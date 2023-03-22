С флажками и музыкой. Как главу Китая Си Цзиньпина провожали в Москве

Председатель КНР Си Цзиньпин в аэропорту Внуково-2 перед вылетом на родину. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Несмотря на то, что официально поездка Си Цзиньпина в Москву продлилась три дня, рабочими получились только первые два. После трех больших встреч и торжественного ужина (это все в один вторник) глава Китая решил не лететь домой, а отоспаться у нас.

Россия стала первой страной, которую посетил Си Цзиньпин после своего переизбрания главой государства.

Рано утром в среду, 22 марта, кортеж китайской делегации вырулил из пятизвездочной гостиницы «Soluxe Hotel Moscow» (между прочим, построена и принадлежит бизнесменам из КНР) и отправился в правительственный аэропорт Внуково-2.

Музыканты во время церемонии отлета председателя КНР Си Цзиньпина в аэропорту Внуково-2. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

У обочины, рядом с выездом из гостиницы, председателя Си провожали люди с флажками России и Китая. Как в лучших советских традициях. Потому что «флажконосцы» оказались русскоговорящими азиатами. В отличие от официальной делегации, маски они не носили.

В аэропорту председателя Си встретили со всеми положенными церемониями. С караулом, оркестром, сыгравшим гимны обеих стран, и государственными флагами.

Провожать дорогого гостя приехали вице-премьер Дмитрий Чернышенко и замглавы МИД России Андрей Руденко. Они же в понедельник главу КНР и встречали.

Председатель Си неторопливо поднялся по трапу с надписью «Россия» и с верхней площадки помахал присутствующим.

Если борт с китайским лидером в понедельник прилетел вторым (первым был самолет с делегацией), то назад как раз первым полетел сам Си. Остальная делегация улетает позже.

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