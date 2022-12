Говорит о сильном иммунитете: потеря обоняния и вкуса - повод для радости

Колумбийские ученые объяснили потерю вкуса и обоняния сильным иммунитетом Фото: Shutterstock

Жертвы вирусов SARS-CoV-2 внезапно перестают ощущать запахи и различать вкусы. Подобные симптомы заражения COVID-19 считаются весьма распространенными - о них сообщают, в среднем, более половины пациентов. И как правило, пугаются. А надо, наоборот, радоваться – так полагают ученые из медицинского центра Колумбийского университета (Columbia University Irving Medical Center). Свои доводы и выводы они опубликовали в журнале PLOS ONE.

Согласно наблюдениям, медиков, проблема с восприятием, сопровождающая инфекцию – субъективная хемосенсорная дисфункция, выражаясь научно, свидетельствуют о сильном иммунитете – то есть, о повышенной способности противостоять COVID-19. Она же – еще и хороший признак того, что заболевание, в итоге, не примет тяжелую форму.

Колумбийцы, ведомые Джонатаном Овердвестом (Jonathan B. Overdevest), привлекли к исследованиям 306 пациентов, 196 из которых, сообщили, что не ощущают ни вкусов, ни запахов. Анализы, которые брали около 2 недель показали, что у «пострадавших» гораздо активнее образовывались антитела (IgG antibodies) – 2 раза интенсивнее, чем у тех, кто не заявлял о проблемах со вкусом и запахом.

Ученые планируют провести дополнительные - более длительные исследования, чтобы лучше понять, когда начинается и сколько продолжается интенсивный серологический ответ – иммунная реакция - у пациентов с нарушениями вкуса и обоняния.

Субъективная хемосенсорная дисфункция, проявляющаяся в виде дефицита запаха или вкуса, о котором сообщают сами пациенты, в значительной степени предсказывает серологический ответ после инфекции SARS-CoV-2. Эта информация может быть полезна для консультирования пациентов. Необходимо провести дополнительные лонгитюдные исследования, чтобы лучше понять начало и продолжительность серологического ответа у этих пациентов.

Места воспаления при потере обоняния.

КСТАТИ

Носом не чую

Почему исчезает обоняние, еще в апреле 2020 года разобрались британские ученые из Лондонского университета (University of London) и Университета Рединга (The University of Reading), которые, образно выражаясь, глубже всех вникли в суть происходящего – отыскали причину феномена не в носу, а в мозгу. Ведь носы пациентов, потерявших обоняние, как правило, были чистыми – без насморка. И ничем физически не препятствовали нормальному восприятию запахов.

Сканы, полученные с помощью компьютерных томографов, продемонстрировали: нюх отшибает воспаление в обонятельной расщелине - небольшой области, расположенной высоко в крыше носа. К ней примыкают обонятельные нейроны. Но воспаление провоцируют отнюдь не они, а так называемые сустентакулярные клетки – те, на которые эти нейроны держатся. Первым делом коронавирусы заражают и поражают именно их.

По мере того как иммунная система расправляется с инфекцией, воспаление спадает. И обоняние возвращается – часто столь же внезапно, как и пропадало.

В тяжелых случаях поражение перекидывается и на нервные клетки – те самые обонятельные нейроны. И тогда нюх пропадает надолго. Восстанавливается медленно по мере регенерации обонятельных нейронов из стволовых клеток, запас которых имеется в слизистой оболочке носа.

Почему теряется вкус, точно не известно. Возможно, и тут каким-то образом виновато обоняние – родственное чувство.