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В мире30 марта 2023 10:36

«Едешь в столицу ради бурной ночи?»: Амстердам отпугивает туристов, толпами едущих за дешевым наслаждением

Ролик должен отпугнуть любителей «грязных удовольствий»
Максим ПЛОТНИКОВ
Теперь власти Амстердама хотят исправить дурную репутацию города как самой либеральной столицы Европы

Теперь власти Амстердама хотят исправить дурную репутацию города как самой либеральной столицы Европы

Фото: Shutterstock

Городской совет Амстердама запустил особую рекламную кампанию, которая должна не делать столицу Нидерландов привлекательной в глазах туристов, а, наоборот, отпугнуть их и снизить поток гостей в городе. По данным The Guardian, в первую очередь эта инициатива направлена на туристов-мужчин из Великобритании возрастом от 18 до 35 лет.

Интернет-пользователи, подающие поисковые запросы со словами «мальчишник», «дешевый отель» или «пабы в Амстердаме», увидят рекламный ролик, в котором молодого человека в нетрезвом виде сковывают наручниками и у него снимают отпечатки пальцев. На видео показывают и другие последствия чрезмерного употребления алкоголя и наркотиков, например, больницы и драки. Ролик завершается надписью: «Держись подальше от Амстердама, если хочешь приехать только ради грязной ночи». Затем предоставляется информация о возможных наказаниях и штрафах за нарушение порядка.

«Мы по-прежнему рады гостям, но не в том случае, если они плохо себя ведут и доставляют нам неудобства. Как город, мы говорим: мы бы предпочли, чтобы этого не было, поэтому держитесь отсюда подальше», – заявила заместитель мэра Амстердама Софьян Мбарки.

Пойти на этот шаг власти столицы были вынуждены из-за требований жителей Амстердама, чей город является одним из самых посещаемых в мире. Туда ежегодно приезжают более 20 миллионов туристов, многие из которых интересуются исключительно кварталом красных фонарей и кофешопами.

Исследования показали, что именно британцы в возрасте 18-35 лет доставляют полиции больше всего неприятностей и ведут себя неподобающим образом: они ходят в туалет на улице, разгуливают без одежды, напиваются и ввязываются в драки.

В декабре прошлого года с подобной проблемой также столкнулись и власти Испании, куда массово поехали зимовать англичане. Оказалось, что пятидневное проживание в среднестатистическом отеле Испании было эквивалентно оплате счетов за газ и электричество в течение тех же дней в самой Великобритании.

Теперь власти Амстердама хотят исправить дурную репутацию города как самой либеральной столицы Европы в плане вечеринок и наркотических средств и сделать его более подходящим для семейного времяпровождения. Ранее в рамках борьбы с нежелательными туристами мэрия Амстердама предложила закрыть точки продаж марихуаны и перенести квартал красных фонарей на окраину города.

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