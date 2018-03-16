«Мосгаз» и война - одна «Сатана»

СЕГОДНЯ 01:47 2018-03-16T02:00:27+03:00

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Сериал начинался в 2012 году с преступления первого советского серийного маньяка по прозвищу Мосгаз. Дело вел сыщик МУРа Иван Черкасов (Андрей Смоляков), которого сценаристка Зоя Кудря писала, по ее словам, с Глеба Жеглова. И вот снимается уже пятая часть «Мосгаза», наиболее злободневная из всех предыдущих («Палач», «Паук», «Шакал»). Называется «Сатана», но это не об апокалипсисе и втором пришествии. Хотя близко к тому.

На дворе 70-е годы. Советский Союз поднимает оборону на небывалый уровень. Конструкторы Янгель и Уткин создают мощнейший ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой Р-36М. По-нашему - «Воевода». По классификации НАТО - «Сатана». Из названия понятно, к чему может привести запуск механизма. Поэтому враги СССР пытаются выведать секретные сведения об адской машине. Разжалованному в участковые Черкасову приходится вернуться в МУР и начать поиск идеологически безответственных товарищей, которые помогают американцам. На дворе разгар холодной войны. Любое неосторожное слово или ценная информация тут же попадает на стол ЦРУ. И даже океан, отделяющий нас от США, не помеха. Никаких шуток - в «Сатане» мы увидим и совещания американских генералов, и работу агентов иностранной разведки внутри Советского Союза.

Сценаристы словно начитались критических материалов «КП» об отсутствии ярких сюжетов о современности и наконец-то решили добавить узнаваемых аллюзий. Не важно, что «Сатана» снят формально про 70-е. Вот вам один из свежих заголовков британской The Sun: «Одна российская ракета «Сатана» может стереть три четверти штата Нью-Йорк на тысячи лет. Пять или шесть боеголовок «Сатана» - и восточное побережье Соединенных Штатов исчезает». А несколько дней назад Минобороны РФ, чтобы уберечь нервы западных партнеров, всерьез комментировало слухи об опасности «Сатаны». Ракеты утилизируют. Правда, на смену им, конечно, придет новый комплекс - «Сармат». И он тоже наверняка станет волновать Штаты, ведь история циклична.

Героине Марины Александровой придется работать под прикрытием в образе проститутки. Фото: Анна МИТРОХИНА

- Прошло 40 лет, а как будто ничего не изменилось! - смеется Марина Александрова, исполнительница роли Сони Тимофеевой, возглавившей оперативный отдел после отставки Черкасова. - Ракеты, шпионы, «Сатана»... Все это было и раньше. Название этой части проекта, конечно, многозначное, имеется в виду не только ракетный комплекс. Что касается моей героини, то в новых сериях ей пришлось полностью измениться - она начинает работать на вокзале под прикрытием, носит парик и «трудится» проституткой.

- Черкасов оказывается разжалованным, - рассказывает Андрей Смоляков о своем персонаже. - И, конечно, рефлексии доводят его до алкогольной ямы. Из которой он лихо выбирается, когда оказывается назначенным на новую должность - участкового. Черкасов начинает раскручивать убийство, которое происходит на его участке. За ним следует цепочка других преступлений государственной важности.

Признаться, я был удивлен приглашением в «Сатану». Думал, что предыдущая часть проекта станет последней. Еще больше я был удивлен, когда мне сообщили, что новая, уже шестая часть фильма начнет сниматься в сентябре. Так что не торопитесь прощаться с Черкасовым!

Выход проекта «Сатана» запланирован на Первом канале в новом телесезоне.