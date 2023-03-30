«Едешь в столицу ради бурной ночи?»: Амстердам отпугивает туристов, толпами едущих за дешевым наслаждением

Теперь власти Амстердама хотят исправить дурную репутацию города как самой либеральной столицы Европы Фото: Shutterstock

Городской совет Амстердама запустил особую рекламную кампанию, которая должна не делать столицу Нидерландов привлекательной в глазах туристов, а, наоборот, отпугнуть их и снизить поток гостей в городе. По данным The Guardian, в первую очередь эта инициатива направлена на туристов-мужчин из Великобритании возрастом от 18 до 35 лет.

Интернет-пользователи, подающие поисковые запросы со словами «мальчишник», «дешевый отель» или «пабы в Амстердаме», увидят рекламный ролик, в котором молодого человека в нетрезвом виде сковывают наручниками и у него снимают отпечатки пальцев. На видео показывают и другие последствия чрезмерного употребления алкоголя и наркотиков, например, больницы и драки. Ролик завершается надписью: «Держись подальше от Амстердама, если хочешь приехать только ради грязной ночи». Затем предоставляется информация о возможных наказаниях и штрафах за нарушение порядка.

«Мы по-прежнему рады гостям, но не в том случае, если они плохо себя ведут и доставляют нам неудобства. Как город, мы говорим: мы бы предпочли, чтобы этого не было, поэтому держитесь отсюда подальше», – заявила заместитель мэра Амстердама Софьян Мбарки.

Пойти на этот шаг власти столицы были вынуждены из-за требований жителей Амстердама, чей город является одним из самых посещаемых в мире. Туда ежегодно приезжают более 20 миллионов туристов, многие из которых интересуются исключительно кварталом красных фонарей и кофешопами.

Исследования показали, что именно британцы в возрасте 18-35 лет доставляют полиции больше всего неприятностей и ведут себя неподобающим образом: они ходят в туалет на улице, разгуливают без одежды, напиваются и ввязываются в драки.

В декабре прошлого года с подобной проблемой также столкнулись и власти Испании, куда массово поехали зимовать англичане. Оказалось, что пятидневное проживание в среднестатистическом отеле Испании было эквивалентно оплате счетов за газ и электричество в течение тех же дней в самой Великобритании.

Теперь власти Амстердама хотят исправить дурную репутацию города как самой либеральной столицы Европы в плане вечеринок и наркотических средств и сделать его более подходящим для семейного времяпровождения. Ранее в рамках борьбы с нежелательными туристами мэрия Амстердама предложила закрыть точки продаж марихуаны и перенести квартал красных фонарей на окраину города.