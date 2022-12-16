Евгений Гаврилов, победитель Красноярского этапа национальной премии «Студент года» в номинации «Общественник года»: «Молодежь хочет построить свою ракету»

Евгений Гаврилов, победитель Красноярского этапа национальной премии «Студент года» Фото: Андрей МИНАЕВ

В Москве проходит Всероссийский студенческий форум «Твой ход». Открытую студию медиагруппы «Комсомольская правда» посети Евгений Гаврилов, победитель Красноярского этапа национальной премии «Студент года» в номинации «Общественник года». Сейчас он принимает участие в финальной стадии премии «Студент года». Что это дает ему и обществу в целом?

ОСНОВОЕ - БЭКГРАУНД

- Евгений, поздравляем с наградой, которую вы получили за победу в номинации «Общественник года» Красноярского края конкурса «Студент года».

- Спасибо!

- Что нужно сделать, каким бэкграундом обладать, чтобы стать главным общественником региона?

- Конкурс «Студент года» проходит в каждом регионе России. Есть разные номинации, этапы, испытания. Я себе задачу поставил максимально простую - за три минуты рассказать, почему претендую на звание общественника. Разумеется, до этого, конечно же, нужно было отправить анкету, приложить портфолио, подтвердить его, прийти на отборочный этап, его пройти, пройти этап в вузе. Но самое основное – это, конечно, бэкграунд. Совскилы, хардскилы, - модные слова, которые сегодня используют – это все то, что мы приобретаем, когда реализуем проекты.

Я разносторонняя личность, принимал участие в разных конкурсах проектах. И, знаете, конкурсы, честно, не люблю. Мне гораздо больше нравится быть со стороны организаторов. Когда ты работаешь как благополучатель проекта, ты смотришь на это немножко под другим углом. Мне очень приятно, что сегодня могу своим примером показать, что общественники – это не только те, кто пропускает лекции, готовя всевозможные КВНы, фестивали, мастер-классы и что-то еще. Общественники – это те ребята, которые готовы делать в первую очередь для своего окружения чуточку больше, чем другие. Участие в проектах Дома молодежи позволяет оценить, а на самом ли деле ты такой классный?

Да, может оказаться, что ты первый парень на деревне, но последний в городе. Но при этом важно продолжать развивать свой регион, прокачивать свой опыт. В этом смысле моя задача посмотреть, какие практики есть у регионов. Наша страна огромна, молодые люди занимаются совершенно разным направлениями.

- Расскажите о себе. Чем вы все-таки подкупили жюри на региональном уровне?

- Я Евгений Гаврилов, выпускник программы «Голос поколения» Росмолодежи, лектор Российского общества «Знание», председатель молодежного правительства Красноярского края, заместитель председателя ассоциации молодежных правительств Российской Федерации. Я студент второго курса магистратуры Опорного университета Красноярского края. У меня есть брат Вова, ему год исполнится в декабре. Ну и параллельно всего прочего я тот самый человек, которому иногда можно написать ВКонтакте и я помогу и расскажу, какие направления, какие грантовые конкурсы возможны. Я эксперт Росмолодежи с этого года. Я в разных направлениях себя реализую и, наверное, при такой нагрузке моя успеваемость в вузе могла бы быть ниже среднего, но это не так, потому что одно из условий конкурса, в том числе, высокий средний балл. Поэтому я еще и учусь почти отлично.

РОССИЯ – СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ

- Чем вам интересна молодежная политика?

- Я помогаю сверстникам и другим людям развивать себя. Есть огромная проблема. В стране гигантское количество конкурсов, мероприятий, проектов. Без преувеличения, Россия – страна возможностей. Но когда мы говорим о конкретной практике участия в них, то появляются какие-то пенечки. Моя задача помочь эти пеньки преодолеть.

Проще говоря, есть молодежь, которая «я хочу, я хочу, я хочу». А когда доходит до дела и необходимости написать грантовую заявку или поучаствовать в конкурсе, то молодежь может столкнуться с какими-то проблемами. Моя задача поддержать, похвалить, где-то помочь заполнить грантовую заявку. За последние два года более 34 миллионов рублей мы помогли привлечь в регион. И это действительно молодые проекты ребят, которые вы можете найти у меня на стене ВКонтакте.

- Что это за проекты?

- В первую очередь социальные. Кстати, нас в этом часто поддерживает региональная «Комсомольская правда», Красноярского края. За что ей большое спасибо!

Проекты могут быть направлены на разные сферы жизни. Безусловно, это просветительский формат. В прошлом году мы реализовали для молодежи проект «Сибирское наследие» - это про сохранение традиционных культурных ценностей, про развитие института семьи.

Организовали выставку современного искусства. Проблема Красноярского края и в целом Сибирского федерального округа – огромное количество молодых людей, которые пишут свои работы, но не выставляются. В рамках гранта мы помогли им создать условия для правильной презентации себя. Ключевым фактором было то, что почти все работы после выставки через несколько дней ушли в частные коллекции. То есть, это говорит, что работы действительно интересные.

