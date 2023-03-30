Как арабские страны становятся денежным центром мира: Новые мегаполисы, измена религии и спорт

Доходы стран Персидского Залива от продажи нефти и газа за последний год льются через край Фото: EAST NEWS

Свято место пусто не бывает. Еще недавно притчей во языцех всего Запада были российские олигархи, устраивающие сходки с черной икрой и моделями в Куршевеле или развеселые вечеринки в шикарных лондонских особняках. Но теперь, по известным причинам, «русские сезоны» на самых дорогих курортах мира закончились. Но на смену им пришли «арабские ночи», и шейхи Саудовской Аравии, Эмиратов и Катара стали главными толстосумами мира, сорящими миллионами долларами направо и налево. Могут себе позволить: ведь доходы стран Персидского Залива от продажи нефти и газа за последний год льются через край.

О, СПОРТ — ТЫ ДЕНЬГИ

Пожалуй, самым яркой демонстрацией выдающегося благосостояния арабских государств стал недавний чемпионат мира по футболу в Катаре - самый дорогой в истории. После него в пустынных монархиях началась самая настоящая футбольная лихорадках. Саудовская Аравия не поскупилась дать Криштиану Роналду зарплату в $200 млн ежегодно, лишь бы он выступал за местный клуб «Ан-Наср». Возможно, получится переманить и лучшего футболиста современности Лионеля Месси, которому команда «Аль-Хиляль» предлагает оклад в 10 раз больше, чем он получает в «ПСЖ».

Не меньшая конкуренция существует и в других видах спорта. Например, расположенные фатически на небольшом пятачке планеты ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар и Бахрейн проводят каждая свой этап самой популярной в мире автогонки «Формула-1». Саудиты бросили вызов бывшему монополисту в области гольфа турниру PGA Tour, создав в 2022 году свою альтернативу – соревнование LIV, куда зазывают известных игроков сумасшедшими гонорарами, а также огромными призами даже для участников, занявших последние места.

Саудовская Аравия не поскупилась дать Криштиану Роналду зарплату в $200 млн ежегодно Фото: EAST NEWS

В той же Саудовской Аравии в 2019 году был организован поединок за титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям 4 федераций бокса между Энди Руисом и Энтони Джошуа. А во время пандемии в 2020 году Абу-Даби вообще фактически стала мировой столицей ММА, ведь именно там был организован «бойцовский остров» самой престижной лиги «мордобоя» UFC.

А ПОСТРОЙТЕ МНЕ ЛУВР

Не меньше денег арабские государства тратить на то, чтобы утвердить имидж культурных наций. И этом рвении часто просто копируют западные образцы. Например, в ОАЭ построили Лувр Абу-Даби – огромный музей, где 23 галереи расположились под 182-метровым куполом из 7,8 тысяч элементов мозаики. Не менее впечатляюще выглядит и еще не открытый филиал Музея современного искусства Соломона Гуггенхайма в том же Абу-Даби, где будут размещены более 600 произведений современного и новейшего искусства, созданных известными художниками.

А ведь на подходе еще новые выставочные центры: многоконфессиональный Дом авраамической семьи, Национальный музей имени шейха Зайда . Эти проекты, естественно, разрабатывают самые известные архитекторы с Запада, на услуги которых не скупятся. Все эти музеи в сумме стоят больше 12 миллиардов долларов, а с учетом намерения шейхов привозить сюда самые известные экспозиции со всего мира, стоимость подобной «ярмарки тщеславия» взлетает до небес.

Лувр Абу-Даби Фото: EAST NEWS

Основная цель вполне разумна – диверсифицировать экономику и привлечь в пустыню множество ценителей прекрасного. Но у подобного плана есть еще и двойное дно. Как заявил председатель Департамента культуры и туризма Абу-Даби Мохамед Халифа Аль Мубарак, новые музеи должны «расширить границы вкуса в консервативном обществе» и «открыть сердца и разум», ведь «культура является базой любого прогрессивного общества».

ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД ЗАЛОЖЕН

Однако самые амбициозные проекты арабских стран связаны все-таки со строительством новых городов, которые должны будут воплощать все настоящие мегаполисы из фантастических фильмов.

Например, в Саудовской Аравии за 500 миллиардов долларов возводят город «The Line» (Линия – англ.), рассчитанный на 9 миллионов человек. Он будет представлять собой два параллельных здания длиной 170 километров, расстояния между стенами которых всего 200 метров, а высота – 500.

Город будет сам себя обеспечить продовольствием за счет вертикального сельского хозяйства - грядки и оранжереи разместят на стенах и крышах небоскребов, а потребности в электричестве закроют ветряки и солнечные панели.

По расчетам создателей проекта, после окончания строительства здесь создадут 460 тысяч рабочих мест. По расчетам The Line ежегодно будет приносить в экономику Саудовской Аравии 48 миллиардов долларов дохода.

B Саудовской Аравии за 500 миллиардов долларов возводят город «The Line» Фото: EAST NEWS

АРАБСКАЯ ОТТЕПЕЛЬ

Стремясь быть более открытыми миру консервативные арабские страны идут на значительные отступления от строгих религиозных норм. Так, Эмираты недавно отменили 30-процентный налог на алкоголь. Более того, с 1 января 2022 года ОАЭ перешли на рабочую неделю с выходными днями по субботам и воскресеньям. Казалось бы, что тут удивительного? Но дело в том, что в мусульманских странах выходным днем как раз считается пятница, ведь в исламе этот день принято посвящать молитве и благочестивым делам. Однако бизнес-интересы и необходимость синхронизироваться с западным миром оказались важнее. Либеральные изменения коснулись и Саудовскую Аравию. К примеру, с недавнего времени там разрешили женщинам водить машину. Этот запрет действовал почти 70 лет.