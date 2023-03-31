Банки повысили доходность по валютным вкладам. Вот в чем подвох

Российские банки стали пылесосить валюту. На рынке появились доходные вклады в долларах. Причем по очень неплохим для валюты ставкам — до 3 - 5% годовых. Фото: Shutterstock

Российские банки стали пылесосить валюту. На рынке появились доходные вклады в долларах. Причем по очень неплохим для валюты ставкам — до 3 - 5% годовых. И что примечательно, американскую валюту стали активно привлекать именно санкционные банки. Которые вроде как от мировой торговли отрезаны, и доллары им по идее не нужны. В чем причины такого ажиотажа? И есть ли смысл нести валюту в банк?

ЦЕЛЬ — ЗАРАБОТАТЬ НА КОМИССИЯХ

На первый взгляд, поведение банков нерациональное. Если они отрезаны от международных расчетов, то пользоваться валютой они не могут. К примеру, раньше эти доллары можно было вложить в иностранные облигации. И получать доход выше, чем по валютным вкладам. Сейчас такая простая операция для санкционных банков недоступна. А значит, они не смогут получить дополнительный доход на деньги клиентов. Правда, что-то подсказывает, что они все же найдут, на чем заработать.

Во-первых, приличную долю дохода банки сейчас получают от валютно-обменных операций. Спреды между покупкой и продажей приличные. В среднем 3 — 4 рубля, а в некоторых банках доходит и до 10 — 15 рублей. Прибыль от этого вида деятельности почти такая же, как в лихие 90-е. И чтобы ее увеличить, нужна дополнительная наличность. Ее банки и пылесосят.

Во-вторых, судя по всему, банки что-то знают или догадываются. На курс рубля сейчас влияет платежный баланс, то есть разница между нашими доходами от экспорта и нашими расходами на импорт. Если в прошлом году он был рекордным, то сейчас с каждым месяцем снижается. И все это отражается на курсе рубля. Он слабеет.

Совсем недавно мы удивлялись, как резко укреплялась наша валюта. В июне она стоила чуть больше 50 рублей. Но потом постепенно стала расти. К концу года достигла отметки в 70 рублей, а с начала года доллар прибавил еще 10%.

Большинство аналитиков считают, что ослабление нашей валюты будет идти и дальше. Возможно, резких скачков и не будет. Но тренд достаточно устойчивый. Скорее всего, доллар будет постепенно укреплять свои позиции. И в этом году мы точно увидим отметки в 80 и 85 рублей. Вопрос только в том, как быстро это произойдет. Судя по активности банков, они считают, что это случится скорее раньше, чем позже.

НА ВХОДЕ — ДОЛЛАРЫ, НА ВЫХОДЕ - РУБЛИ

На руку банкирам, кстати, работают и ограничения, которые до сих пор не отменил Центробанк. По ним, забрать наличными из банка можно только те доллары, которые лежали на счете до 9 марта 2022 года. И то лишь в рамках суммы в 10 тысяч долларов или эквивалента в другой валюте. Все, что свыше, можно получить только в рублях по курсу банка. Все то же самое касается и новых вкладов.

Другими словами, у банка есть возможность управлять собственными рисками. Он получит от вас валюту, а возвращать может только рубли, которых у него предостаточно. Причем курс банк устанавливает самостоятельно.

Так и окажется, что номинально вкладчик заработал на валюте 3% или даже 5% годовых, а по факту из-за комиссии может оказаться даже в убытках. При этом банкам есть за что бороться. По данным ЦБ на 1 февраля этого года, в наличном виде у россиян сейчас лежит рекордная сумма валюты - $105 млрд.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А что тогда делать с валютой?

Тут есть несколько вариантов. Их можно использовать как отдельно, так и в комплексе.

Во-первых, ничего плохого в наличной валюте нет. Как одна из частей кубышки — вполне нормальный вариант. Особенно если периодически выезжаете за границу. Там купюры с изображениями американских президентов охотно принимают. Главное — чтобы год выпуска банкноты был не ниже 2000-го. С более старшими купюрами могут возникнуть сложности в некоторых странах.

Во-вторых, если ваши деньги и так лежат на текущих валютных счетах в банках и вы не можете их вытащить оттуда, то разместите под процент. Все лучше, чем ничего.

И в-третьих, часть валютных сбережений можно разместить на бирже. На них можно купить так называемые «замещающие» облигации. Это ценные бумаги, которые выпускают российские компании. По ним можно получать примерно ту же самую доходность — около 3 — 4% годовых. При этом курс покупки/продажи валюты на брокерском счете гораздо выгоднее, чем внутренний курс банка.