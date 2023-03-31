Владимир Путин поздравил с 85-летием известного актера Александра Збруева

31 марта известному советскому и российскому актеру Александру Збруеву исполняется 85 лет. С юбилеем народного артиста РСФСР поздравил президент РФ Владимир Путин. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

31 марта известному советскому и российскому актеру Александру Збруеву исполняется 85 лет. С юбилеем народного артиста РСФСР поздравил президент РФ Владимир Путин.

Согласно тексту опубликованной на сайте Кремля телеграммы, президент отметил, что щедрый талант и обаяние актера, умение быть убедительным в каждой своей роли позволили ему стать одним из ведущих артистов «Ленкома». Также Владимир Путин пожелал Александру Збруеву здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Стоит отметить, что Александр Викторович в 1961 году был принят в труппу Московского театра им. Ленинского комсомола – наст. «Ленком Марка Захарова». В театре он играет до сих пор. В текущем сезоне занят в спектаклях «Ва-банк», «Женитьба» и «Вишневый сад». Также Александр Збруев получил известность по советским фильмам «Большая перемена», Роман о влюбленных», «Ты у меня одна» и др.

Сейчас Збруев редко появляется на публике вне сцены, отказывается от съемок в сериалах и рекламе, не участвует в развлекательных телешоу, не играет в антрепризе и живет по своим правилам, которые не меняет даже в мелочах. Об этом подробнее писал сайт KP.RU.