Александр Збруев: То, что я так молодо выгляжу, мешает мне как актеру

Александр Викторович продолжает радовать поклонников яркими театральными и киноработами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Збруев редко появляется на публике вне сцены, отказывается от съемок в сериалах и рекламе, не участвует в развлекательных телешоу, не играет в антрепризе и живет по своим правилам, которые не меняет даже в мелочах.

Например, каждое утро на завтрак - будьте любезны - «овсянка, сэр». Эту привычку, говорит, воспитала в нем его мама.

Но он не зануда, вовсе нет. В нем есть легкомыслие, присущее некоторым его героям (прежде всего это, конечно, Григорий Ганжа из «Большой перемены»). А уж как его (до сих пор) любят женщины! Стоит прийти на сбор труппы в «Ленкоме» - и увидите: в центре женского внимания обязательно будет Александр.

«ВРОДЕ НЕ МОЛОДОЙ, НО ЕЩЕ И НЕ СТАРЫЙ»

Из вопросов, которые задают ему журналисты чаще всего, есть два обязательных.

Первый: как удается так хорошо выглядеть? 85-летнему Збруеву и сейчас предлагают роли пятидесятилетних мужчин.

- С одной стороны, это хорошо, что я так молодо выгляжу, с другой - это мешает мне как актеру, - объясняет корреспонденту «КП» Збруев. - Вроде бы уже не молодой артист, но еще и не старый. Нет определенности, которая нужна режиссеру, и я от этого многое теряю.

Ну а если ответить конкретно, в чем его секрет средства Макропулоса, то это спорт: в юности Збруев занимался боксом и гимнастикой. Регулярно - зарядка, много ходит пешком: «Могу бесконечно бродить по московским переулкам, по центральным улицам».

И еще он малоежка.

Будучи женатым на Людмиле Савельевой, Збруев состоял в отношениях с Еленой Шаниной, подарившей актеру дочь Татьяну (слева). Фото: Геннадий УСОЕВ

«В ВЕЧНУЮ ЛЮБОВЬ НЕ ВЕРЮ»

И второй обязательный вопрос - про любовь и любовные треугольники.

Личная жизнь у него непростая. У женатого на Людмиле Савельевой (Наташа Ростова из киноэпопеи Сергея Бондарчука «Война и мир») Збруева много лет был служебный роман с актрисой «Ленкома» Еленой Шаниной. Об этом знал весь театр и вообще вся Москва. В том союзе родилась Татьяна Збруева, которая сейчас играет в «Ленкоме» вместе с родителями.

При этом Александр Викторович уже 56 лет женат на Савельевой. И у них тоже взрослая дочь Наталья.

Когда я позвонила Збруеву на домашний телефон, трубку взяла, видимо, помощница по хозяйству: «Вам кого - Александра Викторовича или Людмилу Михайловну?»... Они по-прежнему вместе, живут дружно. И в этом постоянстве есть большое достоинство.

- Женщин люблю и всегда любил, - не скрывает артист. - Хотя в вечную любовь не верю. С годами любовь не то что бы проходит - переходит в иное качество. В дружбу, в привязанность...

Делал ли он своим любимым больно?

Да, наверняка.

Как и они ему.

- Меня предавали, я тоже порой не очень порядочно поступал, - философски рассуждает Александр. - Женщины вообще морально и психологически сильнее мужчин...

Людмила Савельева в образе Наташи Ростовой. Фото: Кадр из фильма

Другой пример его постоянства - это театр «Ленком», в котором он служит 62 года. И никогда из этого театра не уходил, какими бы ни были его отношения, например, с Марком Захаровым - когда тот пришел театром руководить, Збруев его принял не сразу.

Свой юбилей Александр Викторович встретит на сцене - в спектакле «Женитьба». Из ближайших творческих планов - постановка, в которой он будет играть со своей фам фаталь («роковая женщина») Еленой Шаниной. Это пьеса написана специально для него. Но про будущую роль Александр говорить отказался.

- Вообще я сейчас сдерживаю себя насчет высказываний, - объяснил Збруев.- Если хотите рассмешить бога, расскажите ему о своих планах. Артисты всегда от кого-то зависят. Артист не может решить самостоятельно, что он будет играть, в чем он не будет участвовать… Но настроение у меня рабочее. А что касается всего остального - натворил за свою жизнь столько, что уже и нечего говорить… Чего пожелаю себе? Пожелаю здоровья. А кроме того, не терять надежду и быть готовым к любым вызовам и переменам.

МУКИ ТВОРЧЕСТВА

«Попросил переписать одну сцену, потом другую…»

Про новую постановку с участием Збруева мы узнали у ее автора - артиста «Ленкома», сценариста Владимира Еремина.

- Александр Викторович попросил меня найти ему материал, - рассказал Еремин. - Перебрав многое, он наконец остановился на пьесе Эрнеста Томпсона «На золотом пруду». По этой пьесе был снял фильм «На золотом озере», получивший три «Оскара». Потом Александр Викторович попросил меня переписать одну сцену в пьесе, потом - еще одну, потом - еще… В результате пришлось переписывать все. Наш вариант по мотивам пьесы Томпсона называется «Крик гагары». Речь идет о пожилой паре. Они по-прежнему влюблены друг в друга и очень друг друга уважают. Эту семейную пару сыграют Збруев и Елена Шанина. Эта такая аллюзия на их личную историю. Кстати, по-моему, они впервые выйдут на сцену в главных ролях вместе. Елене Юрьевне пьеса тоже понравилась. Режиссер постановки - руководитель Севастопольского драматического театра Григорий Лифанов. Спектакль выйдет в следующем сезоне.

Ганжа из «Большой перемены» - одна из любимых работ артиста (в кадре с Михаилом Кононовым). Фото: Кадр из фильма

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Александр Збруев родился в Москве 31 марта 1938 года. Его отец, замнаркома связи, был репрессирован и расстрелян еще до рождения сына. В 1961 г. актер окончил Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина, был принят в труппу театра «Ленком». Играл в спектаклях «В день свадьбы», «Мой бедный Марат», «Иванов», «Диктатура совести», «Школа для эмигрантов». Снялся почти в сотне фильмов.

5 лучших фильмов Збруева:

«Мой младший брат»

«Два билета на дневной сеанс»

«Большая перемена»

«Одинокая женщина желает познакомиться»

«Ты у меня одна»