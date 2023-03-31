В девяти регионах России пройдет масштабное учение «Безопасная Арктика-2023»

Участники отработают ликвидацию последствий происшествий в условиях Крайнего Севера

Опытно-исследовательское учение «Безопасная Арктика-2023» состоится 6–7 апреля в девяти субъектах Арктической зоны Российской Федерации. Организатором и координатором мероприятия выступает МЧС России.

Участники отработают ликвидацию последствий условных разноплановых происшествий в условиях Крайнего Севера. Учение пройдет в рамках председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Оператор событий председательства — Фонд Росконгресс.

- Всего специалистами будут отрабатываться 16 практических вводных, каждая из которых разбита на этапы. В различных средах: под землей, на воде, на земле и в воздухе. Слаженность действий сил и средств РСЧС предстоит продемонстрировать при ликвидации последствий условных разноплановых происшествий в суровых условиях Арктики: на производственных объектах с участием транспорта, выбросом АХОВ, в условиях аварийного отключения электроснабжения и потери связи, при авиакатастрофе и аварии на судне, техногенных пожарах разной степени сложности, разливе нефтепродуктов и обрушении зданий, — рассказал глава МЧС России Александр Куренков.

Свое участие в опытно-исследовательском учении подтвердили свыше 20 федеральных органов исполнительной власти, две госкорпорации, десять хозяйствующих субъектов, а также представители девяти стран Африки, Латинской Америки и Евразии.

Кроме того, в преддверии учения с 27 марта по 7 апреля пройдет научно-исследовательская экспедиция МЧС России в Арктике. Ее участники отработают новейшие способы и методы спасения при возможных происшествиях и проведут сравнительные испытания отечественных образцов вездеходной техники, оборудования, экипировки, имущества и снаряжения, предназначенного для решения задач по обеспечению безопасности в арктических условиях. За 12 суток 76 участников преодолеют более 1,6 тыс. километров по территории трех субъектов РФ — Ненецкого АО, Республики Коми и Ямало-Ненецкого АО. При проведении экспедиции будет активно применяться авиационная техника.

Еще одним мероприятием, приуроченным к учению «Безопасная Арктика-2023», станет «Неделя безопасности» в детских садах, школах, организациях среднего профессионального и высшего образования во всех арктических субъектах. Каждый день с 3 по 7 апреля будет соответствовать определенной тематике: преподаванию предмета ОБЖ, пожарной безопасности, безопасности в природной и техногенной среде, тренировкам по эвакуации и т. д.

Предыдущее учение «Безопасная Арктика» состоялось в сентябре 2021 года в семи субъектах Арктической зоны России и так же прошло в рамках председательства России в Арктическом совете. Сценарии ликвидации условных чрезвычайных ситуаций отработали порядка 6 тыс. специалистов. В ходе маневров тогда было апробировано 47 новых образцов техники, экипировки и методологий.

Россия является председательствующей страной в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Сквозным приоритетом российского председательства является обеспечение ответственного управления в интересах устойчивого развития Арктики, сбалансированного в социальном, экономическом и природоохранном измерениях. В числе важных задач для Арктики — развитие сотрудничества в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В рамках председательства Россия способствует укреплению взаимодействия в сфере выявления и анализа рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выработке способов их предупреждения, совершенствованию мер защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров.