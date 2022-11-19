В пустыне строят город будущего длиной 170 километров. Он стоит $500 миллиардов

Самое дорогое в создании города — это инфраструктура

Город будущего ни на что не похож. Он будет представлять собой два параллельных здания длиной 170 километров. Расстояния между стенами всего 200 метров. Зато высота постройки будет достигать 500 метров - для сравнения “рост” Останкинской телебашни составляет 540 метров. Это сооружение на стадии проекта ноcит лаконичное название The Line - Линия. Что еще надо знать о городе будущего?

1. В нем не будет ни одного автомобиля.

2. Он рассчитан на 9 миллионов человек.

3. Город сам себя обеспечить продовольствием за счет вертикального сельского хозяйства - грядки и оранжереи разместят на стенах и крышах небоскребов.

4. Мегаполис свяжет высокоскоростная железная дорога. Из одного конца города до другого можно будет добраться за 20 минут. The Line называют еще “умным городом” - им будет управлять искусственный интеллект.

5. Потребности города будет полностью обеспечены возобновляемыми источниками энергии (солнечные панели, ветрогенераторы).

6. Городская жизнь забурлит на трех основных уровнях: наземный - он предназначен для пешеходов. И два подземных уровня: один для инфраструктуры, второй для транспорта.

7. Стоимость строительства - 500 миллиардов долларов. Первый этап проекта планируется завершить к 2030 году. Земляные работы уже начаты.

Концепция современных мегаполисов зашла в тупик

Если вы спросите: “Как можно жить в такой многокилометровой кишке? Сон разума какого архитектора родил это чудовище?”, то обидите идеолога этого проекта - наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Он считает, что концепция современных городов зашла в тупик.

- То, что мы делаем, можно назвать цивилизационной революцией, которая ставит человека на первое место, - утверждает Мухаммед бен Салман. - Никогда в истории человечества города не строились для комфортной жизни людей. Изначально полисы строились для защиты, их стены в первую очередь должны были выдержать осаду. После промышленной революции приоритет отдавался автомобилям и фабрикам - жители снова были в стороне. И сегодня в городах, которые считаются самыми передовыми центрами цивилизации, люди тратят годы своей жизни, чтобы добраться из дома на работу. Пора положить этому конец!

Так появился проект вертикальных многоуровневых городских сообществ, который бросает вызов традиционным плоским, как блин, горизонтальным городам.

В чем фишка “умного города”?

Самое дорогое в создании города — это инфраструктура. Основные расходы, это строительство дорог, развязок, мостов, тысячи километров труб водоснабжения, отопления, канализации, кабели и другие коммуникации. Все это постоянно перекапывается и переделывается, потому что город растет и перестраивается. Вертикально организованные города стоят гораздо дешевле. Общая площадь “умного города” составит всего 34 квадратных километра. Для сравнения, Москва в пределах МКАД занимает территорию равную 878,7 квадратных километров. Это примерно в 25 раз больше! При этом архитекторы обещают организовать городское пространство таким образом, что в 5-минутной шаговой доступности будет находиться абсолютно все: работа, дом, магазин, детская площадка, спортзал, школы, парки, стадионы и культурные учреждения.

Кто здесь будет жить?

Самым густонаселенным мегаполисом планеты считается Манила - столица Филиппин. Плотность населения здесь составляет 44 000 человек на квадратный километр. Вертикальный город превзойдет этот показатель во много раз: планируется, что на квадратном километре здесь поместится 260 000 человек. Это население Тамбова, Новороссийска или Костромы.

Человейника такой плотности инженерная мысль еще не создавала! Однако Джайлз Пендлтон, исполнительный директор проекта, считает, что в таком хорошо продуманном современном городе смогут с комфортом разместиться, как рабочие, так и миллиардеры. Это будет своего рода инкубатор для молодых, умных и образованных, каким в свое время была Силиконовая долина - родина компьютерной революции. Ведь для того, чтобы состоялся технологический прорыв необходимо достичь критической массы талантливых людей. Умный город станет альтернативой Силиконовой долине, Стэнфордскому “академгородку” и Сингапуру. Предполагается, что гении со всего мира потянутся к месту, где сосредоточены передовые технологические, биомедицинские и образовательные решения.

По расчетам создателей проекта после окончания строительства здесь создадут 460 тысяч рабочих мест. The Line ежегодно будет приносить в экономику Саудовской Аравии 48 миллиардов долларов дохода.

ЛОЖКА ДЕГТЯ

Илон Маск тянет команду на дно

Идея “умного мегаполиса” выглядит красиво, но она настолько футуристична, что далеко обогнала современные технологии. Скептики утверждают: чтобы преодолеть расстояние в 170 километров (от одного конца города до другого) за 20 минут нужны поезда, которые двигаются со скоростью 512 километров в час. На данный момент их не существует. Подобную скорость может дать технология Hyper-Loop (поезд, который двигается в вакуумной трубе), ее разрабатывает компания Илона Маска, но до внедрения в жизнь должно пройти еще минимум 10 лет.

Еще один элемент инфраструктуры The Line — это летающие такси. Но пока дальше прототипов в этой области дело тоже дальше не пошло.