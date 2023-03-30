США совершили последнюю ошибку: теперь отношения с Китаем разрушены окончательно

Вашингтон и Тайбэй заявляют, что это вовсе и не визит, а всего лишь «транзитная остановка», которую делает Цай по пути к верным «союзникам» в Латинской Америке Фото: REUTERS

Все-таки визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву оставил, как говорят в некрологах, «незаживающую рану в сердце» руководства США. Скоропалительного и потешного «контр-визита» премьера Японии в Киев оказалось явно недостаточно, чтобы попытаться как-то загасить боль. И сегодня в Нью-Йорк прилетела глава администрации Тайваня Цай Инвэнь. Визит «президента» непризнанного острова именно сейчас вряд ли может быть выдан за чистое совпадение.

Но Вашингтон и Тайбэй заявляют, что это вовсе и не визит, а всего лишь «транзитная остановка», которую делает Цай по пути к верным «союзникам» в Латинской Америке - в Гватемалу и Белиз. Попасть в эти две мощные страны, конечно же, можно только залетев по пути туда в Нью-Йорк, а возвращаясь - в Лос-Анджелес. И никаких официальных встреч Цай с представителями администрации Байдена не предусмотрено. Правда, по дороге домой, остановившись во втором американском городе, как пишет пресса, она может встретиться со спикером палаты представителей США Маккарти. Ну могут же занятые люди случайно пересечься?

Вашингтон даже предупредил Пекин: вот не надо только использовать этот «обычный» приезд Цай в США, кстати, уже седьмой за ее «президентство», для враждебных акций. Но в Китае не готовы поверить в «обычность» таких событий. «Если региональный лидер Тайваня Цай Инвэнь встретится со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти, это будет провокацией, подрывающей суверенитет и территориальную целостность Китая. (…) Мы примем решительные меры, чтобы противостоять этому», - приводит слова представителя управления по делам Тайваня Госсовета КНР китайская Global Times.

Какими могут быть «решительные меры», ломать головы не надо. Когда в августе прошлого года предшественница Маккарти на посту спикера конгресса Нэнси Пелоси, вопреки жестким предупреждениям Пекина, все же прилетела в Тайбэй, Китай провел масштабные военные учения с боевыми стрельбами в районе Тайваньского пролива, фактически блокировав остров. И неважно, пишет Global Times, что сейчас встреча Цай и Маккарти пройдет в США. Если она случится, это все равно будет «игра с огнем». И интенсивная деятельность Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Тайваньском проливе, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях уже отмечена. Для убедительности газета приводит солидный перечень военных подразделений НОАК, готовых поучаствовать в новых учениях в регионе.

Китайские эксперты объяснили Global Times, почему власти Тайваня ведут себя столь рисково: «Они должны быть послушны Вашингтону в разыгрывании «тайваньской карты». После итогов встречи российского и китайского лидеров Белый дом решил, видно, зайти с козырей, которые у него остаются, вот и вытащил «тайваньскую карту». И тут - ну надо же, какое совпадение! - минобороны Китая как раз сегодня заявляет о готовности «углублять взаимное доверие в военной сфере» с армией Российской Федерации, чтобы «совместно защищать международную справедливость и правосудие». Вообще в этой глобальной политике, похоже, сплошные совпадения и случайности…

Бросается в глаза и такая «тонкость» в позиции Вашингтона. Официально признавая «единый Китай», он всячески поддерживает, в том числе вооружениями, и подначивает власти Тайваня проводить откровенно сепаратистскую политику. Вот и американский «транзит» главы администрации Тайбэя, как пишет Global Times, является «провокационным актом «стремления к независимости, опираясь на США» и поиска возможностей продать идею отделения Тайваня международному сообществу». В конфликте на Украине Белый дом занимает диаметрально противоположную позицию. Поэтому трудно удержаться от очевидного совета: вы уж определитесь сначала с известной альтернативой «трусов и крестика», а потом другим морали читайте…

Ну и очевидное: приезд Цай Инвэнь в США это очередной шаг в эскалации международной напряженности, которая и так зашкаливает. Вашингтон предлагает Москве и Пекину сыграть в «кто первый моргнет»? Или просто не может остановиться в попытках убедить, прежде всего самого себя, в том, что может все, что хочет? Оба варианта, как говорится, хуже.

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