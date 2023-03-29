Проиграют все, кроме нерадивых ипотечных заемщиков?

На XXI всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России" глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков сообщил, что в парламенте планируют освободить ипотечных заемщиков от уплаты долга и переложить его на банк, если вынужденная продажа ипотечной квартиры не покрыла его полностью.

Выглядит инициатива гуманной, но нужно разобраться в последствиях.

С теми, кто купил жилье в инвестиционных целях, случается порой так: живут человек в одной квартире, а вторую или третью еще прикупил. Для перепродажи позже, как цены подрастуи, или чтобы на пенсии «квадратные метры» кормили. Разумеется, сумма не маленькая, поэтому даже люди достаточно состоятельные оформляют покупку жилья в ипотеку.

А затем, бац! Кризис, санкции - бизнес схлопнулся или банальное - увольняют на работе… Проще говоря, ипотеку платить не с чего. Банк залоговую недвижимость выставляет на продажу. И если цена продажи жилья оказывается меньше долга заемщика, то он остается еще должен банку.

Неприятно? Зато предостерегает от авантюргого поведения на рынке.

Справедливости ради скажем: бывает описанное не часто. Но когда рынок лихорадит, владельцы массово «сбрасывают» жилье за любые деньги, как это было в конце прошлого – начале нынешнего года, то случается. О чем на той же конференции сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

Анатолий Аксаков считает, что такие истории обязаны становиться проблемой банка, а не клиента. В его понимании клиент авантюристом не бывает.

«Они сами должны решать эту проблему, а с человека долг списывается. Жилье изъяли, продали, продали дешевле, чем выданный кредит, соответственно, это проблема уже банка», — пояснил Аксаков. Нововведение будет касаться любых ипотечных программ. Как отметил финансист, инициатива направлена в том числе на то, «чтобы не взвинчивалась цена на жилье». Сейчас законопроект проходит согласование с официальными органами, при этом банки оценивают его по-разному, заключил депутат.

На первый взгляд кажется, что инициатива в пользу народа. Ну как народа – инвесторов. Простой народ к таким сделкам относится гораздо осторожнее.

Деньги на первоначальный взнос люди копят годами и уж если обзавелись новым жильем, что расстаются с ним в самом крайнем случае, поскольку в нем живут.

По тому же простому народу закон и ударит. Банки в первую очередь ужесточат требования к первоначальному взносу, что уменьшит доступность ипотеки. Могут заложить в договора новые требования, чтобы убрать для себя новый риск.

Но не это главная проблема. В мире много стран с похожим регулированием, включая США и Казахстан. Легкая возможность «бросить ключи на ресепшен» приводит к нестабильности рынка. Экономика «чихнула», ипотечные заемщики испугались, сдали жилье банкам, те массово выставили его на продажу – цены рухнули. Стройки - встали. Это способно запустить спираль, которую мы видели в 2007 в Штатах: банкротство крупнейших финансовых организаций, обесценивание акций, спад в реальной экономике (за 18 месяцев кризиса он составил более 5% - для США это очень много).

Нам, к сожалению, хватает «граблей» в экономике, на которые мы регулярно наступаем. Очередную заморскую новинку притащим в Россию, которая спровоцировала уже американский кризис? Не лучше ли не спешить, а основательно подумать.