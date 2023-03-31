Нам чужого не надо: Больше половины россиян не возьмут найденные на улице деньги

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Нам чужого не надо! — почти искренне ответит каждый пятый из россиян на вопрос «Что вы сделаете, если найдете на улице крупную сумму денег?» Чтобы это выяснить, мы устроили опрос среди наших читателей в соцсетях. Но все же почти половина опрошенных ответили, что возьмут найденные деньги… Но только, чтобы отнести в полицию. И лишь 18% заберут находку себе.

- В психологии есть определенная статистика большинства и меньшинства. Мнение большинства отражает тенденции общества, принятые в нем нормы морали. Обычно это 70%. Остальные 30% отражают обратную сторону. Результаты вашего опроса — примерно из этой же серии, — пояснила kp.ru психолог Наталья Панфилова. - У людей есть установка: нашел чужое, не бери - не к добру. Особенно деньги. Многие боятся, что если забрать себе найденную большую сумму, то лишишься чего-то тебе дорогого. И руководствуясь такими внутренними установками, люди стремятся обойти чужие деньги стороной.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Если же говорить о юридической стороне вопроса, то у потерянных денег есть собственник. И если кому-то посчастливилось их найти, то нужно принять все меры, чтобы вернуть находку ее владельцу. Об этом говорит статья 227 ГК РФ - человек, нашедший потерянную вещь, обязан «немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, собственника вещи или другое известное ему лицо, имеющее право ее получить и возвратить». А в примечании к ст. 158 Уголовного кодекса (кража) говорится, что «безвозмездное обращение чужого имущества в свою пользу» также трактуется как хищение. Наказание — до двух лет тюрьмы.

Другой вопрос — как найти этого владельца? Особенно если на улице просто валяются просто купюры, а не портмоне с паспортом и домашним адресом растеряши…