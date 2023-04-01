«Увидели своих близких»: В Ленинградской области прошел первый телемост между участниками СВО и их семьями

В Ленинградской области прошел первый телемост между участниками СВО и их близкими. Фото: пресс-служба администрации региона

Участники спецоперации из Ленинградской области смогли увидеть свои семьи и пообщаться с родными. Власти региона совместно с Министерством обороны РФ организовали первый телемост для военнослужащих из зоны СВО. Вокруг большого экрана собрались близкие бойцов. Участие в телемосте принял губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава региона пообещал, что такие сеансы связи для военнослужащих и членов их семей станут постоянными.

«Ленобласть - на связи с передовой: вместе с Минобороны РФ организовали телемост, чтобы семьи участников СВО смогли повидаться с теми, кого ждут больше всего на свете. Будем делать телемосты регулярно. Пожелал бойцам воинской удачи и скорейшего возвращения с победой. Рассказал ребятам и их близким, что через фонд «Ленинградский рубеж» при участии бизнеса в Ленобласти будет реализован механизм приоритетного обеспечения земельными участками отличившихся участников СВО», - написал Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Бойцы из зоны спецоперации смогли пообщаться с родными и задать губернатору волнующие их вопросы. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

Разговор шел о важных для бойцов и членов их семей вопросах: от решения бытовых проблем до региональных льгот. Губернатор рассказал о новой мере поддержки для участников СВО: военнослужащим, проявившим себя во время спецоперации, регион вне очереди предоставит земельные участки.

«Самое главное пожелание вам от всех ленинградцев - воинской удачи и чтобы все вы вернулись домой. Помните, что здесь ваши семьи под нашим контролем. У нас действует для них большая группа льгот, и сейчас мы готовим новое решение. Всем военнослужащим, кто проявит себя во время специальной военной операции, мы вне очереди выделим земельные участки в наиболее востребованных районах области - Ломоносовском, Выборгском и Всеволожском», - подчеркнул губернатор.

Губернатор Александр Дрозденко рассказал о региональных льготах для военнослужащих и членов их семей. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

Александр Дрозденко сообщил, что в апреле в Ленинградской области будет открыт Фонд для адресной помощи участникам СВО. Создать такие структуры в каждом регионе России предложил президент Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию. Главной задачей фонда станет адресная, персональная помощь семьям бойцов и ветеранам специальной военной операции.

«Я горжусь вами, вы отстаиваете интересы России и воюете с нацизмом, - обратился губернатор к военнослужащим. - Но самое главное - вы сплотили ленинградцев. Люди делают свечи, шьют белье, собирают вооружение, жители и крупные региональные компании направляют гуманитарную помощь. Вы стали цементом большой ленинградской семьи. В апреле мы создаем фонд, который будет оказывать адресную поддержку ветеранам СВО. Здесь помощь и поддержка будет оказана вам и вашим близким в полном объеме».

Семьи военнослужащих повидались с теми, кого ждут больше всего на свете. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

По мнению Александра Дрозденко, телемост прошел в искренней и душевной атмосфере. Прямой эфир помог родственникам бойцов убедиться, что их мужчины в зоне СВО обеспечены всем необходимым. А для военнослужащих такой сеанс связи стал долгожданной возможностью увидеться с родными, почувствовать их любовь и поддержку.

«Хочу выразить слова благодарности Министерству обороны Российской Федерации, всем тем, кто помогал нам организовать телемост между нашими ребятами, исполняющими воинский долг в зоне специальной военной операции, и их родственниками. Это был правильный эфир, и прошел он вовремя, открыто, честно и душевно, - рассказал Александр Дрозденко журналистам после телемоста. - Я увидел, как у них горят глаза, лучатся от счастья, потому что они воочию, пусть и через телеэкран, увидели своих близких и смогли с ними пообщаться. Хочу сказать, что у ребят очень правильное настроение: боевое, заряженное, а мы здесь, на ленинградской земле, конечно же, будем наших ребят поддерживать и дальше, а их семьи будут окружены заботой, поддержкой и вниманием».