Если мы говорим про какие-то более глубинные вещи, то молодежное правительство Красноярского края продолжает реализовывать молодежную площадку в рамках Красноярского экономического форума. Это гигантская инициатива, где наша задача создать диалог власти, бизнеса и молодежи.

В регионе имеются сообщества молодых людей. Например, инженеров. Красноярские ребята на базе одного из вузов решили собрать некую ячейку, основная задача которой – дальнейшее трудоустройство и промышленный туризм. Тоже помогаем. Разумеется, все это я делаю не один. Сейчас возглавляю Молодежное правительство Красноярского края, у нас целая команда из 50 человек, где каждый старается помочь чем может.

ПРЕМИЯ УЙДЕТ НА ОПЛАТУ ПОСЛЕДНЕГО СЕМЕСТРА

- Звания – общественник года, студент года – что они все-таки дают?

- В Красноярском крае победитель номинации «Общественник года» получает премию губернатора в 100 тысяч рублей. И это, наверное, такая особенность регионального этапа. Но вы сейчас подумаете о том, что – ага, вот мы и нашли, кому потратить 100 тысяч рублей! Я студент-платник, у меня как раз останется последний семестр обучения в моем университете, и я знаю куда потрачу свои 100 тысяч рублей.

Участие в федеральном проекте «Студент года», в номинации «Общественник», дает в первую очередь опыт. Мы учимся презентовать себя. По выпускникам проекта прошлых лет видны в том числе и кадровые назначения.

- То есть, они и «двери открывают»?

- В том числе. То есть, когда мы говорим про социальные лестницы, молодежь сегодня может через проекты, через конкурсы продвигать себя. Не скрываю, что действительно хочу работать в своем регионе. Понимаю, что для меня подобный конкурс – это некая возможность себя показать. Я все еще студент, который ищет работу.

Вчера на презентации некоторые ребята начинали свою речь с фразы: «В 2050 году я буду президентом Российской Федерации». Потом с ними разговаривали: как так? А мне отвечают: ну, смотри, если я ставлю целью стать президентом, но остановлюсь где-то на промежуточном пути, мне это будет комфортно.

- То есть считают, что замах должен быть большим.

- Да. Но мне кажется, что можно, конечно, громко говорить, но надо показывать дело. В моей презентации финалочкой было мое любимое – делайте хорошо и не делайте плохо. Это такая очень простая, с одной стороны, фраза. А с другой стороны, действительно, если мы сегодня создаем хорошие возможности для молодежи, они отвечают нам своей взаимностью, своей уверенностью, своей поддержкой. Когда мы говорим про то, что большие дела начинаются с маленьких шагов, это действительно так. Женя Гаврилов, я говорю про себя, вообще был музыкантом, учился в гимназии музыки и театра, а экономику и государственное муниципальное управление считал чем-то неправильным. Я театральное мастерство заканчивал и на скрипке играл кажется уже когда-то давным-давно. У меня тогда не было представления, как устроена наша региональная власть. Сегодня ты разбираешься, как работает твой дом, как работает твой район, как работает твой регион. И запросы меняются!

Я понимаю, что хочу развивать свой Красноярский край. Работать непосредственно в том направлении, которое меня интересует - это молодежная политика. Сегодня я понимаю, что все те инициативы, которые я могу реализовать на уровне города, края, вуза, они завтра могут принести пользу. И я уверен, что наш мир через небольшие дела станет чуточку лучше.

ЛУЧШЕЕ МОЛОДЕЖНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ

- Сейчас принимаете участие в федеральном конкурсе, какие выводы вы для себя уже сделали?

- Выход из зоны комфорта не просто меняет, а заставляет работать и адаптироваться по-другому. Позавчера мы вернулись из Нижнего Новгорода, там был конкурс на лучшее молодежное правительство. Мы доказали, что среди более 70 молодежных правительств страны, молодежное правительство Красноярского края – лучшее. И это не просто получить там какой-то диплом и все на этом закончится. Это кропотливая работа и очень тесный и понятный диалог власти, общественников и бизнеса. Это прямое взаимодействие, которое выстраивается, и я уже сегодня могу сказать, что та команда, которой руковожу, за последний год действительно доказала, что она лучшая в стране.

Вчера отловили такой момент. Слушайте, нам не нравится вот это, вот это и вот это. Как мы можем это исправить? И мы оперативно все решили. И мне кажется, что это про некий выбор. Когда для тебя создают все условия, это понятно. Когда ты влияешь на эти процессы, ты формируешь программу, ты собираешь экспертов, ты приглашаешь и взаимодействуешь – это совсем по-другому выстраивает процесс. А когда мы говорим, что молодежи сегодня нужно не только давать большую песочницу и три совочка, что молодежь хочет построить свой совочек, свою ракету, свой автомобиль, мне кажется, что это те вызовы, за которые мы сегодня можем отвечать.