ДОМ.РФ оценил темпы строительства жилья в СЗФО

Один из крупных проектов реализуется в г. Пушкин, на территории Санкт-Петербурга. К 2031 году здесь планируется построить более 480 тыс. кв. м жилья. Фото: ДОМ.РФ

Накануне состоялась конференция «Развитие жилищного строительства в СЗФО». Специалисты ДОМ.РФ подвели итоги 2022 года в строительной сфере округа, анонсировали ряд готовящихся проектов и обозначили тренды индустрии.

Где возводят больше всего новостроек

В СЗФО сейчас строится больше 1100 многоквартирных домов — на 313 тысяч квартир. Общая площадь составляет 13,7 млн кв. м. При этом с начала года на территории округа начали возводить порядка 700 тысяч «квадратов» жилья. Если сравнивать с началом 2022 года, то прирост составил 10%.

— Высокий уровень запусков новых проектов жилья в текущем году позволил равномерно нарастить объемы строящегося жилья в регионах с разным размером первичного рынка. На территории СЗФО наибольший прирост запусков отмечен в Архангельской и Псковской областях, а также Санкт-Петербурге, – сообщила заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Екатерина Власова.

Больше всего домов строится в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Калининградской и Вологодской областях. 86% объектов возводят с применением механизма эскроу — деньги дольщиков поступают не сразу застройщику, а до определенного финального этапа строительства заморожены на специальном банковском счете. В Республике Коми и Новгородской области девелоперы полностью перешли на этот механизм.

В округе продолжает развиваться индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). За прошлый год построили 36 тысяч частных жилых домов площадью почти 5 млн кв. м. На долю ИЖС в общем вводе жилья пришлось более 40%. По этому показателю в лидерах Новгородская, Ленинградская, Псковская области и Республика Коми.

Каждая десятая ипотека в российских банках — это кредит жителей СЗФО. За прошлый год деньги на покупку жилья у финорганизаций «заняли» более 130 тысяч семей СЗФО. Высокий спрос на ипотеку и ее относительная доступность сохраняются за счет кредитов с господдержкой — льготных программ (например, на покупку жилья семьям с детьми).

— С помощью них улучшили жилищные условия в федеральном округе уже более 240 тыс. семей, — добавила Екатерина Власова.

Дополнительная возможность снижения ставок по льготным программам сегодня есть и в рамках так называемой единой ипотеки. Ставка уменьшается за счет субсидии от регионов, отметил руководитель направления в подразделении «Госпрограммы в жилищной сфере» ДОМ.РФ Евгений Абибулаев.

Институт развития также отвечает за выплату 450 тысяч рублей многодетным семьям на погашение ипотеки. С помощью программы еще 33 тысячи семей округа смогли либо погасить кредит, либо покрыть часть долга перед банком.

При участии ДОМ.РФ в Северо-Западном федеральному округе будут реализованы проекты комплексного развития территорий с градпотенциалом около 1,7 млн кв. м жилья. Фото: ДОМ.РФ

Ипотеку чаще берут на строящееся жилье, а не на готовые новостройки

Банк ДОМ.РФ в 2022 году выдал заемщиками из СЗФО ипотечных кредитов на 22,5 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом общий объем жилищных займов вырос на 68%. Жилищные условия смогли улучшить около 4 000 семей.

— Росту спроса на ипотеку в нашем банке способствовали выгодные условия кредитования и широкая продуктовая линейка. Активно развиваем на Северо-Западе России проектное финансирование застройщиков жилья, портфель в этом сегменте уже превышает 400 млрд рублей – это четверть рынка кредитования девелоперов в округе. На эти средства будет построено свыше 5 млн кв. м жилья для 66 тыс. семей, – объяснил управляющий директор Северо-Западного регионального центра Банка ДОМ.РФ Владислав Полежаев.

Больше всего сделок (по объему выданных кредитов) провели в Санкт-Петербург (на 16 млрд рублей), Ленинградской (на 3,2 млрд рублей) и Калининградской (1,1 млрд рублей) областях. Остальной объем приходится на Новгородскую, Вологодскую и Архангельскую области.

Показательная статистика, которую можно вывести одним из трендов — 3 из 4 кредитов получают на строящееся жилье. Остальные берут на готовую недвижимость. Квартиры на заемные средства приобрели 85%, а 15% — загородное жилье. При этом сфера ИЖС отметилась также ростом объемов выдачи — в шесть раз (сумма займов 3,3 млрд рублей).

Существенную долю кредитного портфеля банка в округе составляют займы, выданные на льготных условиях. На «Льготную ипотеку» приходится порядка 40% выданных жилищных кредитов. «Семейной ипотекой» воспользовались 33% клиентов, IT-ипотекой – около 10%.

Инфраструктурные облигации для 350 тысяч семей-новоселов

Сейчас в работе у специалистов Института развития 16 проектов в СЗФО, которые могут быть профинансированы с помощью инфраструктурных облигаций. Это механизм, благодаря которому регионы могут получить льготный займ на проекты, способствующие вводу нового жилья или повышению качества жизни населения. Например, строительство дорог, прокладку коммуникаций. Живой пример — строительство в перспективной зоне жилой застройки трамвайной линии «Купчино — Шушары — Славянка» в Санкт-Петербурге.

