Виниловая пластинка Майкла Джексона и кукла с человеческим лицом: SHAMAN получил море подарков и рассказал, когда выпустит диск

В Крокус сити холле прошел 99-й сольный концерт артиста SHAMAN Фото: Михаил ФРОЛОВ

Настоящее имя певца, которого мы знаем как SHAMAN - Ярослав Дронов. Ему 31 год. Он профессиональный артист. На сцене с 4 лет, но за последний год его популярность стала просто фантастической. И то ли еще будет - впереди у него всероссийское турне.

НЕ ЗАЗВЕЗДИЛСЯ

- Я бы хотел пожелать сыну здоровья, у него столько планов - 100 городов объехать собирается, думаю, это нелегкая задача, - признался отец Ярослава Юрия Дронов. Именно он первым вышел к журналистам до начала сольного концерта своего сына в Крокус сити холе 9 марта. - Слава не изменила его нисколько, он не зазвездился, поверьте мне. Он простой, хороший парень. Музыкантом он, скорее, благодаря бабушке с дедушкой стал. Я тоже иногда беру гитару в руки. Сегодня одну композицию мы вместе исполним. Песни его меня трогают, это да. Он молодец. Когда откроет свой продюссерский центр, тут я и пригожусь. Нет, я не встану во главе центра, но смогу с партиями на гитаре помогать.

Перед концертом к журналистам вышел отец певца Юрия Дронов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ

Вслед за отцом к журналистам вышел и сам Ярослав Дронов. SHAMAN - светленький, высокий молодой человек. Модная прическа. Толстовка с надписью "Я русский". Профессиональный артист. Знает, как позировать, куда посмотреть. Вопросы встречает обаятельной улыбкой:

Настоящее имя певца, которого мы знаем как SHAMAN - Ярослав Дронов. Ему 31 год Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мой отец, конечно, займет свое место в продюссерском центре. Но когда он откроется, пока не знаю, это зависит не от меня, - ответил артист на вопрос о своем будущем. - Впереди - мой 100-й сольный концерт, исчисление ведется со 2 марта прошлого года. 100-й концерт пройдет 13 марта в Крокус сити холле. Потом начнется турне по разным городам России и Новороссии. Я уже был там, и мне не хватило. Вернусь туда с чувством радости, потому что там есть те, кто меня ждет. Я не раз говорил, что я русский, и я этим горжусь. Для меня важно то, что я делаю. Сегодня я приехал за несколько часов до концерта и лично занимался подготовкой зала, там есть серебристые наклейки, их клеил я.

БЕЗУСЛОВНАЯ ЛЮБОВЬ

И народ это оценил. В зале собралась весьма разнообразная аудитория: женщины, мужчины, разных возрастов и интересов:

- Я больше классическую музыку люблю, пришла сюда с подругой, она на танцпол ушла, а я в партере осталась, - призналась Валентина. - Не могу сказать, что я вообще по кому-то фанатею, но SHAMAN уже слышала, и он мне нравится, да. Он же сам песни пишет, это чувствуется.

- Интересно, какой он сейчас. Как дреды сбрил, так не узнать, - обсуждали девушки. - Но я его любым люблю.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЗАВОРОЖЕННЫЕ

Любимец женщин появился на фоне флага России под гром аплодисментов. На предплечье поверх кожаной куртки - еще один флаг. Триколор на повязке.

"Дай жару!" - запел SHAMAN, аудитория взревела в восторге, вверх поднялись огненные столбы пиротехники, и певец начал "жечь не по-детски" с первых минут шоу. Зрителей он называл не иначе как "родные", а они в ответ отвечали ему восторженными криками и, как завороженные, откликались на каждое его движение.

- Шаманство какое-то, - подумалось мне в какой-то момент. Соседи справа и слева завороженно не сводили глаз со сцены. Певец в это время с надрывом пел "Это мы!". Не поняла, как, но в какой-то момент что-то запела и я. Хотя слов не знала.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЛИРИКА ДЛЯ НАЧАЛА

- С трепетом в сердце приглашаю сюда человека, который подарил мне жизнь. Это отличный гитарист, человек, "Крокус", встречай - мой отец! - Юрий Алексеевич вышел на сцену под продолжительные овации, чтобы подыграть сыну на гитаре песню "Моя Россия".

Потом под акустику "Все отдам, чтобы жила моя Россия" пел весь зал. Кто-то всплакнул. Кто-то замахал российским флагом (их предусмотрительно положили на каждое сиденье). А потом долго и громко аплодировали.

"Улетай" также исполняли всем залом, а потом певец поднялся на балкон, и устроил там караоке, а всем, кто не побоялся спеть в микрофон, дарил свои фотографии с автографом.

"Исповедь", в конце которой SHAMAN упал на колени, пробрала даже суровых мужиков, сидевших в зале. "Браво!" - зааплодировали они.

ВЕСЕЛЬЕ БЕЗ КОНЦА И КРАЯ

В полной темноте певец удалился переодеться, и на вторую часть концерта вышел уже в белой рубашке, расстегнутой наполовину. Начало песни "Дельтаплан" пел вместе с залом а капелла (без музыкального сопровождения) и без микрофона. После чего "началась жаришка" (выражение самого певца), а точнее, песни-пляски на танцполе и в зале (некоторые не могли усидеть на месте).

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Под песню "Мед" в зал свалились сверху сотни красных шаров, и шоу превратилось в легкую вакханалию: зрители, как котики, били шарики ладошками и счастливо смеялись. Потом были любимые хиты, в том числе, "Встанем" и "Я русский".

SHAMAN признавался москвичам в любви, зрители пели и танцевали. Шарики летали по залу. Люди вытирали слезы, обнимались и громко подпевали. В конце - стоя, а не сидя.

В общем SHAMAN просил "Дайте шуму!". И зал дал на все 100%.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПРИЗНАНИЯ В ЛЮБВИ

- С прошлого лета мы каждый концерт после второй песни дарим ему красную розу. Он знает, что это от нас, - рассказали корреспонденту kp.ru девушки из фан-клуба SHAMAN Family.

Поклонников у певца масса, они объединяются в разные движения, которые долго продумывают, чем удивить кумира. В этот раз ему подарили куклу-копию самого артиста. А до этого - ключи от городов, в которых проходили концерты.

Удивительный подарок как-то раз придумали члены движения "Королева Галина / фан SHAMAN": по их словам, на одном из концертов они передали любимому артисту оригинальную виниловую пластинку Майкла Джексона 1987 года.

В этот раз певцу подарили куклу-копию самого артиста Фото: Александра БУДАЕВА

В этот раз в Москву фанаты приехали со всей России, в том числе, из Тольятти, Саратова, Тулы, Северодвинска. Некоторые нарядились - в кокошники и венки в цветах российского триколора.

- Но для меня самое главное - это любовь и энергия, которую дарят зрители, - признался SHAMAN. - Я много работаю для них и в июне готовлюсь выпустить свой альбом.