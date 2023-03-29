Зеленский признался, почему боится потерять Артемовск: причина оказалась жалкой

Зеленский заявил, что поражение ВСУ в Артемовске грозит компромиссом с Россией Фото: REUTERS

Или весеннее обострение окончательно завоевало Украину, или на Банковой в Киеве начали сходить с ума и сами не понимают, что они делают. Буквально на днях лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пригрозил украинцам новыми волнами мобилизации, если Россия перебазирует часть тактических ядерных вооружений для хранения на территории Белоруссии. А спустя сутки другой депутат ВРУ от той же фракции Федор Вениславский его опроверг, объяснив, размещение ТЯО в Белоруссии никак на мобилизацию не повлияет. Дескать, как шла, так и дальше будет идти. А если пойдет жестче, глубже и шире, то российское ТЯО тут ни причем.

Впрочем, что там депутаты. Тут замминистра обороны Украины Анна Маляр, выражаясь языком "Квартала 95", стала "крошить батон" не на кого-нибудь, а на самого "нелоха", сиречь Владимира Александровича и президента Зеленского (в одном лице). Тот в интервью Associated Press (АР) высказался совершенно неоптимистично.

- Если Бахмут (Артемовск – прим.авт.) падет перед российскими войсками, президент Путин "продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану". Если он почувствует кровь – почувствует, что мы слабы – он будет давить, давить, давить, - - заявил Зеленский и выдал неутешительный прогноз. - Наше общество будет чувствовать усталость. Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними.

Тем самым Зеленский признал значение этого города не только для военных планов, но и для политической ситуации в стране в целом. Можно даже припомнить один из нарративов Киева прошлой весны: "Есть Мариуполь – есть Украина. Не будет Мариуполя – не будет Украины". Только сейчас вместе Мариуполя надо подставить Артемовск.

А вот госпожа Маляр категорически не согласна с Зеленским.

- Смещенный акцент – рассматривать Артемовск как апокалиптическое событие и делать из этих боев разделение реальности на "до" и "после". Этот психологический трюк используется для внушения нужных идей и нарративов врага, - заявила эта замминистра обороны. - Когда общество воспринимает бои в Артемовске как фактор, который окончательно повлияет на ход конфликта, это дает возможность врагу продвигать в инфополе выгодные для них сценарии наших действий. Получается, она обвинила своего президента в том, что тот продвигает "нарративы врага" и работает в интересах Кремля. Кошмар, да и только. И кто-то из них точно заслуживает почетного места на "Миротворце".

Примечательно, что Маляр своими словами под корень рубит "елочку" Зеленского, который гонит тысяч ВСУшников в Артемовск на убой, оправдывая это необходимостью защищать "стратегическую фортецию". Это продолжение все того же спора Залужного с Зеленским, когда главком ВСУ давно уже просит Верховного главкома отвести войска из обреченного города для сбережения сил, а Зеленский упирается изо всех сил, потому что его протеже командующий сухопутными войсками генерал Сырский пообещал ему именно Артемовск сделать стартовой точкой для наступления ВСУ.

Отступать из Артемовска Зеленский не может еще и по той причине, что он уже пообещал Байдену и компании не сдавать "крепость", а ничто не имеет сейчас для Киева такой ценности, как поддержка американцев.

- США понимают, что если они перестанут нам помогать, мы не победим, - заявил Зеленский, демонстрируя, что уж он-то понимает это, как никто, и возможные политические изменения в Вашингтоне ввергают его в пессимизм и тревогу. Он пока еще не озвучил, что Киев и так, и сяк не победит, но нотки обреченности уже прорываются в его словах: " Мы не можем терять шаг, потому что это пирог – кусочки побед. Маленькие победы, маленькие шаги. Маленькие победы над большой армией". И соврет, недорого возьмет, куда же без этого. Зеленский в очередной раз демонстративно лжет, будто он сражается с огромной армией России, хотя группировка наших войск и по сию пору количественно уступает задействованным частям и подразделениям ВСУ. Но надо же поплакаться, что "маленького забижают" взрослые хулиганы. Тем более, это АР из Вашингтона.

Выдуманный мир экс-комика рассказывает ему в качестве ночной сказки, будто все в этом мире, в конечном счете, зависит от него. В его представлении, когда на него станут давить и Европа с Вашингтоном, и собственные украинцы, все будет зависеть от того, пойдет ли он на компромисс с Россией или нет. "Мелкий" аргумент, что России не нужен никакой компромисс, просто не приходит в его курчавую голову. Такого и быть не может, главное ведь – это что он решит.

Даже то обстоятельство, что вот уже несколько месяцев и недель Байден и Зеленский не могут дозвониться до председателя КНР Си Цзиньпин, не действует на него отрезвляюще. Зеленский не в силах осознать, что он ни для чего, кроме подписания акта капитуляции, не нужен. Он и американцам твердит, словно заведенный попугайчик, что готов встретиться Си.

- Мы готовы видеть его здесь. Я хочу поговорить с ним. Я контактировал с ним перед полномасштабным конфликтом. Но за весь этот год у меня не было контактов, - возмущается Зеленский перед американцами с интонацией: "А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!" Кто такой этот СИ, чтобы игнорировать самого Зеленского?! И ведь сам не понимает, насколько жалок и смешон, пытаясь навязать свою фигуру.

Истеричные переходы от оптимизма в пессимизм, смесь "всепропальства" с неминуемой перемогой, путаная речь (настолько, что АР даже отказалось от обычной практики публикации стенограммы беседы – все это совершенно однозначно буквально вопиет: Вова, пора успокоиться. Ты просто никому не нужен. Ни для чего. Ни разу. А то это уже даже не смешно.

Дали бы ему селедки что ли, если галоперидол закончился. Можно с молоком, чтобы снизилось давление на голову. Весна, сами понимаете. Впрочем, в Киеве психические обострения от времени года не зависят.

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