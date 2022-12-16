Аварийные бригады работают круглосуточно

ВСУ вот уже девятый год разрушают инфраструктуру ЛНР. Объекты коммунального хозяйства, линии электропередачи - одна из основных целей украинских боевиков.

Если учесть, что теплотрассы были изношены процентов на 80 еще при Украине, то после обстрелов картина совсем уж плачевная. Только за два месяца украинские боевики нанесли по объектам газо- и теплоснабжения в республике 250 ударов. И повредили их. Поэтому помогать ЛНР готовиться к зиме съехались строители и коммунальщики чуть ли не со всей страны. Из регионов приехало оборудование для запуска отопления: блочно-модульные, передвижные котельные, насосные станции, задвижки и запорные арматуры.

А командированные специалисты вошли в состав аварийных бригад, которые сейчас помогают жилищно-коммунальному хозяйству ЛНР выстоять. Они латают, заваривают, ремонтируют и чинят. Круглосуточно. Изо дня в день. Новые бригады созданы, чтобы оперативно ликвидировать аварии на коммуникациях.

Андрей Войтенко.

- Раньше я работал на объектах в Херсоне, - рассказывает инженер-теплотехник Андрей Войтенко. - Теперь с ребятами трудимся в поселках возле Луганска. Местные жители нас называют своей «скорой помощью», часто просят решить вопросы и не по нашему профилю. К примеру, спрашивают, какие документы собрать, к кому обратиться по поводу оформления актов на разбитое снарядами жилье. Помогаем чем можем.

При этом, по словам врио главы республики Леонида Пасечника, на основной части республики, за исключением Лисичанска, Североднецка, Рубежного, Кременной, уже запущено отопление, работы по подготовке к вступлению в зиму выполнены на 98%.

Перечисленные же Пасечником территории остаются сложными. Городам, которые находятся ближе к передовой и пострадали сильнее от обстрелов, пока труднее переживать зиму. Однако и здесь делается все, чтобы обеспечить жителей необходимыми коммунальными услугами. Так, в Кременной и Рубежном полностью восстановлено электроснабжение, в Северодонецке - частично.

- Есть проблемы в этих регионах с водой, но их тоже будут решать, - подчеркнул глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.