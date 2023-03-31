Актеры, космонавты, депутаты: кто прочитает Тотальный диктант

Популярная просветительская акция состоится уже через неделю Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Нынешний тотальный – юбилейный, пройдет в 20-й раз. Писать будут жители шести континентов! В 600 населенных пунктах в России и в 96 зарубежных городах 42 стран. В солнечной Коста-Рике и холодной Антарктиде, в Москве и Анадыре. Впервые напишет Камбоджа! Словом, #вездедиктант. Рассказываем, что уже сейчас нужно сделать будущим участникам акции.

ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ

Есть два формата: очный - пишешь на площадке, за столом, на бумажном бланке, авторучкой, то есть как в школе. И онлайн.

Регистрация нужна и там, и там, и она уже открыта на официальном сайте акции.

Очникам: заходите, выбираете свой город и потом – площадку. Они открываются, как правило, в библиотеках, вузах, концертных залах, музеях, кафе. Если в вашем городе площадок не планируется, можно записаться в соседний (многие так делают) или же поучаствовать онлайн. Для выбравших этот формат на сайте свое окошко для регистрации и пошаговая инструкция.

ВЫБЕРИ ЗВЕЗДУ

Очно писать, конечно, интереснее, чем дома: впечатлений гораздо больше. Да и площадку можно выбрать не ту, что ближе к дому, а ту, где диктовать будет кто-то из известных. Поторопитесь с регистрации, места на некоторых площадках разметают в первые дни и даже часы. К примеру, в Москве уже не попасть к Стасу Пьехе, Анфисе Чеховой, Ксении Раппопорт. Зато еще есть места к Сергею Жигунову, Юлии Меньшовой, Елизавете Арзамасовой, Екатерине Шпице, Родиону Газманову, Игорю Угольникову. В числе диктаторов традиционно много учителей, преподавателей вузов, дикторов, телеведущих. В этом году заявлены также космонавты, депутаты, руководители департаментов.

Список знаменитостей ближе к 8 апреля еще пополнится, так что следите за новостями.

ЗАПИШИ РЕБЕНКА

Тотальный диктант и раньше писали школьники — кто за компанию с папой-мамой-бабушкой-дедушкой, кто — чтобы потренироваться перед ОГЭ. В этом году впервые проведут тотальный диктант для малышей 6-10 лет. Он пройдет в Центральном детском магазине на Лубянке (ЦДМ). Начало – в 12.00. Специально подготовленный текст продиктует актер режиссер Даниил Воробьев. Запись – через сайт акции.