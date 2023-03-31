Раскрыт план ввода европейских миротворцев на Украину: За ним стоят интересы хищников

В Европе всё чаще звучит мысль о вводе на Украину миротворческих сил ЕС. Фото: REUTERS

С утра на Украине нет более горячей темы во внешнеполитическом спектре, чем заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что в Евросоюзе обсуждают тему отправки войск европейских стран – членов НАТО на Украину.

- Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны — члены ЕС послать в какой-либо форме войска миротворческого типа на Украину или лучше не посылать. Мы близки к этой ранее не переступаемой границе, - предупредил премьер-министр Венгрии и напомнил, что ЕС с течением времени заходит все дальше и все глубже погружается в конфликт на территории Незалежной. - Год назад в ЕС шли обсуждения, можно ли отправить летальное оружие для ВСУ. Венгры и тогда, и сейчас сказали, что нет. Но страны Запада тоже колебались. Сейчас это не вопрос. Сейчас вопрос — только танки, или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска.

В Киеве чрезвычайно воодушевились прозвучавшими словами и тут же начали морщить мозги на предмет, когда войска НАТО прибудут, где займут позиции, и как далеко они смогут отбросить "проклятых москалей". Наиболее холодные и трезвые головы попытались объяснить, что, мол, Орбан сказал это просто так, чтобы охладить "горячие головы", а вовсе не выдал главную "буржуинскую военную тайну ЕС" про то, как "европейские союзники" примериваются делить "украинский пирог".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS

Тут, безусловно, может быть как первый вариант, так и второй. Понятно, что НАТО, как военно-политический блок, в этом сам участвовать не будет. Но вот некоторые его члены в порядке личной инициативе и без гарантий их защиты альянсом вполне могут провести какие-то подобные специальные операции. Вспомним недавнее признание бывшего главы польского МИД Радослава Сикорского о том, что Варшава не исключала вариант раздела Украины в начале российской Специальной военной операции. Не стоит думать, что эти планы задвинуты сейчас в дальний ящик. Разговоры такие действительно могут вестись, вот только ничего радостного для Украины и лично Зеленского в таких планах, если они начнут реализовываться, нет.

Потому что ввод таких воинских контингентов действительно может быть осуществлен. Но только не под эгидой НАТО, а непосредственно странами-соседями Украины. И действительно с миротворческими целями, а именно – чтобы защитить этнические меньшинства венгров, словаков, поляков, румын, русинов и т.д., проживающих на территории нынешней Украины.

Но в этом случае вышеназванные воинские контингенты не поедут ни на какую линию разграничения между украинскими войсками и российскими военными, а будут дислоцированы исключительно в тех областях, где проживают родственные им нацменьшинства. И дальше Галичины, Буковины, Закарпатья и тому подобных регионов они не продвинутся ни на шаг. Не воевать они станут с русскими, а "миротворить" в границах западных областей Украины. И не исключено, скорее всего, именно так и произойдет, что защищать местное население они будут не от наступления "москалей", а от нацистов и беспредельщиков из ВСУ и частей украинской теробороны.

И какие перспективы у такого миротворчества? Самые что ни на есть прозрачные – через некоторое время, причем, не очень продолжительное, эти регионы войдут в состав тех стран, откуда прибудут миротворческие контингенты. Пусть не напрямую, но какими-то обходными путями. Потому что их воссоединение снимет множество вопросов, которые сейчас Запад, надувая щеки, пытается поставить вместе с обвинениями в отношении России.

А знаете, что самое интересное во всей этой каше? Что не только венгры, словаки и поляки, но и самые чистокровные украинцы воспримут этот процесс не просто позитивно, а еще и с чувством небывалого воодушевления. Потому что, войдя вместе со своими областями в состав стран-членов Евросоюза, они войдут и сами в ЕС и станут гражданами объединенной Европы. И абсолютно все равно, в каком качестве, тушкой или чучелом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский заговорил о мире, а империя США рушится. Что изменилось?

Аналитик Андрей Ваджра: в последних заявлениях Зеленского звучит безнадега и паника (подробнее)

Украина играет в «русскую рулетку», а Россия спасает слепую Европу от чудовищной ядерной катастрофы

Работники Запорожской АЭС пожаловались главе МАГАТЭ Гросси на шантаж со стороны украинских властей (подробнее)