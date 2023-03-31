Один миллиард нерожденных детей: Зачем глобальные элиты сокращают население Земли

B 1971 году, одновременно с докладом «Римского клуба», в Китае начинается госкампания по ограничению рождаемости, позже ставшая программой «одна семья — один ребёнок» Фото: EAST NEWS

«ПОДСАДИТЬ НА НАРКОТУ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ»

— Большим вопросом политики и экономики XXI века будет: зачем нам люди? Или, по крайней мере, зачем нам так много людей?

Эта фраза принадлежит Ювалю Ною Харари — одному из крупнейших учёных современности. Правда, никаких особых открытий он не совершил, вся его известность — пара научпоп-книг, раскрученных либеральными журналистами за «идеологически верное» содержание. Можно было бы назвать Харари израильтянином — но он пишет, что национальности или религии по сути не существует, это выдумка тщеславных человечков.

Другая мощная мысль из книжек 47-летнего гуру: всю свою историю Homo Sapiens… угнетал животных. И вообще, до неолитической революции (когда 12 тысяч лет назад человек перешёл от примитивного собирательства к земледелию) мы были куда счастливее, чем сейчас, да и природе жилось тогда сильно лучше. Примерно как на сказочной планете Пандора из фильма «Аватар» до прихода тоталитарно-индустриальной цивилизации.

Это утверждение не проверить — ну попробуйте «измерить уровень счастья», особенно 12 тысяч лет назад — но с Харари никто не спорит. Тем более, надо отдать должное, «путь к счастью» он начал с себя: является веганом, живёт в гей-браке, заводить детей не планирует. Зато охотно адаптирует свои книги для подрастающего поколения. Прямо об этом не говорится, но читатель поймёт: в том «всеобщем счастье до неолитической революции» по всей земле жило совсем мало людей, около четырёх миллионов. Значит, для построения идеального общества следует… ну вы поняли.

Впрочем, о конкретных методах достижения подобной цели Харари не говорит. Пока что для борьбы с «проблемой излишнего населения» он в той же лекции предлагает «поддерживать людей счастливыми с помощью наркотиков и компьютерных игр».

ОДНОВРЕМЕННО — ЗНАЧИТ СКООРДИНИРОВАННО

Может, писания Харари — какое-то радикальное отклонение от современной науки? Напротив, это её магистральная линия. Вот вы знаете, какое произведение стало главным научным бестселлером всех времён — общий тираж 30 миллионов экземпляров, переводы на десятки языков… Это доклад неправительственной организации «Римский клуб» от 1971 года со звучным заглавием «Пределы роста». В нём 205 страниц, но главная мысль умещается в одну извилину: «Бесконтрольное возрастание населения приведёт к планетарной катастрофе».

И вот же совпадение: одновременно похожая книга-бестселлер появляется и по другую сторону океана. Стэнфордский профессор Пол Ральф Эрлих в 1968 году издаёт остросюжетный научпоп под названием «Популяционная бомба». С той же нехитрой мыслью: демографический рост — угроза №1 (тогда в США как раз продолжался послевоенный «беби-бум»; то поколение до сих пор является самым многочисленным за всю историю Штатов). Прогнозируемый результат: избыточное население израсходует все ресурсы и уничтожит биосферу, завтра последний человек поджарит последнюю крысу на последних оставшихся дровах и послезавтра умрёт голода.

Аргументы «римских клубников» (как и псевдонаучное чтиво от Харари или Эрлиха) многократно развенчивались независимыми экспертами. Ну что вы хотите, если первое издание «Популяционной бомбы» начиналось со слов: «Битва за пропитание человечества проиграна. В 1970-х годах сотни миллионов умрут от голода».

А теперь открываем свежую публикацию из британской газеты Guardian от марта 2023 года: снова исследование от Римского клуба. И выводы на этот раз сдержанно-оптимистичные: популяционная бомба может не взорваться, усилия по сокращению рождаемости дали свои плоды. Население Земли на пике в середине этого столетия составит не 10 млрд человек, а менее 9 млрд. Вдумайтесь: 1 миллиард не рожденных детей выдается за огромную победу всего человечества.

Но что же это за усилия, которые помогли сдуть население Земли?

ЗАРЯ ФЕМИНИЗМА

Разумеется, по замыслу глобальной элиты, обуздать «демографическую угрозу» следует в первую очередь контролируя деторождение. В конце концов, сами архитекторы будущего хотят жить долго и счастливо.

И вот вам совпадение: в том же 1971 году, одновременно с докладом «Римского клуба», в Китае начинается госкампания по ограничению рождаемости, позже ставшая программой «одна семья — один ребёнок». Параллельно в 1971-72 годах прорывные визиты в Пекин наносят госсекретарь Киссинджер и президент США Никсон, перетягивают Поднебесную в свой лагерь в обмен на западные инвестиции. Возможно, у той сделки была и непубличная сторона — такая, как «вопросы рождаемости».

Любопытно, что отменили политику «одна семья — один ребёнок» лишь в 2015 году: ровно тогда, когда новый лидер-патриот Си Цзиньпин начал выходить из-под опеки США во всех сферах…

Но то Восток с его жесткой вертикалью власти. На тогдашнем Западе вроде бы царила демократия — поэтому «новые ценности» начали насаждать через общественные организации, через поп-культуру и ручных экспертов со страниц «идеологически верных» СМИ.

В 1970 году — да-да, тот же временнОй отрезок — мировым бестселлером становится книга «Женщина-евнух» англо-австралийской публицистки (и иконы феминистского движения XX века) — Жермен Грир. С нехитрым содержанием: традиционная семья и брак — инструменты угнетения женщины. Как подмечали исследователи, «после выхода книги процент разводов в англоязычных странах возрос».

В том же 1970 году в Англии возникает «Фронт освобождения геев» — одно из самых известных НКО по насаждению ЛГБТ-ценностей, открыто проводившее слёты на базе крупнейших университетов. Похожие движения в тот же период активизировались и в США. Впрочем, довольно примеров — о взрывном росте ЛГБТ-организаций на рубеже 1960-70 в англоязычном мире вы наверняка слышали.

Кульминацию сей кампании мы наблюдаем сейчас: на Западе детям в школах насаждают «гендерные теории», пропагандируют смену пола среди подростков, а в церквях благословляют гей-браки. Для чего это нужно — понятно. Трансгендеры, геи, феминистки и прочие «дети радуги» не размножаются. Вот и решение «проблемы перенаселённости». И ведь работает...