— Проект строительства трамвайной сети в Северной столице положил начало перспективному сотрудничеству Санкт-Петербурга и ДОМ.РФ в части создания разнообразной инфраструктуры с помощью льготного финансирования. Городские власти представили на рассмотрение еще пять заявок – предполагается строительство автодорог, линий метро и соцобъектов. Речь идет о капиталоемких, но важных с социальной и экономической точки зрения проектах. Наш механизм повысит их экономическую эффективность, сделает привлекательными для инвесторов, а для города – это новое качество жизни людей, тысячи рабочих мест, – отметила замдиректора подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Оксана Харченко.

Реализация 16 проектов в округе обеспечит комфортность проживания более 350 тысяч семей. Чтобы обеспечить такое число людей жильем, предстоит построить 17,6 млн кв. м недвижимости. Все вышеуказанные проекты – в пяти регионах. Так, в Ленинградской области рассматривается возможность использования льготного кредитования для строительства систем водоснабжения и водоотведения и создания объектов образования. В Мурманской области благодаря средствам от облигаций планируют реконструировать очистные сооружения. А в Архангельске и Северодвинске — модернизировать городское освещение. В Калининградской области хотят с помощью кредитного механизма обновить набережные от Светлогорска до города Пионерский.

Новые земли для строительства жилья

В пяти субъектах СЗФО участки, ранее переданные ДОМ.РФ, ждет освоение по программе комплексного развития территорий (КРТ). На этих территориях планируется возвести 1,68 млн «квадратов» жилья.

— Развитие неиспользуемых федеральных земель и объектов — одно из ключевых направлений нашей работы. В приоритете — предоставление участков под жилищное строительство. Подготовка локаций к застройке и другие механизмы ДОМ.РФ позволяют инвесторам снизить издержки на старте проектов, уменьшить сроки их реализации, строить жилье с необходимой инфраструктурой и в комфортной городской среде, — сообщила руководитель по параметрам развития территории в подразделении «Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура» ДОМ.РФ Анна Должанская.

Сейчас правкомиссия одобрила реализацию проекта КРТ в Псковской области. Еще четыре согласуют с регионами: Республикой Карелией, Санкт-Петербургом, Калининградской и Ленинградской областями.

В 2022 году в пяти субъектах СЗФО на участках от ДОМ.РФ девелоперы возвели порядка 33 тыс. кв. м жилья. В тройку по объемам вошли Калининградская область (около 27 тыс. кв. м), Республика Коми (около 4 тыс. кв. м) и Вологодская область (1,8 тыс. кв. м). В Псковской области и Санкт-Петербурге на проекты на участках от Института развития власти выдали разрешения на строительство — планируется возвести 31,1 тыс. кв. м и 12,1 тыс. кв. м жилья соответственно.

За прошлый год ДОМ.РФ в семи регионах округа вовлек в оборот под строительство жилой недвижимости и прочих объектов 35 участков. Их суммарная площадь 990,8 га. Больше всего в Ленинградской области — 788,5 га. Еще 151,9 га — Новгородской областях и 32,2 га — в Санкт-Петербурге.

В трех регионах СЗФО в прошлом году прошли 15 аукционов ДОМ.РФ, на которых новые владельцы получили 17,2 га. Среди них три лота в Калининградской области и Санкт-Петербурге общей площадью 2,3 га — под жилую застройку (23 тыс. кв. м).

«Городские практики» придут в Петрозаводск

В Петрозаводске с 10 по 20 мая пройдет просветительская программа для профессионалов в сфере развития городской среды «Городские практики». Приглашают к участию архитекторов, чиновников администрации, дизайнеров, представителей бизнеса. Ранее интенсив не проводился в этом городе. Об этом рассказал директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

В рамках курса участников познакомят с примерами ландшафтного развития территорий в северных городах, поговорят о сценариях использования территорий в зависимости от сезона и расскажут о проектировании и создании велосипедных и пешеходных маршрутов вдоль рек. Последняя тема особенно уместна и актуальна, так как Петрозаводск и исторически, и экономически связан с водой.

Кроме теории, специалисты представят учебные концепции: проработают варианты благоустройства реальных территорий города. Помогать планировать слушателям интенсива будут эксперты в сфере городской антропологии, архитектуры и дизайна городской среды.

Мероприятие пройдет в смешанном формате: онлайн, а очные встречи проведут в администрации города (пр. Ленина, 2). Заявки на участие принимаются с 17 по 30 апреля. Подробности о регистрации можно узнать на официальном сайте проекта.

Жилье становится зеленым

В прошлом году в России был введен национальный стандарт «зеленого» строительства многоквартирных домов (ГОСТ Р), который разрабатывали ДОМ.РФ и Минстрой. Одним из его ключевых критериев - очень высокий класс энергоэффективности, который позволяет сократить потребление тепловой и электрической энергии. Уже завершена пилотная оценка четырех проектов жилья по зеленому стандарту, один из которых реализуется в Санкт-Петербурге, сообщила руководитель в подразделении “Устойчивое развитие” ДОМ.РФ Евгения Либефорт. Жилой комплекс возводит девелоперский холдинг Legenda.

Сейчас готовится к запуску система подтверждения соответствия «зеленому» стандарту. Институт развития выступит ее оператором, а оценку будут проводить на базе единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Дальнейшим шагом может стать запуск мер поддержки экологичного жилья - “зеленой” ипотеки и проектного финансирования.