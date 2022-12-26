Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
В мире26 декабря 2022 11:30

«Жить в испанском отеле дешевле, чем платить за квартиру»: англичане массово бегут на курорты из-за энергетического кризиса

Беженцев не пугают ни холода, ни коммунальные счета
Максим ПЛОТНИКОВ
Несмотря на обособленное географическое положение острова, Великобритания продолжает быть магнитом для граждан беднейших стран мира

Несмотря на обособленное географическое положение острова, Великобритания продолжает быть магнитом для граждан беднейших стран мира

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на обособленное географическое положение острова, Великобритания продолжает быть магнитом для граждан беднейших стран мира. Лишь половине беженцев удаётся добраться туда и сохранить свою жизнь. Сами же британцы, столкнувшись с последствиями энергетического кризиса в стране, массово собирают чемоданы и уезжают в жаркую Испанию.

«Солнце и пиво за один евро»

Многочисленные туристы из Великобритании делятся в социальных сетях своими впечатлениями о пребывании в стране сиесты и корриды. Очередным вирусным роликом, уже набравшим более 2 миллионов просмотров, стало видео британского туриста, который поделился ценами на напитки в небольшом городке Бенидорм на юго-востоке Испании.

«Администратор бара сказала мне, что пинта пива здесь стоит 1 евро, а чашка чая – полтора. Таким образом, я не могу позволить себе не пить», – шутит выходец из Соединённого Королевства.

Точно так же британцы были ошеломлены, узнав стоимость бронирования поездки на юг Испании. В частности, пятидневное проживание в обычном среднестатистическом отеле в том же Бенидроме обойдётся всего в районе 115 фунтов стерлингов (9,5 тысяч рублей). Сейчас эта стоимость эквивалентна оплате счетов за газ и электричество в течение тех же пяти дней в Великобритании.

«Умру, значит, умру. Всё в порядке»

Повышение тарифов на коммунальные услуги никак не сказалось на желании беженцев перебраться в Великобританию. С начала этого года почти 85 тысяч мигрантов попытались переправиться туда с берегов Франции.

Пролив Ла-Манш – это последняя надежда отчаявшихся мигрантов. Несмотря на то, что температура воды в эти дни не превышает и нуля градусов, контрабандисты продолжают отправлять беженцев через канал на резиновых лодках и байдарках.

«Я заплатил одному курду 3 тысячи евро. Тот назвал местоположение – это был район недалеко от пляжа Кале, где мы ждали около семи часов, пока не подтвердилось, что опасностей нет», – вспоминает 29-летний иранец Али. «Курд показал нам место, где хранилась лодка, зарытая в песок. У нас ушло почти два часа, чтобы достать её. Затем мы взвалили лодку на плечи и вытащили её на берег. Я не знал, что ещё мне делать, и сказал себе: «Если я умру, значит, умру. Всё в порядке».

По данным британского правительства, переправа через пролив стала всё чаще использоваться жителями Ближнего и Среднего Востока. Сейчас Великобритания – не страна ЕС, соответственно, на неё законодательство Европейского Союза не распространяется. Брюссельские же правила, в свою очередь, обязывают мигрантов оставаться в первой стране прибытия, чтобы подать заявление о предоставлении убежища. Такие страны, как Германия, Франция, Нидерланды или Бельгия, всё больше избегают ответственности и перекладывают её на страны южной Европы, которые в настоящее время испытывают серьёзные трудности.

Кроме того, социальные стандарты в отношении беженцев в Великобритании выше, чем во многих странах-членах ЕС. Лишь на одно питание британское правительство выделяет каждому мигранту по 40 фунтов стерлингов (почти 3,5 тысячи рублей) в неделю. Эта сумма варьируется в зависимости от возраста беженца, но распространяется на все социально-возрастные группы. К примеру, в той же Франции пособия для детей не предусмотрены.

С января по июль этого года почти 30 тысяч мигрантов обратились с просьбой о предоставлении убежища в Соединённом Королевстве. При этом они должны доказать, что не могут вернуться в свою страну, потому что боятся преследований из-за своей расы, религии или политических убеждений.

КАРТИНА ДНЯ