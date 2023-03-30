Украина играет в «русскую рулетку», а Россия спасает слепую Европу от чудовищной ядерной катастрофы

Работники Запорожской АЭС пожаловались главе МАГАТЭ Гросси на шантаж со стороны украинских властей Фото: Григорий КУБАТЬЯН

На Запорожскую АЭС приехал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Приехал в бронекапсуле в составе целой делегации. Это второй визит атомного чиновника. Первый был в сентябре 2022-го после обстрелов станции со стороны Украины. Тогда на АЭС оставили троих сотрудников МАГАТЭ для наблюдения, меняя их раз в месяц. Наблюдатели следили за обстрелами всю осень. За это время на АЭС летели снаряды, начиненные взрывчаткой БПЛА и даже кассетные "ураганы". На территории станции погиб 1 человек, было ранено 11. По этому поводу наблюдатели сказали, что не являются специалистами по баллистике и не могут официально подтвердить, что стреляла именно украинская сторона. Но неофициально видимо что-то сообщили в МАГАТЭ, и с ноября прошлого года украинские обстрелы прекратились.

На Запорожскую АЭС приехал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Приехал в бронекапсуле в составе целой делегации. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Линия соприкосновения с противником находится в 4 км от станции, в районе Каховки. Достать можно из простого миномёта...

Обстрелы станции были вызваны желанием украинской стороны запугать сотрудников АЭС. Сейчас противник перешёл к персональному шантажу, выкладывает в сеть данные работников станции с угрозами и злобными комментариями. Если специалисты испугаются и перестанут выходить на работу, то аварии не избежать. Но в этом случае можно будет давить на Россию, дескать, она не в состоянии наладить управление станцией.

Линия соприкосновения с противником находится в 4 км от станции, в районе Каховки. Достать можно из простого миномёта... Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Раньше на Запорожской АЭС работало 12 тысяч сотрудников. Сейчас их немногим больше 3 тысяч. Ещё около тысячи кандидатур рассматривается. Как сообщил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа, для нормального функционирования станции достаточно 5 тысяч человек.

"Но тут раньше была даже такая должность как "сборщик грибов". До сих пор не понимаю, что это за позиция штатная? Были садовники, кухня. Сейчас всё это выведено в отдельные структуры." - добавил он.

От диверсантов станцию охраняют бойцы Росгвардии. Тяжёлой техники здесь нет, кроме бронированных разведовательно-химических машин. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Шесть энергоблоков крупнейшей АЭС в Европе сейчас работают в режиме "холодного резерва" и электричество не вырабатывают. Но если на саму АЭС перестать подавать электроэнергию, для поддержания ее хотя бы в «спящем» состоянии, случится авария.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Несколько раз украинцы пытались повредить электрические сети и свалить вину на Россию. Но доказательств к своим обвинениям не предъявили. На случай если противник всё-таки решит сыграть в русскую рулетку и оборвет подачу электричества, на станции есть 20 дизельных электростанций и запас топлива на 10 дней.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

От диверсантов станцию охраняют бойцы Росгвардии. Тяжёлой техники здесь нет, кроме бронированных разведовательно-химических машин. На них нет вооружения, а стоит аппаратура для измерения радиационного излучения. В чем смог лично убедиться директор МАГАТЭ вместе со своими инспекторами.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Директор обошел территорию станции, осмотрел следы прилетов и повреждений - на стенах зданий, асфальте и стоящем на улице оборудовании. Сейчас всё поврежденное исправлено. Сделаны укрепления на случай продолжения обстрелов. Например, хранилище ядерных отходов окружено бетонной стеной и накрыто сеткой, защищающей 173 контейнера с отработанным топливом от осколков и сбрасываемых с дронов гранат.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

По окончании ознакомительной прогулки Рафаэль Гросси устроил пресс-конференцию. Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что ранее МАГАТЭ предлагала организовать защитную зону вокруг АЭС, но договориться сторонам не удалось, поэтому сейчас речь идёт о физическом укреплении и защите станции. И что станция в равной мере не может быть ни военной целью, ни военным объектом. О том, что станция не используется Россией в качестве военного объекта, он смог убедиться лично.

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

Фото: Григорий КУБАТЬЯН

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Названы три сценария украинского контрнаступления (подробнее)