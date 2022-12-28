Сергей Жуков: «Открываю место, где можно интеллигентно прибухнуть»

Сергей Жуков рассказал о праздновании Нового года. Фото: из архива артиста

Второй сезон авторского сериала Сергея Жукова «Евгенич» на телеканале «Пятница!» собрал самые неожиданные сочетания звезд российского шоу-бизнеса. По сюжету сериала продюсер из 90-х, которого сыграл сам солист «Руки Вверх!», пропадает из поля зрения после скандала, а спустя 30 лет решает вернутся и под прикрытием пишет хиты для звезд российской эстрады. В новом сезоне – это Николай Басков, Стас Костюшкин, Баста, Шура, а также молодые блогеры.

Перед выходом новогодней серии второго сезона Сергей Жуков рассказал самые интересные случаи из закулисья, за что ценит Николая Баскова, как отмечал Новый год в студенчестве и почему Шура помогал ему делать ремонт в новом караоке-баре.

Сергей Жуков и Николай Басков на съемках сериала «Евгенич». Фото: из архива артиста

СОБРАЛ ВСЕХ ЗВЕЗД ШОУ-БИЗНЕСА

- Сергей, в сериале «Евгенич» вы собрали целый парад звезд. Как вы выбирали, кого пригласить?

- Собрать такой состав в нужное время в нужном месте на съемочной площадке – это едва ли не самое сложное в съемочном процессе. В этом году мы побили свой рекорд. 48 звезд снялось во втором сезоне «Евгенич». Главный критерий – они все замечательные люди, умеющие шутить, смеяться, обладающие чувством самоиронии и хорошие друзья Евгенича.

- Расскажите о съемках с Николаем Басковым. Какие у вас с ним в жизни отношения?

- Коля обладает шикарным чувством юмора, он умеет посмеяться над собой. Одно то, что Коля снимается у нас в образе Евгенича, в парике Евгенича и в свитере Евгенича, который больше его самого на три размера - говорит о его здоровой самоиронии. У нас была отличная атмосфера на протяжении всех съемочных дней. Мы все шутили, смеялись и с этими же эмоциями шли сниматься. Поэтому зрители точно должны почувствовать наш вайб и зарядиться им сами. А какую песню я для него написал! Вы уже слышали «Я король распродаж»?

Сергей Жуков, Катя IOWA, Ваня Дмитриенко, Мэри Гу. Фото: из архива артиста

- Какой съемочный день вам запомнился больше всего?

- Например, с хоккеистом Сашей Овечкиным, который живет в другой стране и в России бывает редко. Саша исполнил песню прямо в моем трейлере, в котором была установлена мини-студия. Несмотря на походные условия, получилось очень классно и хитово!

Или, например, в первый съемочный день мы снимали сцену рыбалки с Шурой. Он так старался запомнить свой текст, что от напряжения и ответственности постоянно путал несколько слов, и мы снимали дубль за дублем. К концу съемки рыба, которую мы насаживали на крючок и делали вид, что достаем ее из водоема - стала совсем не презентабельного вида. При этом вся съемочная команда хохотала от количества юмора и шуток, которые отпускал Шура.

- Что зрителей ждет в новогодней серии?

- В ней появятся, как суперзвезды - Баста и Игорь Сукачев, чемпион КВН Дмитрий Колчин, так и молодые, талантливые звезды и актуальные сегодня звезды: Ваня Дмитриенко, Катя Айова, Мэри Гу. С ними мы исполним настоящие хиты, которые все любят и слушают на каждом празднике. А еще с Евгеничем произойдет один несчастный случай, который его вернет в 1992 год. В общем, смотрите, будет очень весело, музыкально, драйвово!

Сергей Жуков: «Мы были классическими студентами – голодными, веселыми и открытыми для приключений». Фото: из архива артиста

МЕСТО, ЧТОБЫ ИНТЕЛЛИГЕНТНО «ПРИБУХНУТЬ»

- Сергей, поговорим теперь на тему Нового года. Как обычно празднуете?

