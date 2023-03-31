Лукашенко призвал объявить перемирие на Украине

Президент Белоруссии Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине без права перемещения техники и переброски оружия. Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине без права перемещения техники и переброски оружия.

«Попробую рискнуть предложить остановить боевые действия. Объявить перемирие без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники. Если Запад опять использует это время для обмана, то Россия будет обязана использовать всю мощь армии – и обедненный уран, и обогащенный уран», – заявил он в ходе обращения к парламенту и народу Белоруссии.

По мнению белорусского лидера, единственным способом остановить украинский конфликт являются переговоры без предварительных условий. Если боевые не остановить прямо сейчас, начнется новый виток эскалации, предупредил политик.

Как писал сайт KP.RU, ранее Лукашенко заявлял, что Украина должна понять необходимость немедленного заключения мирного договора с Россией. По мнению президента Белоруссии, в настоящее время сложилась уникальная ситуация для разрешения кризиса, и если РФ полностью переведет свою экономику на военные рельсы, то Киев может упустить шанс на заключение мирного соглашения.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что цели спецоперации на Украине на данный момент можно достичь только военным путем.

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