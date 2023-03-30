Однажды на МКС дозвонились телефонные жулики: Поразительные факты о жизни космонавтов на орбите

Фото: РОСКОСМОС

Полёты в космос, хоть и стали привычным событием, но широкая публика до сих пор очень мало знает о том, как строится быт космонавтов. Как космонавты едят, спят и отдыхают? Чем занимаются в течение дня? Что на МКС делать можно, а чего — нельзя? Попробуем разобраться вместе.

1. Долго ли космонавты привыкают к невесомости?

Сразу после выхода корабля на орбиту наступает момент, когда гравитация Земли уже не действует на космонавтов так сильно. Наступает невесомость. А если быть совсем точным, то тело начинает находиться в состоянии микрогравитации — настоящей невесомости не существует. На космонавтов всё равно будет действовать масса корабля, Земли, Луны, Солнца и т. д.

Многие космонавты описывают свой «первый раз» как эйфорию. Стартовые волнения окончены, перегрузки во время полёта ракеты-носителя больше не давят. Можно снять скафандр, попробовать полетать по кораблю. Но тут вестибулярный аппарат человека может сыграть злую шутку — головокружение, тошнота, паника из-за отсутствия земли под ногами. У некоторых бывает острая реакция, но она обычно проходит через несколько дней. Самый жёсткий случай был у американца Эдвина Гарна, которого всю неделю полёта на шаттле «Дискавери» в 1985 году выворачивало наизнанку. Астронавт таким образом чуть не сломал несколько приборов.

Обычно, спустя две недели полёта все космонавты полностью адаптируются к нахождению на станции и могут спокойно работать положенные им полгода или даже больше.

Экипаж корабля «Союз МС-22» только прибыл на станцию — космонавта Дмитрия Петелина очень сильно укачало в полёте, но он быстро преодолел космическую болезнь. Фото:«Роскосмос Медиа»

2. Удобно ли полгода есть из тюбиков?

Из тюбиков давно уже никто не ест. Российским космонавтам еду готовят на Бирюлевском экспериментальном заводе, где из неё удаляют всю жидкость, а потом фасуют по пакетам. Привозят космонавтам и обычные консервы. Космонавты на станции заливают обезвоженную пишу водой и преспокойно пьют/едят из пакетика.

На МКС довольно большой выбор всевозможной пищи, привозимой на грузовиках. Экипажи любят меняться обедами, чтобы попробовать кухни другой страны. Сегодня россиянин ест тушеную курицу Нагоя Кочин с соусом мисо, а японец ест борщ. Завтра японец ест тульский пряник, а россиянин — рисовые крекеры Какинотане с арахисом. Все довольны. Солонок и перечниц, правда, нет. Зато есть большой выбор соусов. Да и соль с перцем есть, но в тюбиках с водой. Не дай бог просыплешь. Космонавтам даже хлеб готовят, но каждый батон обычно — на один укус. Виной тому вся та же микрогравитация. Представьте — вы в космосе и решаете перекусить печенькой. Кусаете, печенье хрустит, от него отделяется множество крошек. На Земле это не было бы проблемой — подмёл — и порядок. А вот в космосе эти крошки могут попасть в дыхательные пути, в приборы, замкнуть какое-то реле или забиться в воздуховод. Мелкие частицы на кораблях и станциях — большая беда. И всё, что может их породить, находится под строжащим запретом.

Запасные «вкусняшки» космонавта Олега Артемьева, которыми он мог полакомиться от случая к случаю. Фото: «Записки космонавта», блог Олега Артемьева artemjew.ru

3. Можно ли отправиться на МКС со своим смартфоном?

Как рассказал у себя в блоге космонавт Константин Борисов, это очень сложный и щекотливый вопрос. Безопасность космонавта на станции – превыше всего. А смартфон является и источником возгорания (не ровен час, аккумулятор рванёт), и источником мелких осколков (вдруг вы его экраном об стену приложите нечаянно), и источником вредных испарений от материалов смартфона (форточку на подводной лодке и на космической станции как-то не принято открывать).

