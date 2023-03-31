Один миллиард нерожденных детей: Зачем глобальные элиты сокращают население Земли

B 1971 году, одновременно с докладом «Римского клуба», в Китае начинается госкампания по ограничению рождаемости, позже ставшая программой «одна семья — один ребёнок»
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— Большим вопросом политики и экономики XXI века будет: зачем нам люди? Или, по крайней мере, зачем нам так много людей?
Эта фраза принадлежит Ювалю Ною Харари — одному из крупнейших учёных современности. Правда, никаких особых открытий он не совершил, вся его известность — пара научпоп-книг, раскрученных либеральными журналистами за «идеологически верное» содержание. Можно было бы назвать Харари израильтянином — но он пишет, что национальности или религии по сути не существует, это выдумка тщеславных человечков.
Другая мощная мысль из книжек 47-летнего гуру: всю свою историю Homo Sapiens… угнетал животных. И вообще, до неолитической революции (когда 12 тысяч лет назад человек перешёл от примитивного собирательства к земледелию) мы были куда счастливее, чем сейчас, да и природе жилось тогда сильно лучше. Примерно как на сказочной планете Пандора из фильма «Аватар» до прихода тоталитарно-индустриальной цивилизации.
Это утверждение не проверить — ну попробуйте «измерить уровень счастья», особенно 12 тысяч лет назад — но с Харари никто не спорит. Тем более, надо отдать должное, «путь к счастью» он начал с себя: является веганом, живёт в гей-браке, заводить детей не планирует. Зато охотно адаптирует свои книги для подрастающего поколения. Прямо об этом не говорится, но читатель поймёт: в том «всеобщем счастье до неолитической революции» по всей земле жило совсем мало людей, около четырёх миллионов. Значит, для построения идеального общества следует… ну вы поняли.
Впрочем, о конкретных методах достижения подобной цели Харари не говорит. Пока что для борьбы с «проблемой излишнего населения» он в той же лекции предлагает «поддерживать людей счастливыми с помощью наркотиков и компьютерных игр».
Может, писания Харари — какое-то радикальное отклонение от современной науки? Напротив, это её магистральная линия. Вот вы знаете, какое произведение стало главным научным бестселлером всех времён — общий тираж 30 миллионов экземпляров, переводы на десятки языков… Это доклад неправительственной организации «Римский клуб» от 1971 года со звучным заглавием «Пределы роста». В нём 205 страниц, но главная мысль умещается в одну извилину: «Бесконтрольное возрастание населения приведёт к планетарной катастрофе».
И вот же совпадение: одновременно похожая книга-бестселлер появляется и по другую сторону океана. Стэнфордский профессор Пол Ральф Эрлих в 1968 году издаёт остросюжетный научпоп под названием «Популяционная бомба». С той же нехитрой мыслью: демографический рост — угроза №1 (тогда в США как раз продолжался послевоенный «беби-бум»; то поколение до сих пор является самым многочисленным за всю историю Штатов). Прогнозируемый результат: избыточное население израсходует все ресурсы и уничтожит биосферу, завтра последний человек поджарит последнюю крысу на последних оставшихся дровах и послезавтра умрёт голода.
Аргументы «римских клубников» (как и псевдонаучное чтиво от Харари или Эрлиха) многократно развенчивались независимыми экспертами. Ну что вы хотите, если первое издание «Популяционной бомбы» начиналось со слов: «Битва за пропитание человечества проиграна. В 1970-х годах сотни миллионов умрут от голода».
А теперь открываем свежую публикацию из британской газеты Guardian от марта 2023 года: снова исследование от Римского клуба. И выводы на этот раз сдержанно-оптимистичные: популяционная бомба может не взорваться, усилия по сокращению рождаемости дали свои плоды. Население Земли на пике в середине этого столетия составит не 10 млрд человек, а менее 9 млрд. Вдумайтесь: 1 миллиард не рожденных детей выдается за огромную победу всего человечества.
Но что же это за усилия, которые помогли сдуть население Земли?
Разумеется, по замыслу глобальной элиты, обуздать «демографическую угрозу» следует в первую очередь контролируя деторождение. В конце концов, сами архитекторы будущего хотят жить долго и счастливо.
И вот вам совпадение: в том же 1971 году, одновременно с докладом «Римского клуба», в Китае начинается госкампания по ограничению рождаемости, позже ставшая программой «одна семья — один ребёнок». Параллельно в 1971-72 годах прорывные визиты в Пекин наносят госсекретарь Киссинджер и президент США Никсон, перетягивают Поднебесную в свой лагерь в обмен на западные инвестиции. Возможно, у той сделки была и непубличная сторона — такая, как «вопросы рождаемости».
Любопытно, что отменили политику «одна семья — один ребёнок» лишь в 2015 году: ровно тогда, когда новый лидер-патриот Си Цзиньпин начал выходить из-под опеки США во всех сферах…
Но то Восток с его жесткой вертикалью власти. На тогдашнем Западе вроде бы царила демократия — поэтому «новые ценности» начали насаждать через общественные организации, через поп-культуру и ручных экспертов со страниц «идеологически верных» СМИ.
В 1970 году — да-да, тот же временнОй отрезок — мировым бестселлером становится книга «Женщина-евнух» англо-австралийской публицистки (и иконы феминистского движения XX века) — Жермен Грир. С нехитрым содержанием: традиционная семья и брак — инструменты угнетения женщины. Как подмечали исследователи, «после выхода книги процент разводов в англоязычных странах возрос».
В том же 1970 году в Англии возникает «Фронт освобождения геев» — одно из самых известных НКО по насаждению ЛГБТ-ценностей, открыто проводившее слёты на базе крупнейших университетов. Похожие движения в тот же период активизировались и в США. Впрочем, довольно примеров — о взрывном росте ЛГБТ-организаций на рубеже 1960-70 в англоязычном мире вы наверняка слышали.
Кульминацию сей кампании мы наблюдаем сейчас: на Западе детям в школах насаждают «гендерные теории», пропагандируют смену пола среди подростков, а в церквях благословляют гей-браки. Для чего это нужно — понятно. Трансгендеры, геи, феминистки и прочие «дети радуги» не размножаются. Вот и решение «проблемы перенаселённости». И ведь работает...