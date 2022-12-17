Как "замарашка" Лиза Арзамасова превратилась в прекрасную девушку: чем удивит новая "Золушка"

Спектакль удивит «смелой фантазией, энергией и динамикой!»

Обычно такие спектакли предназначены для семейного просмотра. Как обещает театр, костюмированная, музыкальная постановка подарит зрителям массу положительных эмоций. Некоторые театралы уже посмотрели спектакль и делятся своими эмоциями. Они разные.

Режиссер Вячеслав Стародубцев - виртуоз, который «сумел подружить русскую классическую музыку с мелодиями «золотого века» Голливуда» (что бы это ни значило, но так написано на сайте театра). В «Золушке» есть и «космический мир зазеркалья», и «дерзкая пацанка и замарашка, которая превращается в прекрасную трепетную девушку и надевает лучший в мире наряд». В роли Золушки - Елизавета Арзамасова. Хотели было пошутить, что Принцем будет Илья Авербух. Но нет, не он, а Семен Шевелин. Старомодную карету сменит «агрегат покруче», как сказано в анонсе.

Одним словом, спектакль удивит «смелой фантазией, энергией и динамикой!».

Первые зрители уже оценили и энергию, и динамику. И отрецензировали в соцсетях. Спектакль (с двумя антрактами) идет 2 часа 10 минут. Сама постановка - три действия по 25 минут. Оставшееся время – на буфет/туалет в антракте, который суммарно длится 55 минут. Время, отведенное на антракт (читай на буфет), почти равно тому, что и в зрительном зале. Может быть, для детского спектакля (6+) такой хронометраж – это нормально. Почему-то считается, что дети больше получаса не сидят на месте. Однако придирчивые зрители заподозрили в этом подставу.

«КП» уже писала, что самое сильное впечатление от открытия МХАТа после ремонта на нас произвел театральный буфет. Цены в «АРТ-буфете» – самая обсуждаемая тема обновленного МХАТ им.Горького. Мы ахали и ахали у стеклянной витрины, вчитываясь в смыслы. Бутерброд с красной икрой – 850 рублей, с черной – 3500. Бокал игристого – 800 руб. Бутылка «Шампанского» - 14000… Стоп-стоп, спиртное обсуждать не будем. Все-таки речь о спектакле «Золушка», хотя вполне может быть детское шампанское по взрослым ценам. В любом случае, потратиться на бутерброд или пироженку времени более чем достаточно. Родители своим детям не откажут.

Зрители сильно возмущаются уловками театрального менеджмента и вносят свои предложения: а может быть, два действия по полчаса с одним антрактом на 15 минут? Но ведь тогда «бутерброды сами себя не купят». Кстати, и цены на билеты на детскую «Золушку» трудно назвать демократичными: 1000 - 7500 руб.

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