Рисунок и космические карандаши Алексея Архиповича Леонова. Фото: Музей НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина

Так что, пользоваться всеми приложениями можно, но на специальных планшетах и компьютерах. На кораблях «Союз» — это планшеты Samsung, на кораблях Dragon — iPad. На самой МКС тоже используют «айпады». Но несколько моделей «айфонов» и тех же «самсунгов» всё же доступны для личного использования — они прошли сертификацию в Роскосмосе и NASA.

Планшет на МКС (2014 год), липучки нужны для крепления на стены. Фото: «Записки космонавта», блог Олега Артемьева artemjew.ru

В 2021 году космонавт Олег Новицкий рассказывал, что ему на МКС дозвонились мошенники — они представились сотрудниками банка и пытались выманить деньги. «Они это делали не очень умело, было очевидно, что на связь вышли мошенники. Никто не пострадал», — вспоминал Новицкий.

4. Что можно взять в личном багаже

У космонавта есть с собой так называемый «личный килограмм». Грузоподъёмность космического корабля ограничена — он и так везёт с собой и космонавтов, и грузы. Так что, с собой космонавт берёт 1000 граммов личных вещей — из них граммов 200—250 составляет тот же смартфон. Берут обычно фотографии близких, чтобы повесить их где-то в углу, какие-то памятные вещи, мягкие игрушки, флаги, мелкие вещицы и безделушки. Все это дорого не только, как память — доставка 1 килограмма груза на МКС стоит 2000 долларов.

Зато на грузовиках могут привезти подарки на день рождения, Новый год или доставить что-то особенное. Например, космонавт Сергей Корсаков в 2022 году заказал себе походную складную электрогитару. Он не только музицировал в космосе, а но даже записал клип для группы «Уматурман».

5. Вентилятор — залог спокойного сна

Так как сон в условиях микрогравитации, само по себе небольшое испытание, то к нему начинают готовить заранее. Например, подкладывают небольшие брусочки под ножки у кровати на Земле. Таким образом, спят с небольшим уклоном к голове, чтобы привыкнуть к более равномерному распределению жидкостей организма в космосе.

Космонавт Олег Артемьев готовится ко сну — он залез в спальный мешок, взял мягкую игрушку и собирается выключать свет в каюте. Фото: «Записки космонавта», блог Олега Артемьева artemjew.ru

Фотография космонавта Сергея Кудь-Сверчкова на фото иллюминаторов модуля «Купол». Фото предоставлено «Комсомолке» женой космонавта Ольгой.

У космонавта на станции может быть своя каюта. Но некоторые спят, просто пристегнувшись к «потолку». Для этого существует специальный спальный мешок, который не позволяет космонавту улететь на противоположный конец станции во время сна. Главное в космическом сне — наличие рядом вентилятора. На станции невозможно открыть форточку для проветривания. И если не перемешивать воздух с помощью системы кондиционирования, то вокруг головы космонавта образуется пузырь из углекислого газа. Это приведёт к смерти от удушья.

6. Приступаем к водным процедурам!

Как выглядят банные дни на орбите? На станциях «Скайлэб» и «Салют-7» стояли душевые кабины, можно было поплескаться внутри специальной полиэтиленовой «палатки». На станции «Мир» даже стояла почти полноценная баня, правда, всего на одного человека.

Анна Кикина демонстрирует работу ассенизационно-санитарного устройства на МКС (космического туалета). Фото: соцсети Центра подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина

Анна Кикина стрижёт Дмитрия Петелина на МКС. Фото: соцсети Центра подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина

А вот на МКС душевые кабинки так и не завезли. Космонавты протирают тело специальными салфетками. Голову моют особым шампунем, его не надо смывать водой, достаточно просто потереть потом волосы полотенцем, и он впитается в ткань. А голова будет чистая и свежая.

Российский и американский космические шампуни. Фото: «Записки космонавта», блог Олега Артемьева artemjew.ru

7. Что крутят в звездном кинотеатре?

Космонавты и астронавты любят собираться вместе вечерами по субботам, чтобы посмотреть какой-то интересный фильм. Это может быть классика советского или зарубежного кинематографа, либо ещё не вышедший в кинотеатрах фильм. Прокатчики иногда идут на уступки — уж из космоса космонавты точно не выложат фильм на торренты! Например, космонавты еще до выхода в прокат заказали себе ленты «Время первых» о полёте Алексея Леонова и «Звёздные Войны: Пробуждение силы».