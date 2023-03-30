Губернатор Забайкалья Осипов: Отправившийся в зону СВО бывший мэр Читы Сапожников попал в госпиталь, но сбежал на передовую

Губернатор Забайкалья Александр Осипов. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

…- Алло? Александр Михайлович, здравствуйте! Я просто хотел узнать, вернее, доложить вам. То видео с бывшим мэром Читы Александром Сапожниковым, которое мы тоже делали с вашей подачи, получило большой резонанс. (Экс-мэр на передовой СВО - ещё с ноября.)

- Это вам, Александр, спасибо!

- И короткая, и длинная версия. Там про губернатора мы много говорим. (См. Непарадные портреты с Александром Гамовым) Ладно. С тех пор уже три недели прошло… Какая информация есть о нашем Герое? Как у него, что? Он не звонил вам, не писал?

- Некоторая связь имеется. По Александру Михайловичу… Там получилось так, что у него… он заболел. И должен был быть в госпитале, лег на лечение. Но потом, из-за обострения ситуации в его части, оставил госпиталь и снова вернулся на передовую. И сейчас находится там. Поэтому все молимся и желаем всего наилучшего нашим бойцам.

- Хорошо, что вы нам сказали. А то, что в госпитале – это не связано с какими-то ранениями, нет?

- Нет, он был именно по заболеванию. Заболел…

- У него не старые раны дали о себе знать? Сапожников же все-таки был контужен…. Две чеченские войны прошел.

- Там накладывается все. Это же сильное обострение. Когда такие условия.

Я, когда приезжаю к бойцам (Александр Осипов, в прошлом танкист, уже несколько раз бывал в зоне СВО. - А.Г.), всегда расспрашиваю, в первую очередь, что со здоровьем, у кого какие-то хронические заболевания обострились, как с ними справляются и так далее…

А потом - постоянное напряжения тоже во многом влияют. Это все вместо тоже накапливается…

Но он, я же говорю, как только узнал о том, что там сейчас достаточно трудная, сложная ситуация возникла, - тут же вернулся обратно в часть и на «передок».

Экс-мэр Читы Александр Сапожников и Александр Гамов. Фото: Андрей Минаев

- В этом весь Сапожников.

- Это многие наши бойцы такие. Такая закалка. Характеры…

- Ясно. Больше не было с ним связи? А так, в целом, все у него в порядке, да?

- Настолько, насколько больной человек пошел воевать обратно…

- Приказать, чтобы он долечился… Нет такой возможности у вас? Он вас слушается, как губернатора?

- У него теперь другие начальники.

- Я понял. Как давно это все было?

- Несколько дней назад.

- Ясно. То есть - свежая информация. Чего-то я прямо распереживался. Будет возможность – передайте ему, что приказы начальников вышестоящих надо выполнять.

Сказали: лечиться - лечись!

- Передам обязательно ваши заботы и тревогу, обязательно.

- Я вам ещё отправил мою публикацию и также реакцию Дмитрия Пескова на поступок еще одного мэра, который ушёл в отставку, чтобы отправится в зону СВО – это мэр Воркуты Ярослав Шапошников. Вы посмотрели, я знаю, все мои материалы. Как вы к ним отнеслись? Как бы их прокомментировали?

- Это очень и очень достойно уважения - я имею ввиду поступок коллеги нашего Сапожникова - Шапошникова.

Сейчас такое время, когда везде нужна ответственная, добросовестная, напряженная, будем говорить честно, в чем-то жертвенная работа - и на фронте, и в тылу.

Будем желать успеха каждому, на каком бы месте он ни находился.

А тем, кто туда, в зону СВО, отправляется, желаем удачи, будем их во всем поддерживать.

- Конечно, чем больше будет таких Сапожниковых и Шапошниковых, тем быстрее к нам придет Победа. Это правильную, наверное, формулировку мы с вами придумали. Вы согласны?

- Разумеется.

- А вы можете при случае, если будет какой-то сеанс какой-то связи, рассказать Александру Сапожникову про поступок Ярослава Шапошникова?

- Обязательно. Я думаю, что они уде про него там знают. Но мы уточним это, когда будет связь. И обязательно, если не знают, то расскажем.

- И пусть он тогда и на меня выйдет. Я ему, кстати, материалы посылаю, у меня с ним есть связь.

- Хорошо.