«Жить в испанском отеле дешевле, чем платить за квартиру»: англичане массово бегут на курорты из-за энергетического кризиса

Несмотря на обособленное географическое положение острова, Великобритания продолжает быть магнитом для граждан беднейших стран мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несмотря на обособленное географическое положение острова, Великобритания продолжает быть магнитом для граждан беднейших стран мира. Лишь половине беженцев удаётся добраться туда и сохранить свою жизнь. Сами же британцы, столкнувшись с последствиями энергетического кризиса в стране, массово собирают чемоданы и уезжают в жаркую Испанию.

«Солнце и пиво за один евро»

Многочисленные туристы из Великобритании делятся в социальных сетях своими впечатлениями о пребывании в стране сиесты и корриды. Очередным вирусным роликом, уже набравшим более 2 миллионов просмотров, стало видео британского туриста, который поделился ценами на напитки в небольшом городке Бенидорм на юго-востоке Испании.

«Администратор бара сказала мне, что пинта пива здесь стоит 1 евро, а чашка чая – полтора. Таким образом, я не могу позволить себе не пить», – шутит выходец из Соединённого Королевства.

Точно так же британцы были ошеломлены, узнав стоимость бронирования поездки на юг Испании. В частности, пятидневное проживание в обычном среднестатистическом отеле в том же Бенидроме обойдётся всего в районе 115 фунтов стерлингов (9,5 тысяч рублей). Сейчас эта стоимость эквивалентна оплате счетов за газ и электричество в течение тех же пяти дней в Великобритании.

«Умру, значит, умру. Всё в порядке»

Повышение тарифов на коммунальные услуги никак не сказалось на желании беженцев перебраться в Великобританию. С начала этого года почти 85 тысяч мигрантов попытались переправиться туда с берегов Франции.

Пролив Ла-Манш – это последняя надежда отчаявшихся мигрантов. Несмотря на то, что температура воды в эти дни не превышает и нуля градусов, контрабандисты продолжают отправлять беженцев через канал на резиновых лодках и байдарках.

«Я заплатил одному курду 3 тысячи евро. Тот назвал местоположение – это был район недалеко от пляжа Кале, где мы ждали около семи часов, пока не подтвердилось, что опасностей нет», – вспоминает 29-летний иранец Али. «Курд показал нам место, где хранилась лодка, зарытая в песок. У нас ушло почти два часа, чтобы достать её. Затем мы взвалили лодку на плечи и вытащили её на берег. Я не знал, что ещё мне делать, и сказал себе: «Если я умру, значит, умру. Всё в порядке».

По данным британского правительства, переправа через пролив стала всё чаще использоваться жителями Ближнего и Среднего Востока. Сейчас Великобритания – не страна ЕС, соответственно, на неё законодательство Европейского Союза не распространяется. Брюссельские же правила, в свою очередь, обязывают мигрантов оставаться в первой стране прибытия, чтобы подать заявление о предоставлении убежища. Такие страны, как Германия, Франция, Нидерланды или Бельгия, всё больше избегают ответственности и перекладывают её на страны южной Европы, которые в настоящее время испытывают серьёзные трудности.

Кроме того, социальные стандарты в отношении беженцев в Великобритании выше, чем во многих странах-членах ЕС. Лишь на одно питание британское правительство выделяет каждому мигранту по 40 фунтов стерлингов (почти 3,5 тысячи рублей) в неделю. Эта сумма варьируется в зависимости от возраста беженца, но распространяется на все социально-возрастные группы. К примеру, в той же Франции пособия для детей не предусмотрены.

С января по июль этого года почти 30 тысяч мигрантов обратились с просьбой о предоставлении убежища в Соединённом Королевстве. При этом они должны доказать, что не могут вернуться в свою страну, потому что боятся преследований из-за своей расы, религии или политических убеждений.