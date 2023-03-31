Лукашенко готов выступить в роли миротворца между Россией и Украиной

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко объяснил белорусам политику страны, направление своих действий и как Белоруссия относится к соседним странам. Именно так стоит интерпретировать «внешнеполитическую часть» обращения главы государства к народу и парламенту, заявил политолог Максим Жаров в эфире Радио «Комсомольская правда»:

- Очень важно понимать, что обращение Александра Лукашенко к всебелорусскому народному собранию, это речь для внутренней аудитории. Поэтому и все темы, о которых он говорил направлены на нее, а вовсе не в окружающий мир.

А одним из главных чаяний белорусского народа сейчас является прекращение конфликта на Украине, именно поэтому Лукашенко посвятил этому значительную часть своего выступления.

- Естественно эта аудитория желает прежде всего прекращения конфликта на Украине. Поэтому Лукашенко и выступает с миротворческими инициативами, которые развивают китайские подходы к мирному урегулированию на Украине. Но пока говорить о каких-то практических последствиях заявленного - объявления перемирия и так далее - не приходится.

Еще важный момент, который беспокоит белорусское население - вопрос преемника. И Александр Григорьевич специально сделал акцент на том, что никто из его сыновей не сменит его на посту.

- Здесь сигнал Лукашенко состоит в том, что через всебелорусское народное собрание будет скорее всего определяться следующий президент Белоруссии, - считает Максим Жаров.