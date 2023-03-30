«Это все не покупное!»: SHAMAN объяснил, почему шьет сам костюмы

Фото: Мария РЕМИЗОВА

Новый трек SHAMAN «Самый русский хит» вошел в финал международного песенного конкурса «Автора!».

Об этом стало известно на гала-концерте конкурса, художественным руководителем которого стал легендарный продюсер Игорь Матвиенко.

В августе 2022-го года Матвиенко объявил о старте конкурса «АвторА!» для авторов песен, пишущих на русском языке.

- Я подумал, что нужно сделать конкурс именно для авторов. Если всё получится, новые песни попадут в репертуар популярных артистов. Необходимо пополнить нашу золотую коллекцию песен,— рассказал KP.RU продюсер.

Для начала эксперты отобрали из более чем семи тысяч заявок, присланных на конкурс из России, Беларуси, Молдовы, Латвии, Казахстана, Украины, Израиля, США, Германии и Китая, лучшую сотню.

После того, как топ-100 основного конкурса был сформирован, перед экспертами встали новые задачи - отобрать из этой сотни двадцать лучших песен.

Финал конкурса пройдёт в августе на «Таврида.АРТ».

Авторами нового хита SHAMAN стали Николай Чебанов и Диляра Хайрулина. SHAMAN уже успел снять клип на «Самый русский хит», который собрал на YouTube более 2,5 млн. просмотров.

На гала-концерт «Автора!» (он будет транслироваться в апреле на Первом канале) SHAMAN приехал в армейских сапогах и брюках. Эдакий молодой Расторгуев. Правда вместо гимнастерки артист выбрал просторную тунику, которую венчал деревянный крест.

Фото: Мария РЕМИЗОВА

- Кто придумал такие метаморфозы с имиджем? - поинтересовались мы у SHAMAN.

- Это все в моей голове родилось, - объяснил KP.RU артист.- Вот есть музыка, есть песни, от них я и отталкиваюсь, когда придумываю костюм. Ну вот у меня сейчас программа «Я-русский». И у меня там динамичные песни, я бы даже сказал, с рок-элементами. И там понятное дело, в романтическом образе уже не выйдешь. Все зависит от музыки.

- Вы поддерживаете российских дизайнеров? Или все-таки носите бренды…

- У меня же все мои сапоги и брюки -все это не покупное,-рассказал «Комсомолке» SHAMAN. - Я со своими идеями обращаюсь к своей портной. Мы с ней вместе покупаем ткани, все эти ремни, фурнитуру. Все это сделано вручную. Так что я сам себе дизайнер.

По словам SHAMAN, гастролей сейчас столько много, что не хватает времени на спорт.

- Двухчасовые концерты-лучшая кардио-нагрузка. Мне вообще достаточно дома полежать на диване пару дней и все, я готов снова работать,-говорит артист.-Дома я особо ничего не делаю. Лежу и песни новые пишу в домашней студии. Выгорания никакого нет. Отдыхать долго не люблю, как и все творческие люди. Отдохну пару дней и начинаю скучать по работе. Мне легче, когда я нахожусь в рабочем графике, отдаю себя людям. Наша профессия -это же в какой-то степени служение. И наверное, это сложно назвать работой, это мое любимое дело. Семья уже привыкла к такому графику, свыклась, - поделился SHAMAN.

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