- Новый год я всегда встречаю в кругу семьи. В ночь с 31 на 1 у меня, как и у моих коллег, выпадает работа, но под звон курантов я всегда со своими близкими. Этому правилу я не изменяю уже много лет. Большой стол, за которым собираются мои родные, новогодние угощения, елка, фейерверки - что может быть лучше. А после мы дарим друг другу подарки. Встречаю Новый год дома, а потом уже поеду на выступление. Может быть, заеду и в один из своих «Руки Вверх! Баров», которых уже так много в Москве и по всей стране. Ну, а на новогодние праздники мы уже поедем в путешествие с семьей в теплые края.

- А как ваш Новый год проходит в студенческие годы? Тусовки в компаниях были?

- Мне стыдно признаться, но я уже и не помню. Помню, что было весело и шумно. Мы были классическими студентами – голодными, веселыми и открытыми для приключений. Чаще всего мы, конечно, работали на Новый Год – ди-джеить мы стали практически с первого же курса. А ди-джеев, способных поднять на ноги любую публику, как известно всегда ждут. И на дискотеках, и на домашних вечеринках, и в общагах. В общагах было бедно, но каждый приносил, что мог – так и получался праздник вскладчину. В этом году, на своем дне рождения, я постарался воссоздать такую атмосферу в нашем «Руки Вверх! Баре» на Таганке. На один день он превратился в такую коммунальную квартиру из 90х! Было очень весело и душевно. Все гости оценили.

Сергей Жуков с супругой Региной и детьми Никой, Энджелом и Мироном. Фото: из архива артиста

- Сколько примерно вам нужно денег, чтобы комфортно встретить Новый год и сделать подарки всей семье?

- Вы знаете, сама возможность быть рядом со своей семьей, близкими и любящими вас людьми – бесценна. Это даже бессмысленно оценивать финансово. Мы так часто строим планы на будущее, трудимся ради того, чтобы прийти к чему-то через много лет. Иногда надо просто остановиться, сделать паузу и провести время со своими родными и любимыми. Конечно, про подарки я не забыл, и давно их подготовил для своей семьи. Думаю, угадал с пожеланиями каждому.

- Все желания по-разному загадывают, а вы как? И что пожелаете себе в 2023?

- Обязательно загадаю желания. Главное, чтобы все родные и близкие были живы и здоровы. А еще несколько желаний загадаю для себя на будущий год. В уходящем году я снял второй сезон сериала «Евгенич» для телеканала «Пятница!». В нем я выступил как продюсер, сценарист и актер, и я хочу дальше развиваться в этом деле. В работе у нас еще несколько сериалов и даже полнометражное кино. Пожелаю себе вновь собрать полный аншлаг в «Лужниках» в июле 2023. На старый Новый год выйдет новый сингл моего сына Энджела. Пожелаю ему успешного старта и быть услышанным его аудиторией. А еще 20 января 2023 года мы открывает двери в наш новый барный проект «Евгенич» - это первая в стране караоке-рюмочная, и она названа в честь нашего сериала. Таких заведений мы с вами еще не видели, и я желаю и верю, что оно точно станет излюбленным местом московской публики, где можно вкусно провести вечер и интеллигентно прибухнуть, как гласит лозунг нашего бара.

В Новый год Сергей Жуков исполняет желания своих подписчиков. Фото: из архива артиста

Знаете, как все это началось? Мы увидели классное помещение - в самом центре Москвы, на Старом Арбате, я позвал туда звезд, друзей по сериалу Евгенич - Шуру, Володю Сычева, Риту Аброськину, Лену Старостину и Игоря Пиджакова, раздал им в руки инструменты - кому дрель, кому мастерок, кому кувалду и мы вместе начали делать там ремонт!

- Какому подарку вы всегда будете рады, а какой вас может разочаровать?

- Я всегда рад подаркам, который дарят от души. Но больше всего я люблю дарить сам и получаю от этого огромное удовольствие, видя радость в глазах своих близких и родных. Каждый декабрь у меня в соцсетях проводится ежегодная акция «Санта-Жуков», когда я исполняю желания, присланные со всей страны моими подписчиками, и вы не представляете, каким счастливым меня делают сообщения, которые люди присылают, получив подарки от «Санта-Жукова». Ради этого никаких денег не жалко!

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