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В мире24 сентября 2022 5:10

В США учителей заставляют рекламировать детям секс-игрушки

Сотрудничество между детской больницей в Чикаго и средними школами вызвало скандал
Людмила ПЛОТНИКОВА
Педагоги обязывают наполнить школьные библиотеки соответствующей литературой

Педагоги обязывают наполнить школьные библиотеки соответствующей литературой

Фото: EAST NEWS

Одна из крупнейших детских больниц в Чикаго подписала договор о партнерских отношениях с рядом школьных округов. Предмет договора – продвижение радикальной гендерной теории.

Больница направляет в школы материалы, пропагандирующие радикальную гендерную теорию, согласно которой белое большинство придумало разделение людей всего на два пола – мужчин и женщин, «что привело к системной дискриминации в отношении расовых и сексуальных меньшинств».

Брошюры и книги призывают учителей «поддерживать гендерное разнообразие, внушать детям небинарное понимание пола и облегчать их переход к более гендерно-разнообразному миру», пишет FOXNews.

Также учителя должны рекламировать среди несовершеннолетних «дружественный к детям Интернет-магазин». На его сайте продаются фаллоимитаторы, вибраторы, анальные игрушки, оборудование для садомазохистов и порнографические материалы.

Педагоги обязывают наполнить школьные библиотеки соответствующей литературой, а также разрешать школьникам пользоваться туалетами и раздевалками «в соответствии с их гендерной идентичностью, а не биологическим полом».

Шокированные родители, ознакомившиеся с этими материалами и рекомендациями, называли их зловещими.

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