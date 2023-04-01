Александр Запесоцкий: брить ли «журналисткам» ноги или головы лечить

Александр Запесоцкий видит в вузе только красивую, интеллигентную молодежь. Фото: пресс-служба СПбГУП.

Про Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов, где я работаю ректором, опубликованы очередные фейки: якобы, у нас студентам запрещена одежда в клеточку, якобы студенткам предписано брить ноги. И т.д., и т.п. Эти глупости перепечатали чуть ли не две сотни СМИ. Некоторые на вид – вполне приличные. Многие для красного словца от себя еще дополнительно приврали: дескать, и СПбГУП подтверждает этот фейк, и студенты жалуются…

Вообще-то ректором знаменитого вуза я работаю более тридцати лет, и к фейкам давно привык: и любовниц моих насчитали тысячи, и в обморок при встрече со мной студентки падают, и жалобщиков на якобы плохое питание я якобы ругаю, и головы студентов с плакатов у нас будто бы вырезают по национальному признаку…

Что огорчает: мельчает «журналистика». Выдумки становятся все глупее, примитивнее, похабнее! Уже пора говорить о признаках вырождения, идиотизма.

Мир СМИ все больше пропитывается зловонием. К примеру, мода последних лет – сооружать заголовки о смерти известных людей. Кто из читателей польстится на клюкву, прочитает – тут же убедится, что знаменитость здравствует и даже процветает. Но каждый обманутый читатель повышает рейтинг издания-лжеца. Мерзкий заработок, конечно, но некоторым на бутерброд с икрой хватает.

В нашем случае изобретателя фейка про бритье ног найти было легко. Минутное дело. Оказалось – мелкая политическая шестеренка подсуетилась. Из тех, кто крутится в Москве вокруг иноагентов второго сорта. Некая дамочка, желая прославиться, сразу два фейка про нас изобрела. Первый – про нашего студента-двоечника, которого мы, якобы, за политические взгляды отчислили. А он, якобы, у нас миллион рублей отсудил. Эта фантазия по нескольким десяткам СМИ-иноагентам проползла, не вызвав ажиотажа.

То же и с «бритьем ног» случилось бы, если бы этот фейк не прорекламировало некое «сетевое СМИ», возглавляемое Юлией с известной старшему поколению фамилией Доренко. Юлия выросла и созрела для подвигов в деревне Сиделькино Омской области. С треском провалив поступление на московский журфак, достигла вершин профессии в объятиях мэтра журналистики Сергея Доренко.

Именно эта дама в качестве главного редактора (!) какого-то «сетевого СМИ» прислала мне письмо с предложением обсудить проблему бритья студенческих ног. А отказ с ней общаться описала как признание университетом выдуманных запретов. Потом, судя по всему, госпожа Юлия навязала свой опус для публикации друзьям ушедшего из жизни Сергея Доренко. И пошло, поехало. Такое вот служение памяти любимого человека. Ей бы об эпиляции с содержательницей какого-нибудь борделя поговорить, а она к академику лезет, профессору, мужчине. Вот и вопрос возникает: эта Юлия Доренко вообще женщина или человекообразная самка, животное? Ну, без образования, ну, не воспитали. Так пусть не лезет хотя бы со своей дремучестью к незнакомым людям…

Александр Запесоцкий работает ректором СПбГУП 32-ой год. Фото: пресс-служба СПбГУП.

Полагаю, что проблема не в диких, убогих дамочках, желающих хайпануть, получить свои мгновенья дешевой славы. В постсоветское время в стране сформировался многомиллионный контингент граждан запредельно низкого культурного уровня. На обслуживание их интересов ориентирована целая индустрия развлечений. Это огромный мир жалкого существования, в котором фабрикуются свои герои (типа Моргенштерна, Милохина, Волочковой, Джигурды), снимаются фильмы, тиражируются «музыкальные произведения», работают интернет-ресурсы и т.д. Там непрерывно сочиняется и внедряется в массы своя невероятно убогая идеология и идеалы, шлифуется система ценностей и отношение к жизни, производятся мифы и торговые марки…

В отличие от советского времени, массовая культура которого была ориентирована на взращивание гуманизма и духовности, ныне воспроизводится омерзительное хамство. Идет эррозия в людях самой человеческой сути.

До последнего времени сфера науки, культуры, образования с этим миром хамства соприкасалась довольно-таки мало. Но, похоже, приход «их» к нам стал неизбежен. В нашу жизнь ломятся настоящие зомби. И «они» очень хотят диктовать нам свои нормы, свои правила жизни.

И если стареющие «журналистки» предлагают вузу обсудить проблематику бритья ног, то девочки помоложе из той же среды желают пообщаться с профессурой на предмет предпочтительных стрижек в интимных местах, окружающих их «мужиков в вонючих футболках и шортах» и тому подобных «смыслах жизни», лично меня от всего этого просто тошнит.

Фейковые журналисты расползаются по стране как клопы. И средств для их нейтрализации у отечественной правоохранительной системы явно недостаточно. Закон о СМИ, увы, не работает. Думаю, пора привлекать Общество о защите прав потребителей: наврал в публичном пространстве, нагадил – плати. Только штрафы должны быть достаточно чувствительными. Надо остановить нашествие прожорливых лгунов, хамов и бездарностей.

P.S. Наш университет – самый популярный в Петербурге. Минувшим летом средний конкурс на бюджетные места Минобра составил 79 чел./место. Многие годы вижу в вузе только красивую, интеллигентную молодежь. Бритье частей тела – у нас вообще не обсуждается. Фейковые СМИ, выдумывающие бредятину, конечно, расширяют мои представления о мире. Теперь знаю, что общего было у Сергея Доренко с нынешними агентами Запада – любовь к женщинам с обильной растительностью на ногах. Нужно ли мне это знание – вопрос риторический. Тот случай, когда «многие знания – многие печали».