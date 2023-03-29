В Москву прилетел глава МИД Ирана: будем продавать российское зерно через хаб в Бендер-Аббасе

Леонид Слуцкий провел переговоры с главой МИД Ирана в Москве Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

На столе в зале для переговоров в здании Думы — вода и лёгкие закуски. В Исламский Республике, откуда на Охотный Ряд приехали гости, сейчас месяц поста — Рамадан, нельзя принимать пищу до заката солнца. Однако делегация из Ирана здесь — с государственной миссией, в путешествии, посему в богословской норме возможны послабления.

Ведь Иран и Россия сейчас вместе — опять же, говоря религиозным языком — ведут джихад. Это слово многие обыватели понимают как «войну». Но на самом деле оно более сложное, и одна из интерпретаций — священная борьба за правое дело, в том числе благими поступками, без пролития крови.

И действительно: на наших глазах киевские власти угнетают каноническую православную церковь, а на юго-востоке Украины регулярно всплывают видео, как «герои» из ВСУ притесняют мусульман или глумятся над исламскими святынями. И за всем этим стоит Запад, выступающих против любых традиционных ценностей — хоть библейских, хоть коранических. Неудивительно, что с 2022 года Москва и Тегеран (против которого США ввели несправедливые санкции ещё треть века назад) оказались в одной лодке.

Всего два месяца назад делегация депутатов Думы во главе с Председателем Вячеславом Володиным совершила парламентский визит в Иран — и вот ответная миссия. 29 марта 2023 года на Охотном Ряду — глава МИД Исламской Республики Хоссейн Амир Абдоллахиян и его коллеги (несколькими часами ранее побывавшие у Сергея Лаврова).

Их приветствует председатель парламентского комитета по международным делам — Леонид Слуцкий:

— Ваша первая поездка в новом иранском году происходит именно в Москву — это символично, — отмечает Слуцкий. И рассказывает о стратегических российско-иранских проектах. — Мы уделяем большое внимание развитие транспортного коридора Север-Юг, по нему можно поставлять 10 млн контейнеров: значительно быстрее и дешевле, чем через Суэцкий канал.

Говорит Слуцкий и о других транспортных новациях: в ближайшие годы можно ожидать строительство широкой («русской») ж/д-колеи из СНГ до иранской территории, а в порту Бендер-Аббас может быть создан крупнейший в регионе зерновой хаб для продажи российского «мягкого золота».

— Это очень важная дружеская встреча, — отвечает Хоссейн Амир Абдоллахиян, — господин Леонид Слуцкий — наш давний друг. Отношения Ирана и России идут в правильном направлении. Лидеры наших стран регулярно находятся на связи, чему мы очень рады. Коридор «Север-Юг» очень важен! Мы заинтересованы, чтобы развивать дальнейшие отношения между нашими странами в сфере туризма и инвестиций.

Беседа российской и иранской делегаций продолжается почти час. И результат очевиден: западному «санкционному» миропорядку есть и альтернатива — многополярный мир, основанный на справедливости и взаимоуважении.

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