальше — и после перемирия. Киев ждет, что его насытят вооружениями и восстановят всю инфраструктуру. Оттренируют войска и проведут новую, более спокойную мобилизацию. Подтянут людей, уехавших в Европу. Дадут еще больше денег. И потом, после перемирия, вновь натравят на Россию. Под лозунгом «восстановим границы 1991-го!». Но и мы получим передышку. Возможность восстановить нужные экономические связи и необходимое производство, например, боеприпасов.

- Это интервью украинского президента не выдает его страхов?

- У него паники нет, мне кажется. И больших оснований паниковать тоже нет. Линия боевого соприкосновения серьезно не меняется. Помощь Запада не снижается. Его министр обороны позирует на фоне поступающей западной бронетехники. Конфликт для него — возможность списать все экономические и иные трудности на Россию или на внутренних врагов. Он получил возможность уничтожить всех оппонентов и даже православную церковь — а всем в мире на это плевать. И ведь лично он, в случае полного поражения Украины, сядет на самолет и улетит в Западное полушарие, в домик на Карибских островах. Где его семья будет жить спокойно.

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