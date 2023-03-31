Что будет, если Трампа арестуют: Виктор Бут предрек США крупные проблемы и массовые беспорядки

Виктор Бут в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Оксана ЗУЙКО

Минувшей ночью CNN, со ссылкой на адвоката Дональда Трампа, сообщило, что, возможно, в ближайший вторник, 4 апреля, экс-президент США все-таки будет арестован. (До этого назывались другие даты.) Новость срочно растиражировали многие другие СМИ.

(Напомню, Трампу могут таки «предъявить обвинения» в мошенничестве «в рамках избирательной кампании» США, в ходе которой политик якобы заплатил «за молчание» порноактрисе Сторми Даниелс. Причём - речь о «деньгах из избирательного фонда».)

… - Мне довелось вчера посмотреть интервью Дональда Трампа Шону Хэннити (очень известный ведущий на Fox News), как раз эту тему обсуждали, - поделился в эфире Радио «Комсомольская правда» Виктор Бут, который почти 15 лет просидел в американской тюрьме и вышел на свободу чуть более 100 дней назад. - Но на момент, когда Трамп давал это интервью, еще не было объявлено о том, что нью-йоркским судом ему решено было предъявить эти обвинения. (Речь об истории, связанной с порноактрисой Сторми Даниелс.- А.Г.)

Конечно, сейчас надо следить за тем, как будет дальше развиваться ситуация.

- И что же может быть?

- В Америке сторонников Трампа много, они понимают, что за этим (за судебным процессом и возможным арестом. - А.Г.) - прежде всего, стоит желание не допустить Трампа к президентским выборам, а дискредитировать остальных претендентов будет проще.

Я думаю, что это может вызвать серьезные политические проблемы внутри США, возможны очень крупные, массовые беспорядки.

Посмотрим, насколько внушительными будут акции сторонников Трампа, которые выйдут его защищать, и как все пройдет.

Это - критические дни, особенно, видимо, сегодня, завтра, о есть, в выходные.

Так как суд постановил - Трампу явиться во вторник, - то, видимо, этот день и станет кульминацией, когда все может завариться.

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

- Вы сказали, что идет охота и на других возможных кандидатов…

- Да, на кандидатов от республиканцев.

Потому что демократы (и Байден) сейчас пытаются специально сделать так, чтобы как можно больше нелегальных эмигрантов прошло границу, чтобы они потом получили статус и голосовали.

Потому что, проверить, кто голосует, невозможно, во многих штатах можно пойти голосовать по правам (водительским удостоверениям. - А.Г.), а их выдают всем, без предъявления паспорта, подтверждения гражданства или вида на жительство.

Поэтому, естественно, сторонники Байдена увеличивают свою электоральную базу таким нечестным образом.

- Но Байден же еще не заявил о том, что пойдет на выборы в качестве кандидата в президенты.

- Вы знаете, по крайней мере, супруга Байдена и все его ближайшее окружение не сомневаются в том, что…

- …что он пойдет на выборы в качестве кандидата в президенты? Вы, видимо, не только американские СМИ смотрите, но и с какими-то, может быть, знакомыми из США общаетесь по телефону? Или - переписываетесь. Они что говорят об этой ситуации?

- Тоже - о том, что ситуация напряженная, что, возможно, будут беспорядки. То есть - общество разделено, и сторонники Трампа просто так это (историю с арестом. - А.Г.) не оставят.

- Есть еще такая версия, в том числе, и в американских СМИ, что Трампу, наоборот, на руку, если его арестуют, потому что он получит дополнительные очки.

- На самом деле, элемент какой?

Естественно, это поднимет его рейтинг, так как повысит активность тех, кто голосует за Трампа. И бороться ему будет проще.

- Тогда что - просто набираемся терпения, ждем.

- Да, покупаем попкорн, как говорят в Америке, и смотрим это захватывающее кино.

- А почему именно попкорн?

- Ну, так у них принято говорить.

Когда будет что-то интересное происходить, типа - как в кинотеатре, вы покупаете попкорн и - съедите за сюжетом.

- А, понял. Спасибо.