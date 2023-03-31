Путин объявил о новой концепции внешней политики России

Президент добавил, что мы должны работать на отмену санкций с теми, кто готов идти нам навстречу Фото: REUTERS

Об изменении концепции Владимир Путин объявил в пятницу, на заседании Совета безопасности.

- Кардинальные изменения в международной жизни потребовали от нас серьёзно скорректировать ключевые документы стратегического планирования, - объявил президент.

Глава страны уточнил, что надо документом работали эксперты МИД, Администрации президента, правительства и многих других ведомств.

- И сегодня мною подписан Указ об утверждении обновленной Концепции внешней политики Российской Федерации, - 43-страничный документ уже опубликован.

Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров отметил, что речь о новом «стратегического планирования».

- В концепции зафиксирована высокая степень преемственности с предыдущей редакцией от 2016 года в том, что касается основополагающих принципов нашей внешней политики, прежде всего её самостоятельности и нацеленности на создание благоприятных внешних условий для поступательного развития России, - пояснил Лавров.

А вот новые вещи:

* Признается беспрецедентный уровень международной напряженности.

* США названы страной, которая представляет для нам наибольшую угрозу.

* Отмечен кризис экономической глобализации.

* Концепция разрешает нам применять симметричные и ассиметричные действия в ответ на внешнюю угрозу.

- Представленная Концепция, думаю, служит добротной доктринальной основой для нашей дальнейшей работы по международным делам, - заявил Владимир Владимирович.

Президент добавил, что мы должны работать на отмену санкций с теми, кто готов идти нам навстречу.

- Особое внимание уделить расширению связей с конструктивно настроенными партнёрами и формированию условий для отказа недружественных государств от враждебной политики по отношению к нашей стране, - сказал он.