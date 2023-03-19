Депутат парламента Мали: Хотим развивать военные и экономические контакты с Москвой

Гости конференции — депутаты парламента Мали, в том числе Абубакар Сидики Коне (слева от корреспондента «КП» Эдварда Чеснокова) Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

На Тверской в ста шагах от здания Думы припаркован отечественный лимузин «Аурус»… с флагом Мали. На нём привезли делегацию депутатов во главе со спикером парламента этой африканской республики.

— «Бентли»? — спрашивают они про автомобиль.

— Нет, российский…

Наша страна — одна из немногих, способная создать подобный продукт. Впрочем, в высший класс автомобилестроения, разваленный в 1991-м, мы вернулись только сейчас. Ровно то же произошло и с Африкой. Помощь Советского Союза почти всем странам Южного континента не рискуют критиковать даже противники СССР: ведь мы, в отличие от англичан или французов, весь XX век сподвигали темнокожую молодёжь освободиться из колониальной неволи, посылали туда врачей для борьбы с пандемиями, и инженеров — для строительства больниц.

И вот сейчас Россия возобновляет не только экономические, но и парламентские связи с самым бурно растущим континентом. Можно сказать, не по своей воле: прежние «атлантические партнёры» на попытки Москвы построить равноправный мир и систему коллективной безопасности — ответили лишь агрессией. Что ж, «была бы честь предложена» — мы отворачиваемся от Запада и начинаем смотреть на глобальный юг.

И проводим уже вторую парламентскую конференцию «Россия-Африка». 19 марта 2023 года к нам приехали депутаты из почти сорока стран — больше, чем в прошлый раз, хотя тогда ещё не было отчаянного давления США на любые столицы, сохраняющие контакты с Кремлём.

В числе главных вдохновителей конференции — Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин: ведь развитие связей с Южным континентом — приоритет, заданный лично российским лидером Владимиром Путиным.

Я общаюсь с одной из делегаций — теми самыми депутатами парламента Мали. Некогда их земля была французской колонией, и даже после обретения независимости Париж сохранял экономическое доминирование… ничего не делая для борьбы с бичом Западной Африки, терроризмом, — хотя французские контингенты именно под таким предлогом располагались в Мали и соседних странах с 2013-14 годов. Это и есть неоколониализм, с помощью которого Запад удерживает непрямой контроль над бывшими колониями.

Но затем в 2020-м, устав от беспредела, группа патриотических военных во главе с молодым полковником Ассими Гойтой организовала переворот, прогнав и французов, и собственных коррумпированных чиновников.

— Жители Мали очень позитивно относятся к России, — рассказывает мне председатель комитета парламента Мали по международным делам — Абубакар Сидики Коне.

Вице-спикер Думы Анна Кузнецова (справа) с коллегой-парламентарием из Африки Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Год назад я впервые в жизни побывал в столице республики, Бамако, и для моего собеседника — это тоже первый визит (но в обратном направлении).

— Мы хотим развивать военные и экономические контакты с Москвой, — подчёркивает господин Коне. По его словам, после прихода в Мали российских военспецов при Ассими Гойте — ситуация с безопасностью значительно улучшилась, простые люди перестали бояться террористов, ведь теперь страну защищает армия, реформированная с помощью наших «туристов».

Да и весь южный континент сейчас в одной лодке с Россией:

— Инструменты колониализма, которые применялись к Африке, — попытки подкупить национальные элиты, затормозить технологическое развитие, подорвать национальные ценности — сейчас применяются и к России, — рассказывает почётный гость конференции, директор Института Африка РАН — Ирина Абрамова.

И приводит статистику: 60% африканцев — молодёжь. Но, по мнению эксперта, нужно не столько «давать им еду», сколько новые технологии, развивать образование.

Тут нам есть чем похвастаться. Вместе с законодательной властью — в африканскую повестку включилась и исполнительная. Представитель Минобрнауки РФ рапортует на открытии конференции:

— Сейчас в российских вузах обучается 35 тысяч студентов из Африки. По сравнению с прошлым годом — на 4 тысячи больше; за 10 лет — рост почти в 3 раза. В стадии рассмотрения — вопрос возвращения РУДН (Российскому университету дружбы народов, изначально созданному для подготовки национальных кадров из Африки и Азии — ред.) исторического названия «имени Патриса Лумумбы».

Патрис Лумумба, если кто не знает, — темнокожий интеллектуал, герой борьбы за независимость, первый премьер Демократической Республики Конго. В 1961 году убит бывшими хозяевами ДРК, бельгийцами, за антизападную политику. Видимо, этим он был неугоден и российским либералам, убравшим из названия РУДН слова «имени Лумумбы» в 1992-м...

Забавно, что американцы на свой — запоздало отвечающий нашему — «африканский саммит» в прошлом декабре не (!) пригласили целый ряд стран, включая ту же Мали. Почему — понятно.

Тогда как мы, наоборот, позвали в Москву всех. Ибо, в отличие от «лидера свободного мира», не выкручиваем Африке руки, деля её на «правильную» и «неправильную», а предлагаем взаимовыгодное партнёрство для каждого.