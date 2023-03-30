В стиле русского авангарда: Аэрофлот выпустил серию экологичных дорожных наборов в юбилейном дизайне

Фото: www.aeroflot.ru

Аэрофлот выпустил лимитированную коллекционную серию дорожных наборов для бизнес-класса, особенностью которых стала экологическая составляющая: авиакомпания минимизировала использование пластиковых предметов и плёнки, что сокращает уровень отходов и негативное влияние на природу.

Дизайн новых наборов выполнен в стиле русского авангарда, который стал лейтмотивом юбилейного года авиакомпании. Размер и форма косметичек зависит от продолжительности и направления полета. На рейсах от 3 до 6 часов пассажирам предлагаются дорожные наборы меньшего размера, а на рейсах от 6 часов — большего. При вылете из Москвы косметички будут овальной формы, а на обратных рейсах — прямоугольной. Таким образом, совершив перелёт туда и обратно, пассажир получит два разных набора. Кроме этого, каждый сезон (весна, лето и осень) косметичка будет с новым принтом.

В состав дорожных наборов класса Бизнес входит косметика премиум-класса, сувенирная шариковая ручка, расческа, рожок для обуви и комфортная маска для сна. В зависимости от длительности полёта пассажирам предлагаются: крем для рук, крем для лица (на рейсах длительностью от 6 часов), бальзам для губ, зубная паста.

Зубная щетка, расческа и рожок для обуви из дорожного набора изготовлены с использованием биоразлагаемых материалов из пшеницы. Предметы гигиены поставляются в упаковке из переработанной бумаги, что позволяет уменьшить потребление пленки. Удобную косметичку с памятным дизайном в честь 100-летия авиакомпании пассажир может забрать с собой для дальнейшего использования, что соответствует концепции разумного потребления.

Осознавая ответственность перед обществом, Аэрофлот ведет активную работу в сфере благополучия окружающей среды и привержен принципам устойчивого развития. Авиакомпания на постоянной основе предпринимает меры, которые помогают снизить нагрузку на окружающую среду, разумно использовать природные ресурсы и бороться с изменениями климата.