Чебурашка «выступит» на ПМЭФ: персонаж станет модератором главной панельной сессии Сбера

Чебурашка - герой, которого любят миллионы кинозрителей. Это бренд. Фото: кадр из фильма

1 апреля, в День смеха, у многих компаний есть традиция шутить со своими клиентами. В их числе оказался Сбер. Стало известно, что в рамках участия в Петербургском международном экономическом форуме Сбер сделает модератором собственной панельной сессии Чебурашку.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 14 по 17 июня. Это одно из самых масштабных деловых событий не только в России, но и в мире. Так, в мероприятиях ПМЭФ-2022 приняло участие более 14 000 человек из 130 стран мира, 81 страна направила своих официальных представителей.

Фото: пресс-служба Сбера

Чебурашка - герой, которого любят миллионы кинозрителей. Это бренд.

Персонаж будет воссоздан для участников и гостей дискуссии с помощью 3D-анимации и собственной технологии дипфейка, разработанной Сбером. Проект технически сложный.

Он потребует слаженной работы команды мультипликаторов, операторов и режиссеров трансляции.

Фото: пресс-служба Сбера

- Выбор нами Чебурашки в качестве модератора сессии Сбера неслучаен: в условиях информационной волатильности на рынке селебрити и «лидеров мнений» данный персонаж не создаст репутационных рисков в будущем, - объяснили в пресс-службе Сбера.