Дональда Трампа решили посадить в тюрьму: Он обещал исправить ошибки США по Украине

Что конкретно будет вменено экс-президенту, официально пока не сообщили Фото: REUTERS

Впервые в истории США бывшему президенту будут предъявлены обвинения уголовного характера. Большое жюри присяжных в Нью-Йорке посчитало, что есть основания для привлечения к ответственности Дональда Трампа. Теперь дело за прокуратурой, которая, по сведениям The New York Times, обещает обнародовать обвинительное заключение в ближайшие дни.

Что конкретно будет вменено экс-президенту, официально пока не сообщили. Но известно, что обвинят его более чем по 30 пунктам - в подлогах финансовых документов компании Trump Organization, а также подкупе порно-звезды Сторми Даниелс, которая получила 130 тысяч долларов во время президентской кампании 2016 года якобы за молчание о связи с тогда еще кандидатом Трампом. Экс-президент категорически отрицает свою вину, заявляя, что обвинения против него политически мотивированы и связаны исключительно с желанием демократов устранить конкурента в приближающейся новой президентской гонке. По последним опросам Трамп, заявивший о желании опять попасть в Белый дом, опережает возможных кандидатов от демократов, включая Джо Байдена.

Связанные с демократической партией американские СМИ пафосно заявляют о «равенстве всех перед законом». Республиканцы захлебываются от возмущения, называя дело против Трампа откровенно политическим. Сенатор-республиканец Рик Скотт потребовал провести расследование в отношении прокурора, занимающегося делом Трампа. Боевая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, разумеется, республиканка, пошла дальше и предложила начать процедуру импичмента против Байдена.

Трампа ждут в суде, чтобы предъявить обвинения, во вторник, 4 апреля. Но есть сомнения, что он появится там. Во всяком случае губернатор Флориды Рон Десантис (разумеется, республиканец), где находится поместье экс-президента Мар-а-Лаго, заявил, что не удовлетворит возможный запрос об экстрадиции Трампа, потому что тоже сомневается в законности обвинений.

Сомневаться, действительно, есть все основания. Вспомним только, с каким юридическим задором демократы пытались обвинить Трампа в «связях с Москвой», сколько было предъявлено «доказательств и свидетельств». В итоге - вынужденное, но через несколько лет, признание, что все это дело - «липа». Но об этом уже как-то все и подзабыли. Кстати, демократы дважды пытались объявить Трампу, когда он был при власти, импичмент. Чем все закончилось? Пшиком. Так что нельзя исключать, что и нынешняя затея превратиться в очередную судебную Санта-Барбару.

Юридические закорючки и хитросплетения по «делу Трампа», которые уже заполонили американские СМИ, дадут хлеб и прокурорам, и защитникам, экспертам и журналистам. Вопрос в том, что они дадут стране? Доказательство, что в США так справедливо все устроено, что даже бывшему президенту спуску не будет, если он нарушил закон? Но мы помним, как подсчитывали голоса на выборах, которые «выиграл» Байден. Или тут на днях появилась новость, как известная американская писательница обвинила в изнасиловании человека, справедливый суд дал ему справедливый срок, и тот 16 лет провел в тюрьме. Потом выяснилось: «ошибка вышла»…. А вдруг и порно-звезда, которая обвиняет Трампа, тоже обозналась?

Поэтому с уверенностью в этой истории с Трампом можно говорить не о торжестве «справедливости-по американски», а об эрозии правовой системы, которую беззастенчиво используют в политических целях, что усугубляет раскол страны. То, что США уже давно превратились в «Разъединенные штаты Америки», хорошо известно и самим американцам. Относительно недавние опросы показывали, что разделение страны по «партийному признаку» поддерживали свыше 40 процентов сторонников Байдена и свыше 50 процентов тех, кто за Трампа.

Но для американских политиков главное - вида не подавать, что страна расколота. Чтобы другие не догадались. «Американцы едины как никогда» и прочее - это на экспорт. Но внутреннюю ситуацию в США «колбасит» с момента победы Трампа в 2016-м. «Синие» (демократы) никак не могут договориться с «красными» (республиканцами), «левые» (опять же в основном демократы) с «правыми» (тут большинство у республиканцев). И это в то время, когда глобальной гегемонии США брошен вызов, которого не было три десятилетия.

Вроде бы внешний враг, лучшее средство для национального сплочения, налицо - Россия и Китай. Но изнутри отчаянная борьба за власть разъедает Соединенные Штаты, блокирует возможность компромисса элит. Нам было бы, как говорится, фиолетово, как они там друг друга лупасят. Но внутренняя схватка американской верхушки за власть уже напрямую использует внешнеполитические инструменты.

Для Байдена Украина - «под над усе», потому что это его проект, и если он рухнет, Байдена сдадут в утиль. Для Трампа Украина - ошибка, которую надо срочно исправлять, потому что нынешний курс Белого дома ведет прямо к ядерной катастрофе. В присущей ему категорической манере экс-президент уже заявил, что знает, как остановить огонь украинского конфликта за день. Но теперь вопрос: куда судьба теперь ведет самого Трампа - в Белый дом, или «казенный»?

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