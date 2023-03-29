Дочь Сергея Жукова из «Руки Вверх!» унижают и травят в новой школе

Сергей и Ника Жуковы и первый съемочный день новых «Ранеток». Фото — СТС.

В следующем телесезоне зрителям покажут новых «Ранеток». В Москве канал СТС совместно с «Руки Вверх! Продакшн» снимает 8-серийную музыкальную драму «Плакса». Аналогию с сериалом «Ранетки» проводят из-за того, что «Плакса» - это не только сериал, но и музыкальная молодежная группа. И в каждой серии «Плаксы» будет трек и клип, созданные специально для сериала. Мэтр нашей музыкальной индустрии Сергей Жуков - генеральный продюсер, композитор и автор сценария «Плаксы». Единственный из звезд, кто со своей группой «Руки Вверх!» круглый год собирает стадионные концерты по стране. Жуков умеет делать хиты. Еще у него четверо детей и он знает проблемы и интересы молодежи. Главная героиня в «Плаксе» певица Маша, которая столкнулась с травлей одноклассников. Ее играет 15-летняя Ника Жукова, дочь Сергея Жукова. Девочка в школе учится заочно, что очень удобно для Ники, которая серьезно решила стать артисткой.

KP.RU узнала о закулисье «Плаксы» у самого Сергея Жукова.

- Вы появитесь в сериале?

- Я - нет. Появятся песни «Руки Вверх!» в необычном роковом звучании — покажем, что можно и так, оказывается. Сам сниматься не буду, потому что, работая над этим кино, чувствую в себе новую - продюсерскую силу. И ее важно не перепутать с отцовской. Знаете, больше всего на свете я не хочу пересудов: мол, Жуков взял и снял свою дочь. Самодуров в нашем кинобизнесе нет. Просто так привести и снять своего ребенка в кино, если он не умеет играть, петь – нельзя. Ника, как и все дети, актеры проходила кастинг, все необходимые пробы. За четыре месяца мы отсмотрели актеров нужного возраста - более двухсот детей. И мы с Региной не говорили дочери семь месяцев, что ее утвердили. Когда Ника об этом узнала, то разревелась от счастья. Мы с мамой сразу ей объяснили, какая это огромная ответственность. 55 смен! Даже у некоторых больших актеров такого не бывает. Это бесценный опыт. Ника отнеслась к процессу максимально серьезно. Готовилась. Восемь месяцев занималась игрой на гитаре, записалась в рок-школу, увеличила количество уроков вокала. Она, конечно, молодец.

Ника Жукова переживает травлю одноклассников. На фото в школьной столовой. Фото — СТС.

- Главная роль изначально писалась под Нику?

- Да, потому что все и началось с нее - с ее клипа. Мы планируем после сериала показать этот ролик. Там совсем другая девочка, другие актеры и школа, но посыл тот же. Всем сразу станет ясно, откуда взялась идея.

- Как все началось?

- Полтора года назад я приходил на СТС абсолютно по другим делам - мы собирались обсуждать музыкальные программы. И я показал руководству канала клип Ники, и они мне говорят: «А вот хотелось бы, чтобы кто-нибудь снял для канала музыкальный сериал, чтобы он стал не менее успешным, чем «Ранетки». После этого разговора я приехал в офис, собрал своих ребят, и мы за два дня написали синопсис сериала «Плакса». А еще через два дня я сидел на СТС в окружении менеджеров, продюсеров. Эта история оказалась на сто процентов СТСовской - она настоящая, добрая, семейная. Это не подростковый экшен, не мыло, не комедия, а жизненная история, призванная напомнить, что нет ничего дороже семьи. Проект утвердили, мы тут же засели за сценарий, долго делали кастинг, выбирали актеров. Подготовительный период занял у нас полтора года.

- Сколько песен вы записали для сериала?

- Наш основной козырь - музыка. Мы записали 8 новых хитовых песен, которые в результате превратятся в альбом группы «Плакса». Во всех композициях звучит голос Ники. Надеюсь, они уйдут в народ и останутся надолго, потому что мы старались писать с открытой душой на актуальные темы. Каждая песня посвящена какой-то проблеме главной героини. Также прозвучат два классных трека Вани Дмитриенко, версии хитов Цоя и «Сектора Газа» и много моего материала.

Съемки музыкальной драмы «Плакса». Фото — СТС.

- У автора и исполнителя хита «Венера-Юпитер» Вани Дмитриенко много молодых поклонниц.

Как вы его уговорили? Это маркетинговый ход, чтобы привлечь аудиторию?

- Можно, как угодно, к этому относиться, но я считаю это – удача! Потому что найти талантливого, поющего и играющего парня среди артистов этого возраста практически нереально. А с Ваней мы часто пересекались по работе в нашем музыкальном цеху, и он как раз пример того, как в 16 лет своим трудом можно достичь большого успеха в масштабах целой страны. У канала не было возражений против его кандидатуры, оставалось только дело за главным - найти время в его плотном концертном графике. И надо отдать должное Ване, что он перенес все свои гастроли на лето и выделил два месяца на съемки.

О чем кино?

Сергей Жуков говорит, что его задача: популяризовать живую музыку среди подростков. Многодетный отец хочет, чтобы школьники и студенты, как и после просмотра сериала «Ранетки», стали учиться играть на гитарах и оторвались от соцсетей, поняли, что музыка – способ выплеснуть эмоции, пережить сложные моменты.

Сюжет «Плаксы»: Бизнес, где работал отец Маши (Ника Жукова) развалился. Семья переезжает в небольшой город Новоморск, где живет бабушка Маши. После элитной гимназии на Рублевке Маша идет учиться в провинциальную школу. А там свои порядки, которые ей объясняют одноклассники. Лидер школы и певица Крис (Диана Енакаева) и другие ребята устроили новенькой травлю. Она достигает апогея, когда Маша влюбляется в парня Крис (Алексей Онежен) и собирает бэнд «Плакса» (Ваня Дмитриенко, Даниил Муравьев, Софья Николаева).

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