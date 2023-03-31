Неизвестные работы Кандинского и Венецианова выставили в Третьяковке

В Третьяковской галерее стартовала новая экспозиция, демонстрирующая работы русских мастеров искусства, доселе не показанные широкой публике. Название выставки говорит само за себя — «Увидеть неизвестное...».

На выставке соседствуют работы Федора Алексеева и Василия Кандинского, Карла Бодри и Аристарха Лентулова, Наталии Гончаровой и Алексея Венецианова.

— Мы познакомим вас с городскими видами, городскими пейзажами — это, в частности, изображения Москвы и Кремля, — пояснила заместитель генерального директора Третьяковской галереи по научной работе Татьяна Карпова. Покажем, как с начала XVIII века воспринимали центр нашего города художники и как потом образ города преобразовывался у художников авангарда.

Близкие по мотивам произведения при этом отличаются по пластическому языку и цветовому решению. Что помогает по-новому взглянуть на известные произведения.

Картины подобраны по жанровому принципу: архитектурные виды и изображения городов; интерьер, бытовой и исторический жанры. Так можно проследить, каким именно образом разрабатывали схожие мотивы художники разных эпох.

Помимо картин, экспозиция включает и уникальные фотографии интерьеров в стиле модерн, оформленные художниками объединения «Мир искусства» Александром Бенуа, Константином Коровиным, Львом Бакстом, Александром Головиным и Игорем Грабарем. Все работы демонстрируются впервые.

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