Глава МИД Украины угрожает Китаю. Чем это кончится

Глава МИД Украины Дмитро Кулеба Фото: REUTERS

Глава МИД Украины Дмитро Кулеба (а это не только фамилия, но и диагноз) – то еще недоразумение. Наверное, он очень огорчен, что Пекин никак не отвечает на призывы Зеленского к председателю Си Цзиньпину немедленно приехать в Киев на переговоры. А потому решил привлечь внимание Пекина достаточно нестандартным в истории мировой дипломатии способом. Он ни много, ни мало, а пригрозил Китаю, использовав для этого журналистов Financial Times.

- Я ясно дал понять китайским официальным лицам, что очень неуместно пытаться ставить на один уровень военную поддержку, оказываемую Украине, и военную поддержку, оказываемую России. Страны, которые поставляют оружие Украине, помогают защищать Устав ООН. Если Китай будет поставлять оружие России, он станет соучастником конфликта, - заявил Кулеба корреспондентам издания и пригрозил КНР серьезными последствиями в случае, если Китай начнет поставки вооружений России.

Как разошелся - прямо полшага до официального объявления войны, ни больше, ни меньше!

Нет, до этого Пекину грозил всяческими карами советник главы Офиса президента Миша Подоляк. Есть в Киеве такой помойный рот, заменивший выбывшего то ли на время, то ли на постоянку Алексея "Люсю" Арестовича. Он тоже что-то вякал, причем, публично, что странам, которые займут в конфликте "неправильную сторону" не на стороне Украины, еще придется ответить за это. Но – одно дело отставной козы барабанщик, а другое – глава внешнеполитического ведомства государства. Я бы даже сказал, что совсем другое.

Вообще, нынешняя Украина демонстрирует редкий непрофессионализм в части деятельности именно этого ведомства. Публичное хамство по отношению к другой стороне диалога почему-то квалифицируется Зеленским как "наступательная дипломатия украинской демократии". И в команде из бывших актеров шоу-группы, собачьих парикмахеров и свадебных фотографов (или наоборот) нет элементарного понимания того, что такое дипломатия, особенно, в отношениях с Востоком. Там, где любой малозначительный жест или даже положение подошвы ботинка может стать оскорблением, перечеркнувшим все изысканные и цветистые речи. Впрочем, с речами у украинских дипломатов тоже не очень, стоит лишь вспомнить хотя бы того же экс-посла Киева в Берлине Андрея Мельника. Даже очень толерантные немцы были шокированы выходками украинского так называемого "дипломата". Но для Востока, а, тем более, Пекина, где формулировали стратагемы воинского искусства, когда древние укропитеки еще копали Черное море костями сдохшего от старости мамонта, это особое искусство. Там все имеет значение, мельчайший нюанс. Там все выверено, как в чайной церемонии.

И тут врываются дикие, как неандертальцы, украинцы с криками: "Мы вам даем 72 часа на полет в Киев к нашему президенту. В крайнем случае, немедленно ему позвони, слышь ты". И даже это делают не сами, а подрядив американских журналистов, известных своей "деликатностью".

Украина и так виновата перед Китаем, виновата многократно: тут и история с кредитом за зерно (китайцы не увидели ни своих 3-х млрд. долларов, ни зерна), и скандал с "Мотор Сич" (китайцы купили предприятие, но его у них тут же отобрали, не вернув им ни юаня, ни цента), множество других историй, в том числе, с вставанием Киева плечом к плечу с Тайванем в борьбе против Китая).

Самое лучшее, что здесь может быть со стороны Киева – это тонкая и деликатная работа с постепенным налаживанием контактов, далекая от всякой публичности, а не битье посуды на площади в ярмарочный день, чем единственным Украина сейчас занимается силами Кулебы и его команды.

Вот и остается нынешнему министру иностранных дел Незалежной, в юности любившему наряжаться в женскую одежду, что скандалить и пытаться привлечь к себе внимание хоть чем-то и как-то. Но не срабатывает. Как в анекдоте про покупателя в чужой стране в магазине.

- Да я им и унитаз приносил, и задницу показывал.

- И?

- А туалетную бумагу мне так и не продали.

Не будил бы Кулеба китайское лихо. Допрыгается, там чихнут, Украину потом не отскребут от стенки. Хотя, с позиции России Кулеба (фамилия и диагноз), выставляя себя на смех и жужжа надоедливой навозной мухой над товарищем Си, все делает правильно, пытаясь рассердить Китай.

Давай, Дмитро, жми, Дмитро! Крой их всех Кулебою!

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