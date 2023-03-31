Отснят финальный сезон сериала «Мосгаз». В последнем деле Черкасова поучаствуют Андрей Мерзликин и Леонид Ярмольник

Фото: Первый канал

Более 10 лет назад Первый канал выпустил премьеру детектива «Мосгаз» с Андреем Смоляковым роли офицера МУР Черкасова, расследующего резонансные дела: серийного маньяка Владимира Ионесяна, палаче нацистов Тоне Макаровой, ограблении Гознака и других. Всего вышло восемь сезонов проекта, последний из которых — «Западня» —был посвящен событиям Олимпиады-80 в Москве.

Фото: Первый канал

И вот теперь Первый канал объявил об окончании съемок девятого сезона проекта, название которого говорит само за себя: «Последнее дело Черкасова». Предполагается, что это будет финал приключений офицера.

Фото: Первый канал

Проект снял Евгений Звездаков, работавший над частями «Паук» и «Шакал». К актерской группе присоединились Андрей Мерзликин (в роли помощника оперативников, майора Ковалева, проходившего стажировку за границей) и Леонид Ярмольник (в каком-то недобром образе).

— Майор Черкасов — любимый зрителями персонаж, которого блестяще из сезона в сезон играет Андрей Смоляков, — считает Мерзликин. — Все его ждут, все любят. Этот жанр - очень популярен и «Мосгаз» стал поистине народным. Иван Черкасов - уже ветеран, и ему на смену или в помощь приходят другие следователи. Роль такого следователя и буду исполнять. Я и сам люблю детективы про расследования, вырос на эпохальном многосерийнике «Следствие ведут знатоки». Кстати, мы часто здесь его вспоминаем, ведь Андрей Смоляков играл и в нем тоже. А на «Мосгаз» зритель реагирует так же, как на очень качественный кинофильм про следствие и преступников. Надеюсь, что и мое присутствие в этом сезоне будет занимательным.

Фото: Первый канал

Детали сюжета не раскрываются. Известно лишь, что расследование Черкасов ведет в 1981 году (тогда было предостаточно громких дел: и убийство Зои Федоровой, и убийство сотрудника госбезопасности на «Ждановской», и дело фирмы «Океан»). Он снова перечит руководству, в результате чего остается отстраненным от следствия. При этом сам становится жертвой преступников, так что, как обычно, участвует в событиях непосредственно.

Фото: Первый канал

— Я играю афериста от искусства, ситуация мне достаточно знакома, поскольку у меня есть друзья, которые в этом разбираются. И мне это очень нравится, мой герой хотя и преступник, но профи в художественном деле. Действие фильма происходит в 80-х. Мои восьмидесятые, наверное, самые счастливые, интересные. Было так много работы, так много того, во что можно было влюбиться. Были замечательные фильмы, в которых я работал. Для меня - это было время надежд.

Фото: Первый канал

Будет ли спин-офф у детектива, продолжат ли его дело коллеги — пока не сообщается. «Последнее дело майора Черкасова» традиционно выйдет в эфире Первого канала.