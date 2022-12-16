В гостях у мобилизованных из Москвы на позициях в Луганской области - столичный мэр Сергей Собянин.

Тысячи мужчин из России взяли в руки оружие в интересах родной страны. У одних уже есть опыт боевых действий, у других за плечами только армейка или военная кафедра. Но все они не сомневаются в том, что идут за правое дело. О чем же говорят мобилизованные на учениях, полигонах и даже там - на передовой?

ТРЕНИРОВКИ ПО ПОЛНОЙ

- К бою! - звучит команда.

- Первый готов!

- Огонь!

- А теперь стрельба с колена из-за укрытия!

На полигоне в ЛНР добровольцы из Сибири показывают, как изучают тактику боя в стрелковом подразделении. Один - из Томска, другой - из Новокузнецка, но здесь они не просто сибиряки, здесь они - команда.

- Мы одеты, обуты, тренируемся в полный рост, снаряды не жалеем, не экономим, - говорит Сергей на видео. На груди красуется нашивка - буква Z в цветах российского флага.

- День и ночь тренируемся, - добавляет другой. - Я патриот, у меня дома семья, трое детей. Я не хочу, чтобы они видели те ужасы, которые происходят на Украине.

В Челябинской области на полигоне тоже все заняты делом. Тренировки не прекращаются.

- Задача одна - сколько зашло, столько и должно выйти. Победа будет за нами! - говорит мобилизованный Александр.

Заместитель командира мотострелкового батальона с позывным «Музей» прерывается на минутку, хвалит бойцов:

- Впитывают все как губки. Здесь ведь главное - желание учиться, отрабатывать навыки. Чувствуется отдача, есть обратная связь от мобилизованных, всегда вопросы задают.

Такая похвала дорогого стоит. Ведь занятия в Центральном военном округе проводят военные с боевым опытом. А они слов на ветер не бросают.

Треск пулеметных очередей и грохот разрывов на уральских полигонах не утихают с самого начала частичной мобилизации. С такой подготовкой и настроем на передовой бойцы готовы сделать все, чтобы как можно скорее разбить врага.

Подготовка на полигоне в Челябинской области.

МЕДИЦИНА НЕ ПОДВЕДЕТ

Обстановка - как в реальном бою: перекрестный огонь, раненый в окопе без сознания, ему нужна срочная медицинская помощь. Да, учения проходят по легенде, но отработка действий военными врачами медицинского отряда специального назначения во время учений на полигонах в Республике Беларусь не отличается от реальных.

- Ранение в ноги, - слышно из окопа.

Бойцы вытаскивают сослуживца по всем правилам. Задача - эвакуировать раненого из зоны боевых действий в безопасную. Постоянный огонь «противника» к физическим трудностям добавляет и психологические.

После оказания первой помощи бойцы передают раненого буквально в руки медикам.

На этом полигоне в Белоруссии работает целый спецназ российских врачей. Более 100 профессионалов. Прием круглосуточный. Дежурят хирурги, травматологи, ортопеды, терапевты, инфекционисты, офтальмологи, невропатологи. Есть аппаратура для УЗИ и рентгена.

Медицинский комплекс - как современный медицинский центр, только в полевых условиях и не в здании, а в палатке. В этой операционной можно проводить любые, даже самые высокотехнологичные операции.

- Здесь все работает автономно, есть три генератора, один из которых в резерве; для отопления подключены насосы. Помощь оказывается по всем медицинских профилям.

НА ПЕРЕДОВОЙ - НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

В учебных центрах и на полигонах для мобилизованных созданы все условия, но что же ждет на передовой? Этот вопрос с волнением задает себе каждый боец.

Мобилизованный Виталий из Новочеркасска, который уже оказался за ленточкой, решил, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и записал для бойцов видео. В нем он показал, как организован быт для военнослужащих.

Без изысков, а их никто и не обещает, но и без тех страшилок, которые бродят по интернету. Все, что нужно, есть.

- Вот наш быт - кухня с посудой, печка - тепло. А за стенкой комната, где мы отдыхаем, спим. Вот смотрите, даже уютно, - проводит экскурсию Виталий.

На улице он показывает генератор, который бесперебойно обеспечивает пункт электроэнергией. Вдали слышны звуки стрельбы. Виталий просит не обращать на них внимания - на передовой это обычный фон.

Но больше всего из своего быта бойцы гордятся банькой.

- Это наша прелесть. Только посмотрите. Здесь есть стиральная машинка - стираем, сушим вещи. А здесь парилка. Вот венички висят, потолок утепленный, пар хорошо держит. Все, как на гражданке. Тепло, хорошо и уютно, - подвел итог экскурсии мобилизованный.

КОГДА ДУША НЕ МОЖЕТ МОЛЧАТЬ

Айдын Жамидулов.

Айдын Жамидулов мобилизован из Оренбургской области. На гражданке работал сварщиком, а теперь служит в разведке ВДВ. Дома у бойца остались жена и две дочери, родители.

- Я прошел новую подготовку по своей специальности. За короткое время и срок мобилизации по боевой подготовке все очень легко усваивается. Маскировка, выявление противника, работа на топографических картах, корректировка огня, - рассказал Жамидулов.

Все увиденное и общение с сослуживцами вдохновили Айдына на стихи. Они получились незамысловатыми, но честными и пронзительными, от души.

Всегда наши предки боролись со злом.

Писали историю кровью, пером.

Не боялись идти все до конца.

Снимали оковы, соединяли сердца.

Теперь, наши братья, настал наш черед

На защиту страны, за свой дом и народ.

Вершить правосудие, открыть им глаза.

Враг глубоко,

как под кожей игла.

Сразим кукловодов,

прислужников зла,

Дергающих нити

заблудших людей,

Проливающих слезы

седых матерей

Жизни людей для них -

просто игра.

С этим нужно покончить

уже навсегда!