Лия Ахеджакова написала заявление на увольнение из «Современника» по собственному желанию

Лия Ахеджакова – снова в центре скандала. Она написала заявление с просьбой уволить её из «Современника» по собственному желанию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лия Ахеджакова – снова в центре скандала. Она написала заявление с просьбой уволить её из «Современника» по собственному желанию. Кто-то может сказать: ну сколько можно увольнять Ахеджакову?!

На самом деле, это в первый раз. То, что было раньше – это было не то. Да, сняли все её спектакли с репертуара. Да, с февраля она не выходит на сцену. Но увольнения не было. Последний раз её видели в театре 4 февраля – на 90-летии со дня рождения Игоря Кваши. Она была в хорошем настроении. Труппа тепло вспоминала одного из отцов-основателей «Современника». А на следующий день Лия Меджидовна узнала, что последний спектакль с её участием «Игра в джин» снят. По официальной версии, «Игру в джин» сняли с репертуара по требованию «разгневанных людей, которые пишут письма» директору театра.

Вроде бы ничего удивительного. Скандалы преследовали Лию Ахеджакову на протяжении последних лет. Летом 2021 года «Офицеры России» написали на нее жалобу за то, что со сцены говорила слова, уничижающие память ветеранов ВОВ (это было в спектакле «Первый хлеб»)… Она называла ополченцев ДНР «террористами», открыто выражала поддержку Украине. Много чего наговорила еще эта «яростная оппозиционерка». Вот и убрали её со сцены государственного театра. Но почему театр всё это время молчит, если считает, что всё сделано правильно?

Директор театра Юрий Кравец «ситуацию с Ахеджаковой» не комментировал до сих пор. Настойчивым журналистам вместо него отвечала его секретарь. От нее приходили письма такого содержания: «…наберитесь немного терпения, всё будет благополучно». Лию Ахеджакову не уволили. Она штатная актриса театра. «Мы её уважаем, ценим и бережем»…

Да, «уважаем, ценим...», но работать не даём. Лию Меджидовну такая неопределенность не устраивала. Она обиделась. В марте написала заявление об уходе по собственному желанию. А сейчас отключила свой телефон. И что же театр? По-прежнему молчит и не дает комментарии. Так уволили Ахеджакову или нет? Как нам стало известно, директор театра сейчас на какой-то встрече. Официальный ответ все-таки будет, но позже.