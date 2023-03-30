Зеленский заговорил о мире, а империя США рушится. Что изменилось?

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

В утренней программе на Радио «Комсомольская правда» Игорь Виттель и Иван Панкин обсудили самые горячие темы с аналитиком, писателем, главным редактором сайта «Альтернатива» Андреем Ваджрой.

ЕЩЕ РАЗ О КОНТРНАСТУПЕ

- Анонсированное Украиной контрнаступление случится в апреле?

- В апреле пройдет очередной этап пиар-кампании политического режима на Украине. Все, что они делают, направлено в сторону пиара, по большей части. С расчетом на то, что пойдут дополнительные деньги и новая помощь. Которую можно будет частично украсть и продать. Все стандартно в традиционных действиях Киева.

- Но может ли у них что-то получится в реальном контрнаступлении?

- Настолько, насколько они готовы сделать то, что обещают своим спонсорам, жертвуя своими же людьми. Ведь этим контрнаступлением — они угрожают не нам. И не своему народу его обещают. Это — заявка спонсорам. Анонсированное контрнаступление – посыл, что касса вновь пуста. Мол, мы то свои обязательства вот так выполняем. А вам кассу пора опять наполнять.

ФАНТАЗИИ ЗЕЛЕНСКОГО

- Зеленский в интервью The Associated Press заявил: «Если Бахмут падет, Путин продаст эту победу Западу, Китаю... и попробует получить международную поддержку, чтобы заставить Украину пойти на неприемлемые компромиссы».

- Мышление Зеленского замкнуто. Оно не контактирует с реальностью. Действует в рамках определенного алгоритма. Где главная цель – нравиться Вашингтону. Эту нехитрую схему мышления Зеленский проецирует на весь мир. Отсюда и такие заявления. По его логике, если Россия побеждает в Бахмуте, значит, для великого хозяина в лице Вашингтона Киев перестает быть любимой женой. Вот что мучает Зеленского. Он зажат в рамках и выйти за них не может. И потому заявление его звучат комично.

- Зеленский пригласил главу Китая на Украину cо словами: «Я хочу поговорить с ним».

- Не стоит себя ставить на один уровень с наркоманом в оценках действительности. Не понять его специфику восприятия мира. Для Украины провоцировать лобовое столкновение с Россией – самоубийственный акт. Но они же на это пошли.

- В этом — одна из проблем политического украинства?

- Именно в уходе от реальности. Ничего удивительного в поведении Зеленского нет. Он говорит: я великий, у меня великие хозяева, я хочу с главою Китая встретиться. Но, может, сначала вы Пекину отдадите миллиарды долларов, которые украли у китайских инвесторов? Но Китай же все понимает прекрасно. О чем им говорить с Зеленским?

- Си Цзиньпин понимает, что разговаривать надо не с Зеленским, а с его заокеанскими хозяевами?

- Американская проблема в том, что разговор нужен не Пекину, а Вашингтону. Но США не могут договориться даже о телефонном разговоре двух лидеров. Китай понимает, чего хотят США. Ставки в игре высоки. Украина – всего лишь расходный материал для американцев. Она уже не имеет значения почти ни для кого. Речь о других вещах. Достаточно посмотреть на то, что происходит в Азии и на Ближнем Востоке, и станет понятно, насколько ставки высоки.

Глава КНР Си Цзиньпин. Фото: REUTERS

РИМ ПАДЕТ?

- Можно спроецировать историю разрушения Римской империи с тем, что происходит сейчас?

- Когда Штаты формировались, они себя воспринимали как новую Римскую империю. Их элита воспринимала свою страну как новую империю. И названия – Капитолий и все прочее — тоже с претензией на империю. Ну вот они ее создали. Но проводить сейчас такие исторические параллели не слишком продуктивно.

- То есть — не Рим, и не рухнут?

- США как глобальная империя, - не как государство, - подошли к своему концу. Все, что сейчас происходит - это процесс сжимания Штатов.

- Какие признаки?

- Процессы в Азии, на Ближнем Востоке, в Африке, в Латинской Америке. Глобальная американская империя сжимается. И когда они вернутся к своим границам, не факт, что их государство в нынешнем виде уцелеет.

- Конструкция искусственная?

- В том числе потому, что она держится на грабеже остального мира. США пытаются зайти второй раз в ту же реку. А ее уже нет.

- Ну вот произойдет сжатие американской гегемонии...

- Следующий этап – развал США. Там проблемы на всех уровнях – на региональном, на психологическом , на уровне инфраструктуры, мировоззрения. Даже отдельные штаты расколоты. Идеологически и ментально население одного штата не совпадает.

- Что с американской элитой?

- Да, вот тут всплывает аналогия с элитой Римской империи периода ее заката. Жадность, беспринципность и слабоумие слились. Многие проблемы американцев - из-за качества их элиты, которая потеряла берега. По своему интеллекту, по пониманию процессов, по своему нравственному уровню они упали.

- Такая элита не рискнет послать американских солдат на новую войну — например, за Тайвань?

- Американцы старались воевать больше руками своих вассалов. Но если возникнет конфликт Китай-Тайвань, кого они будут забрасывать туда, если им удастся спровоцировать конфликт вокруг острова? Южнокорейцев, японцев, но захотят ли они?

БУНТ НА ДНЕПРЕ?

- На Украине идут гонения на церковь, растут внутренние трудности. Верите в революцию в незалежной?

- Я не верю в революцию на Украине - зная ментальность населения, политическую систему, которая там выстроена, и ситуацию, сложившуюся за последнее время. Украина прекратит свое существование по внешним причинам. Их проблема в том, что украинской экономики уже не существует. Украина давно банкрот. В финансовом плане Украина – ноль. В социальном плане - полный ноль. Население брошено на произвол судьбы.

- Это — слова, а сражаются они ожесточенно.

- Там нет политических отношений. Партии отменены, информационная система ликвидирована. Государство как таковое практически разрушено.

- А управляемость войсками — есть, а эшелоны — идут.

- Это временно. Украины как таковой нет, осталось точку поставить. И эту точку поставит СВО.

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